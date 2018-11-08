SMM-этикет: чего не стоит делать в социальных сетях

Социальные сети позволили компаниям достичь небывалого уровня коммуникаций с клиентом, целевая аудитория при правильной стратегии сейчас как на ладони. Однако, тут тоже есть свод правил, которые периодически меняются, и которые лучше не нарушать, чтобы не разрушить имидж компании. 10 памяток для SMM-специалиста.

Покупка лайков и фолловеров. Многие до сих пор думают, что это классный и рабочий способ продвижения в инстаграме. Есть платные инструменты продвижения, которыми пользоваться можно и иногда нужно, а вот пакет из 10 тысяч "мертвых душ" вам не нужен.

Мат от лица корпоративного аккаунта. Казалось бы, очень простая вещь, но и она не соблюдается некоторыми компаниями и брендами. Одно слово – и вы потеряли лицо, испортили имидж и нанесли весомый урон. Поэтому проверять статистику и публиковать что бы то ни было нетрезвым лучше не стоит. От греха подальше.

Неверный tone of voice. Юмор — это хорошо, но и тут нужно знать меру, не перегибайте, старайтесь избегать «скользкие» темы или высказывания, которые могут оскорбить какую-то группу ваших подписчиков.

Активность. Вы можете сделать самый красивый и интересный контент, но если вы не будете реагировать на комментарии ваших подписчиков или на личные сообщения, то это все будет бесполезно. Не забывайте: негативный комментарий требует ответа даже больше, чем позитивный отклик.

Ситуативный маркетинг через 3 недели после произошедшего. Если белку на Атакенте поставили в понедельник, то в воскресенье уже будет поздно писать об этом даже самый искрометный комментарий. Будьте аккуратны с культурными тонкостями. Реклама Aviasales с токал, конечно, стала вирусной, но негатива в свой адрес компания получила не мало.

Сектор "Доброе утро" на барабане. Это что-то из серии мотивирующих цитат в посте, только еще хуже. Да, поддерживать хороший и позитивный настрой - это обязательно, но в этом вопросе надо быть оригинальнее, чем желать подписчикам доброе утро и доброй ночи.

Спам в комментариях. Есть более культурные и рабочие методы привлечения аудитории, чем комментарии от вашего лица в стиле "Заходите ко мне на страницу! У меня великолепный контент!". Оставьте это.

Перегруженность контентом. Будем честны, в основном только Ким Кардашьян можно постить все и сразу за один день, и мало кто будет против. Когда дело касается брендов, то читателя-подписчика лучше не перегружать изобилием информации. Пять даже самых полезных и красивых постов в день — это плохая идея.

Какой контент? Не кормите с ложки людей тем, что сами бы есть не стали.

И последнее, но не менее важное: эмодзи. Предложения не станет хуже, если там ничего, кроме точки, не будет.