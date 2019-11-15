Прощаемся с лайками: что думают об этом блогеры и бренды

В начале лета Инстаграм объявил, что отключает свою главную валюту - лайки. Объявление вызвало много шуму в соцсетях, но многие звезды соцсети отреагировали положительно. Уже летом они были отключены у пользователей Австралии, Канады, Бразилии, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. А сегодня Инстаграм начал прятать лайки по всему миру. Правда, пока это только тестовые обновления, под которые попала часть аккаунтов. Это официально подтвердил СЕО Инстаграма Адам Моссери: "Хотя отзывы от раннего тестирования были положительными, это фундаментальное изменение в приложении, и поэтому мы продолжаем наш тест, чтобы получить больше отзывов от нашего глобального сообщества".

Мы решили поговорить с казахстанцами, чья работа завязана на социальных сетях, и узнать, что они думают о предстоящих нововведениях и как они могут отразиться на их деятельности.

К нам обращаются бренды, которые хотят подобрать инфлюенсеров для продвижения продуктов. На самом деле, мы уже давно не смотрим на лайки и запрашиваем внутреннюю статистику. Для клиентов она важнее, они ориентируются на нее - охваты, просмотры, сохранения, шеры. На самом деле, я даже рада, что лайки уберут, так как они зачастую портили картину, ведь пользователи сильно обленились последнее время, почти не лайкают посты. Поэтому у одного блогера может быть 200 лайков на пост, но охват 13 000 человек.

Я вообще не понимаю ажиотажа вокруг отмены отображения лайков. По мне, так это отличное решение, которое поможет людям освободитmся от проблемы недооцененности. Я, например, смотрю на качество контента, а не количество сердечек. Подчас самые креативные, творческие и уникальные аккаунты не имеют массового признания, и для меня они этим и ценны. Как говорил великий поэт T-fest - от колличества просмотров не растет авторитет. Думаю это даже отразится положительно на количестве клиентов, так как многие привыкли высчитывать конверсию, которая, по моему личному опыту, иногда бывает очень обманчива. Человек со 100 тысячами лайков под фото может быть совершенно неэффективен для имиджа и уж тем более продаж продукта, в то время как тот, кто неизменно старается делать контент с умом и эстетикой, может не преуспеть в сборе лайков, но влиять на платежеспособную аудиторию.

Я давно не верю в лайки и цифру в графе "подписчики", которые видит каждый пользователь, все чуть глубже. Для бизнеса мало что поменяется, потому что, как правило, алгоритм выбора блогеров начинается не с лайков, а с анализа контента, подходящего для бренда, после мы запрашиваем внутреннюю статистику со всеми показателями и принимаем решение по сотрудничеству. Для нас очень важны охваты, это именно то, на что обращает внимание клиент и чем измеряется успех кампании. К сожалению, миллионники не дают хороших охватов, чаще мы их используем как красивую картинку для рекламных кампаний, например, в магазинах или на баннерах. А блогеры с меньшим количеством подписчиков выступают в качестве сателитов проекта, выполняя образовательную и разъяснительную функцию - это уже обычное дело в современных коммуникациях.