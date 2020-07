Профессии будущего: какие специальности будут востребованы

В мире, где каждый день совершаются научные открытия и технический прогресс набирает обороты, многие профессии теряют свою актуальность. Цель новых технологий - облегчить и улучшить нашу повседневную жизнь. Сейчас уже мало кто вспомнит о таких профессиях человекa-будильникa, фонарщикa, извозчикa или телефонистa. Исчезновение специальностей - естественный процесс, который предшествуют появлению новых возможностей и рабочих должностей.

По прогнозам всемирного экономического форума (WEF), около 75 миллионов человек потеряют работу из-за внедрения инноваций. Осенью 2013 года футурологи из Оксфордского университета выпустили исследование. По этим данным, в ближайшие двадцать лет в зоне риска окажутся 47% всех существующих профессий. Всё больше предприятий затрагивает автоматизация и цифровизация или по-другому - «диджитализация» труда. Технологии внедряются во все сферы жизни: в экономику, промышленность, здравоохранение, образование, обслуживание и культуру. Мы решили разобраться, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем, а какие уже теряют свои позиции.

Традиции сменяются

В список тех, кого всё-таки заменяет автоматизация попали такие специалисты как: бухгалтеры, нотариусы, кассиры, курьеры, переводчики, библиотекари, корректоры, журналисты, смотрители музеев, банковские работники, операторы call-центров и многие другие. Это не означает, что они уже вошли в список «исчезнувших» профессий, однако конкуренция в этих областях нарастает и количество рабочих мест неизбежно сокращается с каждым годом. В развитых странах труд становится менее оплачиваемым. Сказывается также перенасыщение рынка труда некоторыми некогда популярными специальностями, к примеру, юристами и бухгалтерами.

Уже сейчас, в условиях пандемии роботы сменяют людей. Так, роботы могут доставлять еду вместо медицинского персонала. А роботы-пожарные - заниматься дезинфекцией помещений и улиц. Однако внедрение роботизации в этих областях является пока дорогостоящей мерой, и требует дополнительных вложений. Чего нельзя сказать о тех процессах, где человеческий труд уже заменила автоматизация процессов и произошла модернизация отраслей.

Несмотря на цифровой бум, некоторые традиционные профессии все же останутся востребованными. Известно, что уже имеются прецеденты в роботизации искусства. Однако роботизирование на данный момент, неспособно заменить творчество и креативное мышление. Пока что нейросети способны лишь на копирование стиля и техники знаменитых художников. Можно предположить, что творческие и креативные специальности никогда не исчезнут, но это не точно. Вероятно, ситуация изменится, если искусственный интеллект всё же сможет преодолеть тест Тьюринга.

Очевидно, что в будущем многим придётся пройти переобучение и овладеть новыми навыками.

Карьерная лестница прямиком в будущее

IoT или интернет вещей

Возможно, кто-то из вас, уже столкнулся с «интернетом вещей» в своей повседневной жизни. Автомобили, кухонная бытовая техника, стиральные машины, лампы, кардиомониторы и многое другое - соединяются через IoT. Объекты соединены между собой через интернет-протоколы и собирают данные, которые поступают со встроенных сервисов. А также могут обмениваться ими. Со временем, список объектов будет только пополняться.

От использования IoT выгоду будут получать практически все направления. К примеру, транспорт, производство, медицина, банки, логистика, оборона, умные дома и многие другие. Уже к этому году количество подключённых устройств достигло 50 миллиардов. А разработать своё устройство можно на платформах Arduino и Raspberry Pi.

Пройти обучение можно бесплатно на онлайн-курсах по программе университетов Калифорнии, Колорадо и многих других на этом сайте.

Робототехника

Профессиональная деятельность в этой области становится современной реальностью. Известно, что роботы способны выполнять работу в экстремальных условиях, а экзоскелеты уже восполняют утраченные человеческие функции. Кроме того, разработки увеличивают человеческие возможности в военно-космических сферах. Роботы заменяют ручной труд, способны подбирать персонал, заполнять и обрабатывать заявления, выращивать семена на космических станциях. А Футуролог Ян Пирсон, считает, что к 2048 году на Земле будет 9.4 миллиарда роботов, выполняющих разные задачи.

«Через 30 лет робот, скорее всего, окажется на обложке журнала Time в качестве лучшего генерального директора. Машины будут делать то, на что не способны люди. Машины будут сотрудничать с людьми, и не станут главными врагами человечества», - говорит Джек Ма, основатель Alibaba.

В то же самое время, эта сфера деятельности предоставляет широкие возможности для трудоустройства. Приборы, встроенный интеллект и устройства нуждаются в разработчиках, ремонтировании и обслуживании. Уже сейчас, не выходя из дома, можно подробнее ознакомиться с основами и сделать первые шаги в робототехнике, чтобы определить, есть ли у вас инженерные и технические способности в этой стремительно развивающейся области. Получить образование по данной специальности можно в Казахстане (Satbayev University), а также в различных высших учебных заведениях по всему миру, например, в The University of Manchester, Carnegie Mellon University, Colorado State University, Massachusetts Institute of Technology и других.

Обеспечение кибербезопасности или CyberSecurity Careers 3.

На сегодняшний день, обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности является одной из первостепенных задач для большинства предпринимателей и организаций. Не говоря уже о государственных структурах. За защиту данных, систем и сетей отвечает кибербезопасность.

В 2019 году произошло множество случаев утечки данных, причина чаще всего одна и та же - несвоевременное устранение уязвимостей. Было отмечено большое количество кибератак на финансовые организации, которые потерпели огромные убытки. По данным Online Trust Alliance, в прошлом году было зарегистрировано более 2 миллионов кибератак, а убытки составили более 45 миллиардов долларов.

Кибербезопасность также входит в список самых быстрорастущих областей. Мобильные телефоны, интернет вещей, машины и компьютеры - все эти устройства содержат огромное количество киберданных своих владельцев. Поэтому о спросе на специалистов, отвечающих за кибербезопасность не приходится сомневаться. Своевременное выявление и устранение утечек, позволяет организациям сохранить крупные суммы денег и обеспечить конфиденциальность жизненно важных данных своих потребителей.

Необходимые базовые знания можно получить, пройдя бесплатный курс «IT Fundamentals for Cybersecurity».

Искусственный интеллект

Искусственный интеллект будет ядром большинства отраслей будущего. В зоне риска находятся даже врачи-диагносты. Роботизация постепенно заменяют человеческий труд, и данная тенденция будет только усиливаться по нарастающей. Например, компьютерный алгоритм Watson диагностирует рак в 90% случаев тогда, как у людей, этот показатель, равен 50% процентам. А нейросеть Facebook, уже анализируют и следит за всеми нашими предпочтениями и действиями в рамках социальной сети.

Поэтому будущее нуждается в разработчиках систем искусственного интеллекта. В людях, которые будут понимать, как работает искусственный интеллект, как его применять в бизнес-процессах и в конечном итоге - управлять системами ИИ.

Изучить основы можно в бесплатном курсе, который стал частью плана Google. Его цель - расширение понимания работы ИИ. Курс рассчитан для новичков и тех, кто уже обладает знаниями в этой сфере.

Как итог

Мы стремительно входим в новую эпоху развития, где цифровизация становится мегатрендом. Работник будущего будет обладать многими качествами и специализированными навыками. К примеру - управлять различным видом машин, разбираться в аналитике узкоспециализированных систем искусственного интеллекта. А также уметь взаимодействовать с интерфейсом программных роботов. И при всём этом, быть стратегическим лидером, готовым к постоянному переобучению.

«Сейчас наступает вторая эра машин. Мало того, что новые технологии уже экспоненциальные, цифровые и комбинаторные, но большинство преимуществ ещё впереди. В следующие двадцать четыре месяца планета добавит больше вычислительной мощности, чем во всей предыдущей истории. В течение следующих двадцати четырёх лет рост, вероятно, будет более чем в тысячу раз», - считает Эрик Бринолфссон, профессор MIT, соавтор книги «Машина, Платформа, Толпа: используя наше цифровое будущее».

Уже сегодня специалисты смежных профессий типа разработки приложений, UX/UI-дизайна, и веб-дизайна высоко востребованы на рынке труда. Предполагается, что спрос на всех вышеупомянутых специалистов будет возрастать в ближайшее десятилетие. И превысит предложение людей, обладающих нужными навыками. А по словам автора книги «Работа будущего» - Изабель Роухан: 85% рабочих мест, которые будут иметь место в 2030 году, ещё не существует.