Первый в мире OLED-телевизор с разрешением 8K

Последние несколько лет в мире технологий доминировал тренд на 4K. Сначала появились первые большие телевизоры, затем мониторы, потом поддерживать 4K стали и игровые консоли. Потом в 4K научили снимать смартфоны. Казалось, что скоро утюги будут поддерживать новое разрешение. Но LG прыгнули выше: компания представила телевизор нового поколения OLED с разрешением 8K. Размер дисплея нового 88Z9 составляет 88 дюймов. Вмещает он в 16 раз больше пикселей, чем FULL HD и в четыре раза больше, чем 4K. Общее их количество составляет 33 000 000. Это позволяет достигнуть невероятного цвета, контрастности, глубокого черного оттенка - и все это при широком угле образа и разрешении 7680 x 4320.

Телевизор работает на новом интеллектуальном процессоре второго поколения α (Alpha) 9 Gen2 8K. Он использует глубинное обучение, чтобы максимально улучшить и оптимизировать картинку и звук. Процессор запускает алгоритм, который помогает улучшить качество источника. Это возможно благодаря новым технологиям обработки изображения с масштабированием и шумоподавлением в шесть шагов. Также процессор регулирует яркость дисплея в зависимости от освещенности окружения. Более того, процессор напрямую регулирует аудио. Вплоть до того, что есть возможность превратить двуканальный звук в объемный 5.1. Технологии будут автоматически регулировать звук программ, делая бассовые ноты в музыке громче или голос диктора спортивной программы более четким. Для некоторых рынков 88Z9 будет оснащен Google Assistant и поддержкой Alexa от Amazon. Это значит, что разговаривать со своим телевизором больше не странно.

На ключевых рынках в продаже телевизор появится в третьем квартале 2019 года.