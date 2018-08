Профессии будущего – какие навыки будут в цене через 30 лет?

Каждый день в соцсетях можно легко наткнуться на тесты или статьи, которые предсказывают смерть той или иной профессии. По прогнозам таких тестов, 90% трудоспособного населения должны остаться без работы уже через несколько лет. В первую очередь повсеместной автоматизацией процессов пугают тех, чья работа неразрывно связана с физическим трудом – обслуживающий и медицинский персонал, например. Не кочегаров и не плотников тоже ждут проблемы. Сайт Will Robots Take My Job высчитывает, каков процент вероятности того, что роботы вас заменят. Например, у режиссеров и журналистов-новостников все плохо – вероятность около 60%. Хуже моделям – их профессия исчезнет с 98% вероятностью.

Отследить, когда начался ажиотаж, достаточно трудно. Всемирный экономический форум с 1971 года публикует отчеты об уровне занятости и безработицы, трендах, делится прогнозами. Например, специалисты из HR Trends Institute рассказывают, что истерия вокруг вымирания некоторых профессий преувеличена. Тенденции двигаются в другом направлении – специальности будут не исчезать, а полностью трансформироваться. То есть, набор обязательных компетенций для медсестер, строителей и инженеров будет совсем другой, нежели мы представляем сейчас. В будущем организации, скорее всего, будут состоять не из людей с четкими рабочими местами и подробными описаниями должностных обязанностей, но больше из пулов людей с определенными навыками и качествами. Задания будут решаться командами из людей со схожей мотивацией и с разными способностями.

Впрочем, новые специализации тоже появятся. Институт Сколково создал "Атлас будущих профессий". "Атлас" – это альманах перспективных отраслей и профессий на ближайшие 15-20 лет. Он дает понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям. В нем четко прописаны обязанности генетического консультанта, проектировщика инфраструктуры "умного дома" и многих других новых профессий. Например, по версии "Атласа", медицина будет оставаться самой крупной отраслью, которой будут регулярно нужны новые кадры.

И хотя колонизация Марса вряд ли случится в обозримом будущем, задумываться об этом времени стоит уже сейчас. Специалисты считают, что представителям гуманитарных профессий не стоит беспокоиться и срочно переучиваться – скорее, развивать свои навыки и постоянно обновлять их. Футуристы предполагают, что новые поселенцы Марса будут оторваны от привычного общества, и их модель отношений наверняка будет отличаться от земной. Им наверняка понадобятся новые учителя, социологи и психологи, возникнет необходимость в новой отрасли антропологии – ведь человек с Марса будет совершенно новым подвидом, которому будут нужны другие развлечения, услуги и многое другое. Мы опросили представителей разных областей, что они думают о будущем своих профессий и как они будут развиваться в условиях новой планеты.

Ержан Есимханов, юрист

Нужно понимать, что основой любого законодательства является экономика и жизнь людей. На Земле законодательство в своем существующем виде развивалось вокруг двух принципиальных основ – собственности и прав человека. За пределами Земли основы будут другие.

Вместо права собственности на движимое и недвижимое имущество принципиально важными могут стать другие права. К примеру, право на воздух и доступ к нему. Или право на возвращение на Землю, поскольку возможность такой транспортировки, по крайней мере в первое время, будет ограничена. Группы, имеющие доступ к таким правам, будут иметь привилегированный статус. Необходим будет некий общественный договор, ограничивающий права таких групп, и дающий людям равные возможности. Вероятно, свое значение в условиях ограниченных ресурсов в существенной степени потеряют деньги – зачем они нужны, если на них нечего купить?

Наше представление о правах человека также может измениться. Вместо права на труд за пределами Земли может появиться обязанность трудиться, поскольку пассивность и лень одного члена маленького ограниченного коллектива будут угрозой для всех остальных.

То, каким законам будут подчиняться колонизаторы, будет сильно зависеть от того, как будет организована колонизация. К космическим объектам в настоящее время применяется тот же принцип, что и к воздушным и морским судам: на их территории действует право страны, к которой они принадлежат. Но здесь возникает целый ряд вопросов. Первое – должно ли распространяться это правило на колонию на другой планете? Как будет работать это правило в случае, если в составе колонистов есть граждане разных стран? Как оно будет применяться, если колонизация организована на частные, а не на государственные средства? На эти вопросы еще предстоит ответить.

И последнее. Открытие космических объектов не будет сопровождаться их присвоением разными странами, как это было в эпоху Великих географических открытий. Космические объекты согласно одной из конвенций ООН не могут принадлежать никому. В связи с этим нужно понять, на каких принципах будет вестись, к примеру, разработка природных ресурсов на том же Марсе – вероятно, этот вопрос будет урегулирован путем подписания соглашений в отношении каждого отдельного объекта. В общем, пока вопросов больше, чем ответов.

Алена Ткаченко, предприниматель в сфере технологий

Раньше тема профессий будущего меня активно интересовала – я перечитала кучу книг, статей и сборников типа "Атласа будущих профессий" и сделала для себя вывод. Сейчас имеет смысл смотреть только на компетенции определенного человека – умение адаптироваться, умение делать выводы, анализировать и прочее. А всё остальное настолько непредсказуемо и разнообразно, что тратить время на прописывание функций и требований просто нецелесообразно.

Анастасия Левичева, нейробиолог

Я твердо уверена, что люди не должны и, вероятно, не смогут колонизировать Марс. Краткосрочные визиты ради экспериментов – да. Однако полноценное проживание не представляется возможным, чтобы там ни говорил Илон Маск. Во-первых, стоимость полета до Марса будет невероятно дорогой очень долгое время, во вторых – у Марса сильное космическое и ультрафиолетовое излучение, что делает почву непригодной для зарождения органики, а температуры на планете – низкими. Наконец, путешествие на Марс займет так много времени, что люди не смогут перенести его. Долгосрочная невесомость вызывает уменьшение костной и мышечной массы. Скелетные мышцы не обязаны поддерживать осанку/держать человека в вертикальном положении, поэтому в космосе они не работают. Доказано, что космонавты могут потерять до 25% своей мышечной массы при длительных полетах, а потеря свыше 1% костной массы в месяц может привести к образованию камней в почках. Ущерб костям может стать необратимым. Человек просто не сможет самостоятельно передвигаться.

Если люди полетят на Марс, нам нужно будет выяснить, как выращивать растения на токсичных почвах и как обеспечить возможность жить без кислорода, в -70 ° C. Вероятно, решением будет полностью замкнутая среда под давлением, с искусственным освещением и нагреванием, в которой синтезируются необходимые соединения для почвы (которая является конечным продуктом распада органических веществ). Нам также придется синтезировать воду. И для всего этого нам нужно будет создать источники энергии. Другими словами, нам нужно будет воссоздать на Марсе всё, что естественно существует на Земле. Стоит ли оно того?

Что я хочу сказать: сейчас в тренде два направления. Это долговременные космические исследования и сохранение условий жизни на Земле. Все перспективы связаны именно с этими отраслями. Сейчас нейробиология и другие нейронауки активно содействуют развитию ИИ. У нас есть два направления работы: изучение того, как мозг обрабатывает такое количество информации, и изучение процесса восприятия информации людьми с целью сделать процесс коммуникации компьютера и человека максимально естественным. В будущем в биологии, я думаю, мы будем меньше работать в лаборатории, занимаясь вместо этого обработкой уже полученных данных (а их скопилось очень много). Также я вижу главным приоритетом сохранение жизни и условий для неё на Земле, а не строительство колонии на Марсе. Могу даже поспорить на приличную сумму, что ее (колонии) не будет.

Анита Акишева, стратегический дизайнер

Я не переживаю за гуманитарные профессии, хотя именно они кажутся всё менее и менее востребованными в современном мире. Наоборот, я вижу интересное будущее гуманитариев. Безусловно, это будущее невозможно, если такие специалисты не подружатся с новыми технологиями. Завтра будет недостаточно просто крепких знаний в своей сфере. Необходимо подходить креативно к своей профессии, разрабатывать и экспериментировать с новыми методами работы, менять подход, исходя из потребностей людей, которые "живут" в интернете. Уже сегодня медиа-издатель скорее отдаст предпочтение журналисту, который не просто хорошо владеет словом, а тому, который легко ориентируется в социальных сетях, может быстро смонтировать видео, обработать фото, выйти в прямой эфир и сам сверстать материал. Если раньше над такой задачей работали несколько людей, то сейчас, в нашем быстром мире, это должен уметь делать один и тот же человек. Поведение и потребности людей меняются, и наши навыки должны также изменяться. Поэтому главный современный навык – умение адаптироваться и быстро учиться. Второй – креативность. Мы все должны почувствовать себя изобретателями в своей сфере. Необходимо переосмыслить нашу работу и понять, как мы можем с помощью технологического прогресса улучшить ее и модернизировать. Я верю, что нет вымирающих профессий, есть вымирающие подходы к работе.