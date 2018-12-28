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Стиль Жизни | Наука и технологии

Пять гаджетов 2018 года, которые нам нужны

Подарки друзьям выбрали, а про себя забыли? Мы выбрали пять гаджетов, которые делают жизнь легче и приятней

Текст: Buro247.kz


Устройство для нагревания табака IQOS 3 и IQOS 3 Multi

В 2018 году у совершеннолетних курильщиков появилось больше альтернатив: компания "Филип Моррис" представила новые версии системы нагревания табака IQOS 3 и IQOS 3 MULTI. Преимуществ в сравнении с обычной сигаретой у девайсов много: во-первых, нет дыма и пепла, т.к. табак не горит, а нагревается, во-вторых, на руках, волосах и одежде остается гораздо меньше запаха. Исследования подтвердили, что уровень вредных веществ, выделяемых IQOS, в среднем на 90-95% ниже по сравнению с сигаретами*. Новинки были презентованы в начале декабря: IQOS 3 привлекает утонченной формой и интуитивностью дизайна, а IQOS 3 MULTI можно использовать до 10 раз подряд без подзарядки. Приобрести девайсы можно здесь.

Пять гаджетов 2018 года, которые нам нужны (фото 1)

Ридер Kindle Paperwhite

Новая версия ридера, выпущенная в 2017 году, имеет экран с очень высокой плотностью пикселей – 300 точек на дюйм. Плотность точек напрямую сказывается на комфорте чтения, особенно если вы много читаете и пользуетесь читалкой постоянно. Ещё немаловажные плюсы: тач-скрин, встроенные словари, беспроводная загрузка через программу Send to Kindle, батарея. На одной зарядке новый ридер может проработать примерно 1 месяц, даже если часто читать с использованием подсветки. 

Пять гаджетов 2018 года, которые нам нужны (фото 2)

Звуковая зубная щетка Foreo ISSA

Зубная щетка – вещь достаточно интимная, но это самый лучший подарок для себя самого. Выполненная из быстросохнущего непористого силикона, устойчивого к возникновению бактерий, электрическая зубная щетка ISSA является весьма гигиеничной. На ней скапливается меньше бактерий, чем на стандартной зубной щетке с обычной щетиной. Плюс ко всему, мягкие щетинки не травмируют десны. 

Пять гаджетов 2018 года, которые нам нужны (фото 3)

Горнолыжная маска One Lens Spy

Чаще всего профессиональные сноубордисты или лыжники покупают очки с несколькими сменными фильтрами, которые подходят под разные погодные условия. Синий или черный – подходят только для яркого освещения, зеркальные линзы – только для солнечных дней. В этом плюс горнолыжной маски One Lens: три фильтра для разной степени освещенности уже встроены в неё, и поменять их можно одним движением. 

Пять гаджетов 2018 года, которые нам нужны (фото 4)

Стайлер Dyson Airwrap

Компания Dyson, которая несколько лет назад выпустила, пожалуй, самый модный (и дорогой) фен в мире, создала новый продукт – стайлер Dyson Airwrap. В основе работы Dyson Airwrap лежит так называемый эффект Коанда. Это физическое явление проявляется, когда поток воздуха с высокой скоростью проходит вдоль какой-либо поверхности и, благодаря разнице давления, обволакивает её. В результате, идёт ли речь о создании локонов, лёгких волн или просто о высушивании волос, укладка всегда будет выглядеть естественно, а волосы станут более гладкими и блестящими, без разрушительного воздействия высоких температур.

Пять гаджетов 2018 года, которые нам нужны (фото 5)

*Источник: "Среднее снижение концентрации большого числа вредных и потенциально вредных веществ было измерено в табачном паре IQOS по сравнению с количеством таких же веществ, которое было определено в дыме более 1600 марок сигарет в более чем 40 странах мира, в период с 2008 по 2017 годы. Сбор табачного пара и дыма осуществлялся в интенсивном режиме, определенном Министерством здравоохранения Канады. Расчеты снижения исключают никотин."

Материал подготовлен при финансовой поддержке ТОО «Филип Моррис Казахстан»

 

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IQOS 3
IQOS 3 MULTI

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