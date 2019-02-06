6 "рецептов" улучшить фотографию с помощью VSCO

Большинство самых популярных блогеров в Instagram сейчас пользуются пресетами Lightroom. И это не плохо, но требует куда больших усилий, чем наложение и небольшая доработка уже имеющихся фильтров VSCO. Однако недооценивать старое и знакомое приложение не стоит – с его помощью и сегодня можно улучшить снимки и сделать их более красивыми. Вновь открываем (или даже загружаем, если кто удалил) всем известное приложение для обработки фотографий и вспоминаем его фильтры. Ниже – 6 наших "рецептов", которые базируются на фильтрах из пакета Visual Supply Company.
Для ярких красок:
P5 +12
Экспозиция +0,7
Контраст -0,2
Тени +8,5
Выделение +12
Температура +4
Оттенок +6
Насыщенность +0,5
Телесный цвет +6
Резкость +2
Светлое выделение (Синий) +2
Хорошо подходит: снимкам с большим количеством ярких цветов.
Избегать: большого объема теней.
Под сакуру в апреле
A6 +7,3
Экспозиция -0,5
Контраст -2,5
Тени +3,5
Выделение +3,5
Температура +1,3
Оттенок +2
Телесный цвет -2,7
Зернистость +2
Хорошо подходит: снимкам с розовыми, бежевыми и персиковыми оттенками, хорошо ложится на тон кожи.
Избегать: изобилия глубокого синего и темно-зеленого.
Цвет настроения: темно-синий
G5 +12
Экспозиция -1,8
Контраст -0,7
Выделение +6
Температура -1
Оттенок +3,5
Насыщенность -0,5
Телесный цвет -2,9
Виньетка +4,5
Светлое выделение (Оранжевый) +4,5
Хорошо подходит: снимкам с тенями, городским снимкам.
Избегать: обесцвечивает все яркие тона.
Для минималиста, который не заморачивается
M3 +9
Экспозиция -3
Температура +3
Оттенок +2
Насыщенность -3
Зернистость +2
Хорошо подходит: светлым снимкам, бежевым и зеленым оттенкам.
Избегать: цветных композиций.
Зеленые тени, как в кино
P5 +6,5
Экспозиция -2
Контраст -0,5
Температура +1,5
Оттенок +2
Светлое выделение (Оранжевый) +6
Светлые тени (Зеленый) +6
Зернистость +2,5
Хорошо подходит: затемненным снимкам с красными и желтыми деталями.
Избегать: если хотите "светло и ярко" :)
Приглушенный розовый
DOG1 +12
Тени +2
Выделение +4,3
Температура -1
Оттенок +6
Насыщенность -1,8
Зернистость +4
Светлое выделение (Оранжевый) +1,7
Хорошо подходит: если хотите максимально "выровнять" все фотографии в единую палитру.
Избегать: если хотите сохранить синие и голубые оттенки.
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