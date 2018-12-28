Пять гаджетов 2018 года, которые нам нужны

Устройство для нагревания табака IQOS 3 и IQOS 3 Multi

В 2018 году у совершеннолетних курильщиков появилось больше альтернатив: компания "Филип Моррис" представила новые версии системы нагревания табака IQOS 3 и IQOS 3 MULTI. Преимуществ в сравнении с обычной сигаретой у девайсов много: во-первых, нет дыма и пепла, т.к. табак не горит, а нагревается, во-вторых, на руках, волосах и одежде остается гораздо меньше запаха. Исследования подтвердили, что уровень вредных веществ, выделяемых IQOS, в среднем на 90-95% ниже по сравнению с сигаретами*. Новинки были презентованы в начале декабря: IQOS 3 привлекает утонченной формой и интуитивностью дизайна, а IQOS 3 MULTI можно использовать до 10 раз подряд без подзарядки. Приобрести девайсы можно здесь.

Ридер Kindle Paperwhite

Новая версия ридера, выпущенная в 2017 году, имеет экран с очень высокой плотностью пикселей – 300 точек на дюйм. Плотность точек напрямую сказывается на комфорте чтения, особенно если вы много читаете и пользуетесь читалкой постоянно. Ещё немаловажные плюсы: тач-скрин, встроенные словари, беспроводная загрузка через программу Send to Kindle, батарея. На одной зарядке новый ридер может проработать примерно 1 месяц, даже если часто читать с использованием подсветки.

Звуковая зубная щетка Foreo ISSA

Зубная щетка – вещь достаточно интимная, но это самый лучший подарок для себя самого. Выполненная из быстросохнущего непористого силикона, устойчивого к возникновению бактерий, электрическая зубная щетка ISSA является весьма гигиеничной. На ней скапливается меньше бактерий, чем на стандартной зубной щетке с обычной щетиной. Плюс ко всему, мягкие щетинки не травмируют десны.

Горнолыжная маска One Lens Spy

Чаще всего профессиональные сноубордисты или лыжники покупают очки с несколькими сменными фильтрами, которые подходят под разные погодные условия. Синий или черный – подходят только для яркого освещения, зеркальные линзы – только для солнечных дней. В этом плюс горнолыжной маски One Lens: три фильтра для разной степени освещенности уже встроены в неё, и поменять их можно одним движением.

Стайлер Dyson Airwrap

Компания Dyson, которая несколько лет назад выпустила, пожалуй, самый модный (и дорогой) фен в мире, создала новый продукт – стайлер Dyson Airwrap. В основе работы Dyson Airwrap лежит так называемый эффект Коанда. Это физическое явление проявляется, когда поток воздуха с высокой скоростью проходит вдоль какой-либо поверхности и, благодаря разнице давления, обволакивает её. В результате, идёт ли речь о создании локонов, лёгких волн или просто о высушивании волос, укладка всегда будет выглядеть естественно, а волосы станут более гладкими и блестящими, без разрушительного воздействия высоких температур.

*Источник: "Среднее снижение концентрации большого числа вредных и потенциально вредных веществ было измерено в табачном паре IQOS по сравнению с количеством таких же веществ, которое было определено в дыме более 1600 марок сигарет в более чем 40 странах мира, в период с 2008 по 2017 годы. Сбор табачного пара и дыма осуществлялся в интенсивном режиме, определенном Министерством здравоохранения Канады. Расчеты снижения исключают никотин."

Материал подготовлен при финансовой поддержке ТОО «Филип Моррис Казахстан»