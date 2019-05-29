Новые \"фишки\" телевизоров Samsung QLED 8K

В Алматы прошла презентация новой флагманской модели телевизоров QLED с разрешением 8K. Компания объявила о предзаказе, его можно оформить в магазинах официальных партнеров Samsung до 31 мая. Расскажем подробнее о главных "фишках" новых телевизоров:

Разрешение 8K

Новые технологии 8K позволяют достигнуть почти "безпиксельной" картинки. В новом телевизоре QLED 8K с 16-кратным разрешением FULL HD удалось добиться 33 миллионов пикселей. Даже на близком расстоянии от экрана почти невозможно разглядеть пиксельную структуру телевизора. Все это преобразует абсолютно плоское изображение в почти объемное с глубокой перспективой из-за высокой резкости и проработки текстур. Тоже самое касается и цветового объема. Технология Samsung Quantum Dot способно воспроизводить реалистичные цвета при 100% цветовом объеме. А это значит, что на нового QLED можно увидеть до одного миллиарда цветов.

Искусственный Интеллект и процессор Quantum 8K

Эти технологии были бы невозможны без продвинутого "железа". Всеми функциями управляет интеллектуальный процессор - Samsung Quantum Processor 8K. Он же управляет искусственным интеллектом, который способен автоматически подстраивать картинку телевизора под необходимые условия в режиме реального времени. Так, в разрешении 8K не было бы никакого смысла, если проигрываемый файл низкого качества. Но инженеры компании Samsung нашли решение. Алгоритм машинного обучения может воссоздать недостающие текстуры, подавить шумы и восстановить границы объекта. То есть искусственно увеличить качество картинки. Также телевизор может реагировать на окружение и регулировать уровень яркости картинки и громкости звука. Например, при просмотре концерта любимого музыканта он сможет убрать шум зала и повысить уровень громкости певца.

Режим Ambient

Дизайнеры и инженеры компании в проектировании телевизора отталкивались от идеи минимализма. Идея достигла таких масштабов, что теперь телевизор вообще не видно. За это отвечает новый режим Ambient, который подстраивает картинку "режима ожидания" под фактуру и цвет стены. Этот режим может превратить экран телевизора в предмет декора, достаточно загрузить на экран интерактивный предмет (например лампу), которая сможет дополнить окружающий интерьер. Либо экран может стать фотоальбомом ваших личных фотографий, или рамкой для любимых картин. Но возможности не ограничиваются исключительно эстетическими функциями. На экран можно вывести информацию о погоде, температуре и текущем времени.

Smart-возможности

Вместе с телевизором QLED поставляет новый единый пульт дистанционного управления Samsung One Remote. Он позволит избавиться от всех остальных органов управления навсегда, так как пульт может регулировать и управлять всеми аудио-видео устройствами. Для этого не нужны никакие разъемы, кабели и дурацкие настройки. Все предельно просто. А телевизор QLED становится центром вашей системы умного дома. С него можно будет контролировать, например холодильник, или свет в уборной, или аудиосистему в спальне. Все уведомления всплывают на одном экране благодаря приложению SmartThings и можно не отвлекаться от просмотра.