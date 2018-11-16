Женская команда из Кыргызстана планирует запуск первого спутника в стране

На сегодняшний день в Кыргызстане не существует официального космического агентства. Из-за этого люди с мечтой о космосе вынуждены переезжать и искать перспективы за рубежом. Но команда, которая полностью состоит из молодых девушек, планирует исправить ситуацию.



Это стало возможным благодаря усилиям кыргызской организации Kloop Media Foundation. С 2007 года организация подготовила множество молодых журналистов, видеооператоров, видеоинженеров, редакторов и спортивных репортеров. В 2016 году Kloop решили поднять планку и открыть новые курсы для людей, заинтересованных в программировании и робототехнике. К сожалению, эти курсы были интересны преимущественно мальчикам. Тогда было решено организовать специализированные STEM-курсы, рассчитанные только на девочек. Они начались в марте, а закончатся курсы запуском первого спутника в истории Кыргызстана.

"Мы устали от дискриминации женщин в Кыргызстане. Так мы хотим доказать всему миру, что девочки могут создать что угодно. Может быть это и очевидно, но многие в мире до сих пор не верят во всё это. Если мы построим спутник, то он станет первым в стране. Разве это не круто, что его построят девочки?", – сообщает команда на своей странице в Patreon.

Сейчас команда находится в поиске средств. Для этого их проект открыл страницу на сайте Patreon, где каждый желающий может пожертвовать деньги. На данный момент собрано $1163 из необходимых в этом месяце $2500. Если девочки соберут нужную сумму, то смогут пригласить профессиональных тренеров из команды NanoAvionics. Впоследствии эти деньги должны будут покрыть стоимость запуска спутника CubeSat (миниатюрный спутник кубической формы). Сейчас рыночная стоимость составляет $100 000. Запуск пока не несет конкретной практической пользы, а носит скорее обучающий характер. Деньги можно пожертвовать по ссылке здесь.