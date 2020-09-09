Большая пятерка: как функционируют и во что превращаются крупнейшие социальные сети

Сегодня вся наша жизнь крутится вокруг соцсетей - на них завязана большая часть нашего ежедневного общения, а также бизнес, работа и досуг. Без них сложно представить современный мир, хотя всего 10 лет назад соцсети еще не играли такой большой роли в нашей жизни. Рассказываем, какие пять основных гигантов сегодня занимают наше время и как они трансформировались в нечто совершенно новое. Спойлер: теперь мы приходим в них не только за общением.

Facebook

Империя зла, один из четырех всадников апокалипсиса (и это не шутка - компания входит в список Big Tech или The Four Horsemen, четырех IT-гигантов, имеющих огромную сферу влияния) и самый активно развивающийся холдинг в мире известен каждому. Благодаря фильму Дэвида Финчера его история стала известна миллионам. Но вспомним вкратце - Марк Цукерберг создал Thefacebook как сеть для общения студентов топовых американских вузов. Постепенно туда начали присоединяться остальные вузы, и вскоре сеть охватила большинство студентов Америки и Канады. В 2004 году сеть получила своего первого инвестора, и в тот же год там появилась первая реклама. Сначала Facebook предлагал два варианта баннеров и то, что мы называем Facebook-флаерами, которые позволяли маркетологам покупать рекламу, таргетированную на всех пользователей со специфическими студенческими адресами. В 2006 году компания наняла первого директора по рекламе, и с тех пор отношение к рекламе изменилось. Многие говорят, что именно коммерциализация убила соцсеть, так как с тех пор началась охота за самым ценным активом - информацией. Facebook считается самым крупным хранителем данных пользователей - благодаря постоянно развивающимся аналитическим системам, уровень открытости пользователей стал зашкаливающим. Политические взгляды, сексуальная ориентация, состояния здоровье и многое другое доступно нейросистемам - собственно, за это ее и прозвали империей зла. Несмотря на постоянные обновления, популярность Фейсбука неуклонно падает - не в последнюю очередь из-за скандала с утечкой данных. Сегодня это одна из крупнейших экосистем, в которой собрано множество визуальной, аудио и видео информации, но в целом активность пользователей продолжает падать, несмотря на все попытки Фейсбука интегрировать видеоконтент, новые возможности вроде историй и livestream-видео. Таким образом, стратегией было оставить как можно больше пользователей внутри соцсети и минимизировать переход на другие ресурсы. Поэтому сегодня ставка делается на "младшего брата" - Инстаграм, приобретение которого произошло в 2012 году, который справляется с этим гораздо успешней.

Инстаграм

Очевидно, Инстаграм стал самым удачным приобретением Марка Цукерберга. Если аудитория Фейсбука постепенно убывает, то Инстаграм продолжает расти. То, что начиналось как игра, в которой надо было отмечать свою геолокацию, сегодня постепенно превращается в крупнейшую ретейл-платформу. Почему так? С тех пор как изначальный проект (Burbn - именно так начинался прототип, который позже дал рождение Инстаграму) не пропустили из-за неудобного интерфейса, разработчики начали максимально отсекать функционал, оставив лишь одну функцию в итоге. Те, кто изучает влияние соцсетей считают одним из ключевых изобретений Инстаграма возможность интегрировать фильтры. Идея самостоятельно обрабатывать фотографию стала прорывной, и сегодня мы видим многочисленные последствия этого нововведения - AR-фильтры, инстаграм-маски и многие другие средства, позволяющие менять внешность до неузнаваемости. Возможность изменить себя и представить в лучшем свете стало отправной точкой, на которой сегодня построена целая индустрия.

Но сегодня Инстаграм почти полностью отказался от своего первоначального предназначения. Учитывая последние тенденции и нововведения, становится понятно, что главной целью Фейсбука будет превратить приложение в крупнейшую витрину e-commerce. Например, уже сейчас для большинства стран доступна функция онлайн-магазина, благодаря которой отпадает необходимость в любых других сторонних платформах. Как уже было сказано насчет Фейсбука, основной целью остается создать замкнутую экосистему, внутри которой пользователь сможет общаться, покупать, смотреть видео и картинки, работать и совершать покупки (это, скорее всего, впереди).

Вконтакте

Хотя в Казахстане Вконтакте (VK) кажется пережитком прошлого, сегодня это самая крупная социальная сеть в СНГ. Для сравнения, немного статистики. Например, в России Вконтакте второй по популярности ресурс после YouTube - ежемесячно туда заходит 38 миллионов человек, и лишь немного отстает Инстаграм - 30 миллионов человек в России. Вконтакте, изначально созданный по лекалам Фейсбука, сегодня ушел далеко от своего прародителя. Главным плюсом соцсети, всегда привлекавшей пользователей, была и остается музыка - за счет этого прибывает большая часть пользователей. Несколько лет назад Вконтакте начали легализировать контент, создавая полноценную музыкальную платформу, работающую по подписке. И несмотря на появление таких гигантов как Spotify и Яндекс.Музыка, Вконтакте остается крупнейшей музыкальной библиотекой в этом регионе. Также Вконтакте активно вводит свою платежную систему VK Pay, которая, однако, пока не так популярна. Началом новой истории VK можно считать переход в Mail.Group - тогда группа перекупила соцсеть у Павла Дурова. И тут происходит самое интересное: если Дуров создавал Вконтакте по прототипу Фейсбука, то по этой же схеме продолжают действовать Mail.Group. Сейчас у одной из крупнейших IT-компаний России смелые амбиции - создать свою же экосистему для российского айти-рынка. Mail.Group принадлежат Вконтакте, "Одноклассники", группа сервисов Mail.ru (включая поисковик и много другого), а также сейчас они планируют захватить рынок онлайн-образования (например, они уже выкупили доли в крупнейших платформах GeekBrains, Skillbox и "Алгоритмика", рынок доставки товаров, а также интегрироваться на финансовый рынок с помощью "Сбербанка".

Телеграм

Грубо говоря, назвать Телеграм соцсетью нельзя - все-таки, он задумывался как мессенджер, более того, секретный мессенджер. В какой-то степени, это был демарш Павла Дурова против существующей системы в России, которая позволяет государству вытаскивать персональные данные пользователи (например, этим и славится Mail.Group - активным сотрудничеством с госорганами). К 2020 году количество пользователей по всему миру достигло 200 миллионов человек. Также, в марте 2019 года, был зафиксирован большой приток новой аудитории, – тогда, из-за серьезного сбоя сервисов Facebook, в Telegram за сутки зарегистрировались порядка 3 млн новых пользователей. В Казахстане Телеграм стал массово популярен с наступлением пандемии - возможность создания каналов и ботов пришлась как никогда кстати и значительно выручила правительство. Сегодня Телеграм становится самостоятельной движущей медиа-силой - по крайней мере в России. Телеграм-каналы активно используются в политических целях, развлекательных, а сама платформа практически стала новым коллективным медиа - как Live.Journal в свое время.

TikTok

Самая противоречивая платформа на сегодняшний день - в США уже несколько месяцев ведутся споры о ее закрытии (по той же самой причине - слив данных), а буквально на днях бренд вошел в ежегодный рейтинг самых дорогих брендов в мире причем сразу на 79 место. История TikTok начинается с приложения Musical.ly, придуманного китайскими предпринимателями Алексом Чжу и Луисом Янгом. Сначала пользователям предлагался контент в формате инфотеймент — пятиминутные научно-популярные ролики. Однако поскольку подобных видео много на YouTube, основатели решили сделать его сугубо развлекательным: теперь в нем предлагалось смотреть и, что самое важное, самим снимать забавные ролики. Ход сработал: Musical.ly потоком хлынули блогеры и знаменитости. Позже к ним присоединяется компания Bytedance, заточенная на работу с искусственным интеллектом. Благодаря внедрению алгоритмов, аудитория начинает расти экспоненциально, и уже в 2018 году сервис выходит на мировой рынок под именем TikTok. Там зарождается мода на челленджи и видео с танцами, что заставляет нервничать конкурентов, которые активно вводят похожие сервисы. Но самый интересный тренд, который зародился в соцсети - это появление так называемых "домов" - лейблов с топовыми тиктокерами и налетом реалити-шоу: блогеры живут и снимают контент в доме или квартире и, помимо личных аккаунтов, продвигают аккаунт дома.