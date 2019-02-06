6 "рецептов" улучшить фотографию с помощью VSCO

Большинство самых популярных блогеров в Instagram сейчас пользуются пресетами Lightroom. И это не плохо, но требует куда больших усилий, чем наложение и небольшая доработка уже имеющихся фильтров VSCO. Однако недооценивать старое и знакомое приложение не стоит – с его помощью и сегодня можно улучшить снимки и сделать их более красивыми. Вновь открываем (или даже загружаем, если кто удалил) всем известное приложение для обработки фотографий и вспоминаем его фильтры. Ниже – 6 наших "рецептов", которые базируются на фильтрах из пакета Visual Supply Company.

Для ярких красок:

P5 +12

Экспозиция +0,7

Контраст -0,2

Тени +8,5

Выделение +12

Температура +4

Оттенок +6

Насыщенность +0,5

Телесный цвет +6

Резкость +2

Светлое выделение (Синий) +2

Хорошо подходит: снимкам с большим количеством ярких цветов.

Избегать: большого объема теней.

Под сакуру в апреле

A6 +7,3

Экспозиция -0,5

Контраст -2,5

Тени +3,5

Выделение +3,5

Температура +1,3

Оттенок +2

Телесный цвет -2,7

Зернистость +2

Хорошо подходит: снимкам с розовыми, бежевыми и персиковыми оттенками, хорошо ложится на тон кожи.

Избегать: изобилия глубокого синего и темно-зеленого.

Цвет настроения: темно-синий

G5 +12

Экспозиция -1,8

Контраст -0,7

Выделение +6

Температура -1

Оттенок +3,5

Насыщенность -0,5

Телесный цвет -2,9

Виньетка +4,5

Светлое выделение (Оранжевый) +4,5

Хорошо подходит: снимкам с тенями, городским снимкам.

Избегать: обесцвечивает все яркие тона.

Для минималиста, который не заморачивается

M3 +9

Экспозиция -3

Температура +3

Оттенок +2

Насыщенность -3

Зернистость +2

Хорошо подходит: светлым снимкам, бежевым и зеленым оттенкам.

Избегать: цветных композиций.

Зеленые тени, как в кино

P5 +6,5

Экспозиция -2

Контраст -0,5

Температура +1,5

Оттенок +2

Светлое выделение (Оранжевый) +6

Светлые тени (Зеленый) +6

Зернистость +2,5

Хорошо подходит: затемненным снимкам с красными и желтыми деталями.

Избегать: если хотите "светло и ярко" :)

Приглушенный розовый

DOG1 +12

Тени +2

Выделение +4,3

Температура -1

Оттенок +6

Насыщенность -1,8

Зернистость +4

Светлое выделение (Оранжевый) +1,7

Хорошо подходит: если хотите максимально "выровнять" все фотографии в единую палитру.

Избегать: если хотите сохранить синие и голубые оттенки.