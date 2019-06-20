Технологии из кино, которые стали реальностью

Технологии – основополагающий элемент любой фантастики. Особенно если события этой истории происходят в будущем. Интернет, летающие машины, видеозвонки, лазерное оружие – всё это было придумано задолго до появления таких технологий в реальном мире. И если раньше процесс реализации занимал несколько десятков лет, то сейчас футуристические технологии могут быть введены в эксплуатацию всего в течение двух-трёх лет. Собрали для вас несколько необычных технологий из мира кино, которые человечество уже использует (или планирует использовать).

Беспилотные фуры

Логан (2017)/Volvo Vera

Над беспилотными автомобилями работают давно. Долгое время труды были безуспешными и не приносили выгоду. Всё изменилось в последние два года. Крупные концерны всерьёз заинтересовались этим вопросом, после чего появились первые рабочие прототипы. В некоторых городах США уже проводятся активные тесты беспилотников. Большинство компаний фокусируется на личных транспортных средствах, но Volvo и Tesla пошли дальше. Они начали прорабатывать транспортную логистику, совсем как в фильме "Логан" 2017 года. В одной из сцен главные герои движутся по хайвею, по которому носятся автономные фуры. Визуально они напоминают самодвижущиеся прицепы, которые перемещаются по заранее заданному маршруту. Tesla и Volvo делают нечто похожее. Но если Semi Truck больше похож на обычный грузовик с функцией беспилотной езды, то Volvo сделали нечто из области научной фантастики. Vera – это тягач без кабины и пилота, он не похож ни на одно привычное транспортное средство. Работать он будет преимущественно в погрузочных портах, где необходимо постоянно перемещать грузы с места на место. Это помогает автоматизировать и оптимизировать работу всего порта. Но иногда Vera сможет выезжать на дороги общего пользования, совсем как в Logan.

Боевые экзоскелеты

Грань будущего (2014)/Экзоскелеты армии США

Экзоскелеты – излюбленный приём фантастов, который используют в книгах, фильмах, аниме. Это устройство похоже на технологичный скелет, который крепится к человеку и позволяет ему бегать быстрее, бить сильнее, крушить каменные стены, носить тяжести и вообще делает из человека супермена. В фильме "Грань будущего" экзоскелеты стали последней надеждой человечества в борьбе против инопланетян. Армия США решила не ждать и начала вкладывать миллионы долларов в развитие этой технологии. Например, система Onyx крепится к ногам солдат. Она помогает солдатам передвигаться по пересечённой местности так, чтобы мышцы ног не уставали как можно дольше. Разработкой занимается компания Army Tech. На проект компании выделили $680 000. Но Army Tech далеко не единственная комания, которая занимается разработкой экзоскелетов для армии. Компания Sarcos делает для армии полноценные костюмы, которые работают по принципу экзоскелета и, по слухам, придаёт человеку силу, как у полноценного погрузчика.

Полеты на Марс

Марсианин (2015)/Планы NASA по покорению Марса

Недавно NASA выпустили свой план действий по покорению "Красной планеты". Миссия поделена на четыре основных шага: 1) жизнь; 2) климат; 3) геология; 4) люди. Сейчас нас волнует только четвёртый. Всё начинается с подготовки: в течение нескольких лет роботы будут оценивать состояние планеты, её атмосферу, почву и погодные условия, с целью минимизировать риски при высадке космонавтов. Затем всё делится на четыре конкретных задачи. Первая – достичь орбиты Марса. Вторая – высадиться на поверхность самой планеты. Третья – высадка на спутники "Фобос" и "Деймос". Четвертая – реализовать устойчивое присутствие человека на поверхности Марса. В фильме "Марсианин" мы переходим сразу к финальной фазе. Команда экипажа высаживается на Луне и отстраивает подготовленную базу. Астронавты готовятся улетать домой, но их неожиданно настигает страшная песчаная буря. Один из участников экспедиции (главный герой) пропадает без вести, и экипажу приходится улетать без него. Главный герой просыпается на пустынной планете в полном одиночестве. Ему придётся использовать оставшуюся на планете инфраструктуру, чтобы выжить. Многие учёные неоднократно отмечали реалистичность фильма, начиная от использованных в сюжете технологий, заканчивая терминологией. Исходя из этого, фильм вполне может стать реальным отражением миссии NASA.

ИИ, с которым можно поговорить

Она (2013)/Различные чатботы

Фильм "Она" затрагивает множество проблем социального характера. Более того, в фильме эти проблемы показаны в контексте современности. Главный герой испытывает трудности в личной жизни после развода. Он устанавливает себе операционную систему с искусственным интеллектом. Герой ставит системе женский голос и называет ее Саманта. После долгих разговоров с ней, он понимает, что ИИ понимает его лучше всех остальных и становится ему самым родным "человеком". Несмотря на сильную драматизацию отношений в фильме, в реальной жизни есть множество альтернатив с похожим функционалом (пусть и не таким совершенным). Например, чатбот endurance от Ndurance помогает вести диалоги людям с деменцией. А чатбот Casper поможет занять время тем, кто страдает от бессонницы.

Ховерборд

Назад в будущее 2 (1989)/Lexus Slide

Фильм "Назад в будущее 2" не предсказал почти ничего, жизнь в 2015 году оказалась совершенно иной. Никто не одевается как варвары из "Безумного Макса" и машины все еще не летают (но многие компании над этим работают). Но кое-что все же сбылость – выпустили ховерборд (летающий скейтборд). Lexus сделали летающую доску весом 11,5 килограмм. В ней стоит 32 сверхпроводника, которые поднимают доску над землей, а для их охлаждения требуется 1,5 литра жидкого азота. Этого хватает приблизительно на 20 минут использования, но только на специальном покрытии. И его нет в продаже. Это все конечно не очень воодушевляет, но остается факт – Lexus сделали летающий скейтборд. Также помимо Lexus созданием левитационных досок занимается компания Hendo.