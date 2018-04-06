Редакция Buro 24/7 тестирует шлем виртуальной реальности Lenovo Explorer

Компания Lenovo выпустила шлем виртуальной реальности Lenovo Explorer в рамках кампании Windows Mixed Reality. С его помощью пользователь погружается в виртуальный мир, где каждое движение в реальной жизни отображается на экране. В комплекте со шлемом идут два контроллера, которые отслеживают положение тела, рук и уровень наклона головы. Для пользователей доступно более 20 000 приложений Microsoft, включая игры, видеосервисы и даже Microsoft Office Suite, в котором можно создать полноценное виртуальное офисное пространство. Редакция Buro 24/7 взяла Lenovo Explorer на тест и проверила возможности нового устройства.

Несмотря на то, что у Explorer относительно низкая цена ($399), шлем изготовлен из качественного пластика с удобным головным фиксатором. Регулировать посадку можно с помощью шайбы, расположенной на шлеме, очки прошиты мягким материалом из-за чего шлем комфортно сидит даже на детской голове.

Lenovo Explorer, как и остальные шлемы Windows Mixed Reality, работает только с определенным типом компьютеров. Заказать подготовленный персональный компьютер можно по ссылке здесь, либо собрать его самостоятельно по конкретным гайдлайнам от Microsoft. Пользоваться устройством предельно просто: все меню сделаны понятно и интуитивно, калибровка проводится за одну минуту. Все приложения скачиваются с онлайн-сервиса Steam.

Линзы отлично передают эффект присутствия и от них не болят глаза, как это было с ранними аналогами шлемов виртуальной реальности. Как только люди оказываются в игре, они сразу же забывают о том, где находятся, и начинают ходить, присаживаться и прыгать, несмотря на короткий электрокабель. При всех плюсах и инновациях, людям со слабым вестибулярным аппаратом и склонностью к морской болезни не стоит пробовать чрезмерно активные игры.