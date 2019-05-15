OPPO Reno: новый смартфон с камерой 48 МП

За последние несколько лет OPPO пересмотрели свою политику, и компания стала серьезным игроком на рынке смартфонов. По итогам 2018 года доля компании составляет 8% от всего рынка. Недавно OPPO сделали полный редизайн всей айдентики, им занималась легендарная дизайнерская фирма Pentagram. А квинтэссенцией всех новинок стала флагманская линейка смартфонов – Reno.

Камера 48 МП+8 МП+13 МП

Главная "фишка" флагмана новой линейки – это камеры. На задней панели их три, и все они работают в тандеме. Основной сенсор Sony IMX586 с высоким разрешением на 48 МП, широкоугольный – на 8 МП и телеобъектив на 13 МП. В итоге получаются 59 МП и искусственный интеллект, который складывает три изображения в одно. Это максимизирует преимущества каждого объектива и позволяет получить невиданный ранее результат. Флагман Reno 10x Zoom обладает способностью 10-кратного фокусного зума. Это значит, что в режиме съёмки можно приблизить в 10 раз любое изображение, без потери качества. Диапазон фокусного расстояния составляет 16-160 мм. В этом случае возникает вопрос о стабилизации. Телефон оснащен системой двойной оптической стабилизации, что позволяет снимать на вытянутой руке даже при 10-кратном приближении.

Инженеры поработали и над ночной съёмкой, добавив режим Ultra-Night Mode 2.0. Используя возможности искусственного интеллекта, с помощью HDR и многокадрового шумоподавления удалось добиться идеальной стабилизации, правильной экспозиции и детализации, которая превышает возможности человеческого глаза. Теперь OPPO видит в ночи лучше, чем человек. Одна из главных проблем предыдущего режима ночной съёмки – цвет кожи. Новая система определяет и распознает лица, отделяет их от общего фона и обрабатывает цвет кожи, выделяя из фона. Это позволяет добиться максимально натурального оттенка.

Камеры позволили добиться видеосъёмки с постоянной скоростью 60 кадров в секунду при разрешении 4K. Reno оснащён несколькими микрофонами и технологией Audio Focus, благодаря которой можно записывать звуки с охватом в 360 градусов. Прослушивание записи с использованием эффекта стало возможным благодаря стереодинамикам и технологии Dolby Atmos. Таким образом OPPO поддерживают спрос на мобильное кино, сделав из небольшого смартфона портативный кинотеатр.

Фронтальная камера спрятана в верхней части смартфона и появляется с помощью специальной выдвижной конструкции в течение 0,8 секунд. Сначала система может показаться непрактичной и не очень прочной, но она выдерживает 200 000 стандартных циклов. То есть можно делать по 100 селфи в день на протяжении 5-ти лет. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 МП, и с помощью определённых алгоритмов она может накладывать специальные эффекты в соответствии с индивидуальными особенностями каждого типа лица.

Новые технологии и 5G

Смартфон работает на новой платформе Qualcomm Snapdragon 855 и на чипе Snapdragon 710. Оперативная память составляет 8 ГБ. Вкупе с новым блоком искусственного интеллекта 4-го поколения производительность увеличилась на 45%. Чтобы поддерживать такой уровень нагрузок, инженеры использовали 3 системы охлаждения: охлаждающий гель, тройной слой графита и медные трубки. А система ИИ полностью останавливает малоиспользуемые приложения, что экономит энергию и лишний раз не нагружает процессор. Работает система на ОС ColorOS 6.

OPPO Reno стал первым коммерческим смартфоном, который поддерживает мобильную связь 5G. Уже в этом году 5 международных операторов – Swisscom, ЕЕ, SingTel, Telestra и Optus – будут поддерживать 5G. Новая скорость используется для высокоскоростной загрузки файлов с низкой задержкой, дополненной реальности и многопользовательских видеоигр 5G Cloud Gaming.

Упор на видеогейминг

Учитывая популярность видеоигр в Китае (около 619 миллионов игроков), OPPO сфокусировались на мобильном гейминге. Новая технология Frame Boost автоматически анализирует процесс игры и её производительность. Таким образом, система запоминает пропущенные кадры, их частоту и настраивает их стабильность. Две самые популярные мобильные игры в Китае – PUBG и AOV. В PUBG удалось снизить количество лагов на 44,1%, а стабильность частоты кадров в AOV увеличили на 31,38%.

Полностью был переработан тактильный процесс во время игры. Технология Touch Boost анализирует каждое касание дисплея и максимально уменьшает время каждого отклика. Ведь именно быстрота реакции отделяет победителя от проигравшего. Общая скорость обработки касаний увеличилась на 34,9%. Также в корпус смартфона был встроен вибромотор на оси X, который имитирует вибрацию во время игр. Это сделано по примеру геймпадов от игровых консолей. Вибрация даёт тактильный отклик, что увеличивает уровень вовлечённости в игру, и делает её захватывающей.