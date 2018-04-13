Мечтать не вредно: в Алматы представили новую модель самолета Falcon 8X

Мечты надо правильно визуализировать, уверены представители французской самолетостроительной компании Dassault Aviation. На днях они привезли в Алматы последнюю модель бизнес-джета – Falcon 8X, запущенную в производство еще в 2014 году. В Казахстане у компании тоже есть клиенты – в основном, крупные компании, чьи сотрудники часто совершают трансатлантические перелеты.

Но модель Falcon по большей части предназначена для частного пользования. Самолет преодолевает расстояние в 12 тыс. км, развивая скорость до 900 км/час - пока что это лучшие показатели из всей линейки. Новую модель расширили, удлинили. За счет этого в салоне стало больше места, вместимость теперь составляет 19 пассажиров. В конце кабины находятся диваны, которые можно трансформировать в уютное спальное место, за ними – ванная комната. При выборе комплектации можно выбрать самолет с душевой кабиной. Фуд-отсек помогает хранить до трех смен блюд для всех пассажиров.

Но главное достоинство новой модели – безопасность. По статистике, 80% путешественников боятся летать, поэтому инженеры постарались нивелировать все причины для беспокойства. Самолет оснащен автоматической системой стабилизации, которая выравнивает курс полета при любых признаках турбулентности, даже самых незначительных. Компания Falcon также занимается космической деятельностью и аэрокосмическими оборонными системами - все наработки, сделанные в военной и космической индустрии, применяются и в разработке моделей для частного использования.