Фитнес-трекеры совершенствуются с каждым годом. Впервые зайдя на рынок, они позиционировались как девайс для отслеживания количества пройденных шагов и других фитнес-показателей. Сегодня производители уделяют внимание общему состоянию здоровья носителя, а не только фитнес-характеристикам. Еще недавно фитнес-трекеры отображали только пульс носящего, а сейчас некоторые девайсы могут предоставить электрокардиограмму (ЭКГ), по которой можно выявить наличие мерцательной аритмии (нарушение сердечного ритма, увеличивающее риск инсульта). Производители надеются, что в течении последующего десятилетия можно будет преждевременно определить и наступление сердечного приступа. А пока мы расскажем про пятерку наиболее полезных на наш взгляд трекеров здоровья, исключив из списка всем известные продукты от Apple, Samsung и Fitbit.



Withings ScanWatch Это “умные” часы с функциям фитнес-трекера. В отличие от Fitbit и девайсов от Apple и Samsung, Withings ScanWatch больше предназначен для отслеживания здоровья, нежели для стимуляции активного образа жизни. Помимо типичных для фитнес-трекера возможностей (отслеживание пульса, физической активности и прочего), часы могут провести ЭКГ-диагностику (достаточно лишь прикоснуться пальцами к циферблату), выявить аритмию и синдром обструктивного апноэ во сне с помощью SpO2 сенсора, который измеряет уровень насыщения крови кислородом. ScanWatch также предоставляет оценку сна, основываясь на продолжительности, глубине и качестве сна, оценку физической формы и анализ максимального потребления кислорода во время тренировок.

Garmin Vivoactive 4 Устройства от Garmin считаются эталоном фитнес-трекеров, цена у них соответствующая. Garmin Vivoactive 4 - оптимальный вариант, объединяющий в себе лучшее от более дорогих моделей этого производителя. Часы определяют потенциал вашей “биологической батарейки”, анализируя уровень физической активности и количество отдыха, а также выдают классические показатели состояния носителя (качество сна и дыхания, потраченные калории, пульс, уровень стресса и потребления жидкости). Опция Performance Stats позволяет отслеживать ваш фитнес-прогресс, а Pulse Ox - уровень кислорода в крови.





Omron HeartGuide Хотя Omron HeartGuide выглядит как обычные “умные” часы, в нем имеется уникальная функция - измерение артериального давления. Фактически, это первый ручной тонометр для постоянного ношения. Классические функции “умных” часов также присутствуют. HeartGuide хранит до 100 показаний, которые можно передать в мобильное приложение для просмотра, сравнения и оптимизации лечения вместе с лечащим врачом. Пользователь также получит информацию, позволяющую определить, как личные привычки влияют на его кровяное давление.

Upright GO 2 Upright GO 2 - трекер осанки. Пускай это не самая новая технология - подобные девайсы существовали еще в начале десятых, Upright GO 2 считается одним из самых удобных в использовании и эффективных трекеров на рынке. Трекер представляет собой небольшой “значок” размером 48 миллиметров, который крепится на шейно-воротниковую зону с помощью специальной клейкой ленты. При принятии неправильного положения спины трекер начинает вибрировать. Он подсоединен к приложению, что позволяет менять режимы и чувствительность девайса.