12 апреля все страны постсоветского пространства отмечают день космонавтики - именно в этот день Юрий Гагарин сказал свое историческое “Поехали”. В преддверие праздника мы решили собрать самые интересные научпоп-книги, которые доступным языком расскажут о покорении космоса, созвездиях, работе телескопа и ученых, которые создавали эту науку.

«Космос» Дмитрий Костюков и Зина Сурова

Один из авторов книги - фотограф Дмитрий Костюков, который много раз бывал на Байконуре, фотографировал старт и посадку космического корабля "Союз", присутствовал при подготовке космонавтов и снимал сборку ракет. В этой книге авторы рассказали о том, как происходит подготовка людей и аппаратов к выходу в космос, как устроен скафандр, что происходит с космонавтами после выхода в открытый космос, а также взяли интервью у реальных космонавтов. Изначально книга предназначалась для детей, но она одинаково будет интересна и взрослым, которые только знакомятся с историей космонавтики. Удивительна и верстка книги - художница Зина Суровая оформляла коллажи и создавала рисунки вручную.

«Космос» Карл Саган

Это классика, с которой обычно начинается знакомство с космосом - астрофизик Карл Саган потратил всю свою жизнь на создание книги, а затем и телешоу, которое стало хитом телевидения 80-х годов. В книге он описал всю историю вселенной (которая насчитывает пятнадцать миллиардов лет), рассказал, как формируются галактики, как зарождается жизнь и взрываются звезды. Саган был настоящим мечтателем и фанатом своего дела, и целью своей жизни видел убедить людей, что покорение космоса - это главная миссия человечества. Поэтому кому-то тон книги может показаться чересчур патетичным, но стоит сделать скидку на время ее издания.

«Путь к звездам. Из истории советской космонавтики» Анатолий Александров

Эта книга - рассказ от первого лица. Автор долгое время проработал в ракетной области, и за это время собрал десятки историй, которые предшествовали запуску человека в космос. Александров не останавливается на этом этапе и рассказывает, что ожидало лунный проект после смерти ученого и фактического создателя советской космической индустрии Сергея Королева. В книге множество интересных фактов, которые исчерпывающе рассказывают о становлении советской космонавтики.

«Разведка далеких планет» Владимир Сурдин

Российский астроном Владимир Сурдин посвятил эту книгу узкому направлению астрономии - новым планетам. За нее он даже получил премию “Просветитель” - главную русскоязычную премию, которой награждают научно-популярные работы. Сурдин не только ученый, но и талантливый рассказчик, который подробно объясняет процессы образования звезд и планет, как проходят исследования соседних галактик.

«Суперобъекты» Сергей Попов

Книга лектора и научного журналиста Сергея Попова посвящена узкому направлению современной астрономии - нейтронным звездам. Эти компактные объекты не только обладают интереснейшими астрофизическими проявлениями, но и представляют огромный интерес для фундаментальной физики. За их исследования было вручено уже две Нобелевские премии. Попов доступно рассказывает о важности исследования этих объектов и объясняет, почему они так важны не только для астрономии, но и науки в целом.

"See It with a Small Telescope" Will Kalif

Космический телескоп Хаббла изменил наш взгляд на вселенную, и снимки, которые он сделал, стали возможностью для многих из нас хотя бы краем глаза увидеть мир за пределами стратосферы. Сегодня телескопы разных калибров доступны почти каждому из нас (например, в Алматы их можно купить в научном магазине Gylymi Duken). Разумеется, такой телескоп не даст изображений National Geographic, но то, что откроется, однозначно внушает благоговейный трепет. Автор книги ‘See It with a Small Telescope’ рассказывает, как начать исследовать ночное небо со своего балкона - тем более что сейчас для этого самое благоприятное время.

"Космос Эйнштейна" Митио Каку

Митио Каку - суперзвезда современной научно-популярной литературы, и, пожалуй, каждая его книга достойная прочтения. “Космос Эйнштейна” - одна из менее известных работ, которая подробно рассказывает и объясняет открытия великого ученого. Ведь именно его работы впоследствии проложили нам дорогу в космос - и Митио доступно связывает академические открытия с их практическим применением.