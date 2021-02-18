Спасибо за инвайт: плюсы и минусы Clubhouse

Благодарности за инвайты в Clubhouse, просьбы их продать, конкурсы - все это стало частью нашей реальности за какие-то последние пару недель. Назвать Clubhouse новым приложением сложно, оно существует с марта прошлого года. Популярность сеть приобрела благодаря вовлечению туда Илона Маска - он вступил в диалог с Владимиром Теневым, предварительно сделав анонс беседы в Twitter. Их комната собрала огромное количество слушателей, разговор транслировали на YouTube, и вот Clubhouse обратил на себя внимание всего мира. По мере того, как в Clubhouse подключались селебрити (вроде Дрейка и Джареда Лето) и передовики tech-индустрии, интерес к приложению возрастал. Далее сыграл роль факт недоступности: регистрация пользователей возможна только по приглашению, а их на пользователя приходится всего два. Искусственный спрос - классический маркетинговый прием. Создатели приложения отнекиваются, обосновывая такую недоступную регистрацию затруднительным масштабированием - дайте нам время, и мы впустим всех. На сегодняшний день Clubhouse распространился повсеместно, спрос на инвайты стих, пользователи более или менее освоились. Аналитики дают свои прогнозы относительно долговечности сети: платформу покинут эксперты, она потеряется среди других приложений, столкнется с трудностями монетизации, Clubhouse снесут агрегаторы.

Почему Clubhouse, а не другие аналоги?

Ничего инновационного в функционале Clubhouse нет - есть Zoom, с видео и комнатами по приглашению. Есть Discord, который летом сменил политику с “место для общения игроков” на “место для ваших разговоров”, обозначив новый фокус. Есть Stereo, который отличается от Clubhouse возможностью записывать диалоги и интегрировать их в последствии на аудиоплатформы - Apple Podcast, SoundCloud или Apple Music. В декабре Twitter начал тестировать функцию “Spaces” - аудиочаты с открытым и закрытым доступом на выбор модератора. Внутри Telegram также есть свои голосовые чаты, с идентичными Clubhouse опциями. Facebook не остался в стороне и объявил о разработке аналога Clubhouse, вполне вероятно, что аудиочаты скоро появятся и в Instagram. Внедрение таких дополнений внутри “гигантов” нередко вытеснят отдельные предложения из-за обычного неудобства от количества разных иконок.

Clubhouse и новая этика

В рамках новой этики Clubhouse вызывает много вопросов. Из-за отсутствия записи разговора, Clubhouse обвиняют в развитие синдрома упущенной выгоды. Приложение запрещает записывать разговор, за несколько попыток пользователь будет заблокирован. Запись сохраняется, пока идет беседа, и удаляется сразу же после завершения, если внутри не поступало жалоб от пользователей. Зато платформа - age-friendly. Если в TikTok аудитория преимущественно молодая, то в Clubhouse приоритетом является опыт спикера и его уровень экспертизы. Отсутствие видео исключает возможность объективизации. К тому же, Clubhouse - нетворкинговая социальная сеть. Кажется здесь BIO придается больше значения, чем где-либо. Если заходить в узкопрофильные чаты по интересам, можно установить интересные знакомства внутри своей сферы. С другой стороны, общность взглядов зачастую не способствует полемике. Если вы решили использовать приложение не как спикер, а как слушатель - в качестве подкаста - плюсом будет онлайн формат - беседы получаются менее цензурированными. Травля, дискриминация, распространение ложной информации на платформе запрещены. Правда, до конца не понятно, как отслеживать нарушения: на данный момент модераторами выступают сами слушатели - они могут забанить пользователя (так пользователи заблокировали аккаунт скандального журналиста и телеведущего Владимира Соловьева). С одной стороны это противоречит принципам свободы слова, с другой - это мнение большинства, своеобразное проявление демократии.

Монетизация

Приложение планирует ввод монетизации - это поможет сформировать устойчивый интерес к площадке от креаторов, а следовательно привлечь инвестиции. Сейчас Clubhouse тестирует Creator Pilot Program, доступную 40 clubhouse-инфлюенсерам. Программа подразумевает ранний доступ к нововведениям - платные подписки, чаевые и билеты. Кроме этого создатели намерены обеспечивать инфлюенсеров грантами для дальнейшего развития их деятельности. Делать точные прогнозы относительно будущего сети бессмысленно. Clubhouse еще не принял свою конечную форму - приложение до сих пор работает в режиме бета-версии. Можно провести параллели между Clubhouse и Periscope - стриминговым сервисом. Periscope на первых порах тоже имел внушительный спрос, правда вскоре был вытеснен трансляциями в Instagram и IG-TV. Сегодня приложение не регистрирует новые аккаунты, давая старым вывести все заработанные на платформе средства перед полным отключением платформы.