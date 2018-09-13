Все, что нужно знать о новых продуктах Apple

Вчера ночью Apple представили новое поколение своих главных продуктов – iPhone и Apple Watch. Рассказываем о главных инновациях и технологиях.

iPhone Xs и Xs Max

Новая модель X официально открывает новое поколение iPhone. Теперь телефон оснащен дисплеем Super Retina, уникальной системой сдвоенной камеры, более умным Face ID и самым мощным микрочипом за всю историю смартфона. Новый iPhone будет доступен в двух вариантах: Xs Max (6,5 дюймов) и Xs (5,8 дюймов). Super Retina – главная "фишка" новой модели. Специальные встроенные OLED (органический светодиод) панели обеспечивают большую точность цвета, настоящий черный цвет и непревзойдённую передачу яркости и контраста изображения. Благодаря новым технологиям Apple добились самой высокой плотности пикселей в истории компании. Теперь телефон поддерживает HDR10 и Dolby Vision. Это значит, что теперь можно наслаждаться полным спектром цветов при просмотре фильмов на Netflix, Amazon Prime и iTunes. А система True Tone автоматически подстраивает баланс белого, чтобы температура цвета дисплея соответствовала освещению вокруг. Это происходит с помощью шестиканального светового сенсора. Теперь iPhone может продержаться в рабочем состоянии на глубине двух метров более 30 минут, не говоря о случайно пролитом на стекло кофе. Стекло, между прочим, считается самым прочным из когда-либо установленных на смартфон.

Apple также обновили Face ID. Благодаря камере, системам TrueDepth, Secure Enclave и нейронной сети Face ID стала самой безопасной системой защиты информации. Нейронная сеть автоматически опознаёт изменения на вашем лице, даже если вы наденете шляпу или очки. Все это работает благодаря специальному проектору точек, (проецирует 30 000 невидимых точек на ваше лицо), инфракрасной камере (считывает точечный узор и воссоздает картинку) и источнику инфракрасного света (помогает вывести контуры лица в полной темноте).

iPhone Xr

Модель Xr – это упрощенная версия Xs, которая обладает всем функционалом старшего брата. Apple продемонстрировали новую технологию Liquid Retina. Со слов представителей компании, это самый продвинутый жидкокристаллический экран на рынке. Параметры дисплея: размер – 6,1 дюймов, расширение – 1792 на 828 пикселей. Xr в отличие от Xs оснащен всего одной камерой, которая, тем не менее, поддерживает умный HDR, обладает эффектом Боке, функцией контроля глубины, обновленной системой портретной селфи-съемки, сенсорами для съемки при низком уровне света, возможностью съемки видео в 4K.

Apple Watch Series 4

Apple полностью переработали дизайн своих наручных часов. Экран стал больше, границы корпуса стали более плавными, а процессор – еще мощнее. Инженеры изменили цифровую заводную коронку, которая теперь позволяет пользоваться всем функционалом часов, не закрывая дисплей. Более того, коронка может провести кардиограмму сердца, если приложить к ней свой палец. Несмотря на то, что она стала на 30% меньше, в ней на 21% больше компонентов. На задней стороне корпуса разместился электрический и оптический сенсор сердца. Он способен измерять уровень стресса, количество сожженных калорий, сердцебиение и даже сообщить о проблемах со здоровьем. Apple также продолжили партнерство с Hermès и представили четыре кожаных ремешка и обновлённый цифровой циферблат. Это – отражение общего стремления к совершенству, вниманию к деталям и уважения к таланту мастеров французского дома.