За кем следить в Instagram: 10 аккаунтов про дополненную реальность и инстаграм-фильтры

Наша реальность практически во всех аспектах перешла в диджитал - встречи по Zoom, интервью через прямые эфиры и доставка еды через приложения. Если для некоторых сфер переход был травматичным, то для создателей дополненной и виртуальной реальности, напротив, - со знаком плюс. Можно наблюдать за стремительно развивающимся миром диджитал-технологий. Мы попросили CEO агентства дополненной реальности FFFACE.ME Дмитрия Корнилова рассказать об аккаунтах, где он черпает вдохновение.

Немецкий дизайнер Эдриан Штекве, проживающий в Японии, создает футуристичные образы при помощи комбинации 3D и креативного программирования. Много геометрии, архитектурных форм и объемов.

Johwska - тренд-сеттер индустрии и автор одной из самых популярных масок, когда-либо появлявшихся на просторах соцсети - Beauty3000. Джоанна демонстрирует, как с помощью инстаграм-фильтров создавать актуальный фешн- и дизайн-контент. Также она создала фильтры для Nike, Lady Gaga и других лидеров рынка. А еще стала дизайнером диджитал-плаща, который эксклюзивно выкупили за 10 000 долларов с помощью блокчейна.

Ноланд Чалиха - недооцененный талант, который занимается разработкой фильтров на основании исключительно визуального программирования. Кроме фильтров Ноланд активно исследует визуальные технологии, созданные на основе искусственного интеллекта и machine learning.

Trashy Muse могут быть гидом и проводником в мире цифровой моды. В их аккаунте можно найти лучшие работы, посвященные направлению augmented fashion. Что касается фильтров, то для них у ребят есть отдельный аккаунт.

Японская эстетика, выраженная в инстаграм-фильтрах - вот краткое описание профиля Mitsuko Ono. Действительно - неочевидные образы, качественный 3D-дизайн и фильтры, которые могут разнообразить ленту любого креатора.

Аккаунт Дэвида О'Райли - феномен в мире дизайна и программирования, всегда есть к чему присмотреться, даже человеку, работающему в этой сфере. Его работа It’s Always You стала каноничной и получила охват более миллиарда.

Ежедневно обновляющийся паблик с отборными фильтрами. Здесь постят не все подряд, а самое аккуратное и выверенное с точки зрения концепций. Хороший источник, чтобы открывать новых креаторов.

Я действительно горжусь проектами наших разработчиков, поэтому могу с удовольствием включить аккаунт нашей студии в подборку. Что особенно приятно, наши фильтры - заказы от брендов, но выглядят они не менее круто, чем любые некоммерческие проекты.

У этого цифрового художника, однозначно, есть свое видение и определенный стиль, что сейчас для диджитал-креаторов редкость. Алексей Ефремов хорошо чувствует вайб современного кибер-панка, что он и отражает в своих работах.

Ксения Лозицкая или Wondermilk.me - один из сильнейших диджитал-художников в узком, но одновременно перенасыщенном бьюти-сегменте (маски рассчитаны в основном для лица, что открывает большие возможности именно для бьюти-направления). Ее последний фильтр Glitter Forever получил 165 миллионов охвата меньше, чем за неделю.