Новый космос миллиардеров

Земля, поклонись человеку

27 мая 2020 года произойдет историческое событие – SpaceX отправят космонавтов Роберта Бенкэна и Дугласа Хёрли к Международной космической станции. Официальный пресс-релиз НАСА назвал это событие «новой эрой человеческих полетов в космосе». Запуск можно назвать новой вехой в исследовании космоса по двум причинам. Первая – США впервые с 2011 запускают астронавтов со своей земли, на ракете, сделанной в США. Вторая – ракета сделана частной независимой компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Подробно расскажем о коммерческом исследовании космоса и о том, почему это важно.

Побочный эффект холодной войны

Первые важные шаги в освоении космоса случились благодаря космической гонке между СССР и США в период с 1957 по 1988 годы. Первый человек в космосе, первая женщина в космосе, первые люди на Луне – всё это результаты борьбы между сверхдержавами за первенство в освоении космоса. После развала СССР в 1991 году все космические технологии, наработки, стартовые площадки и ракеты бывшего Советского Союза стали доступными для частных покупателей. Тогда и было положено начало коммерческому освоению космоса. Основными игроками на тот момент были четыре американские частные компании. Они выкупили ключевые в этой сфере активы Советского Союза времен космической гонки. Самой деятельной из всех была Sea Launch, основанная в 1995 году как консорциум из четырех компаний, принадлежащих Норвегии, Украине, России и США. Хотя фактически всем там управлял Boeing. После успешного запуска ракеты Зенит-3 SL в 1999, агентство FAA/AST официально подтвердило, что Sea Launch –первая в мире частная рабочая инфраструктура для запуска ракет. На счету Sea Launch более тридцати успешных запусков и всего три неудачи. Генеральный директор и идейный вдохновитель Sea Launch Джим Мейсер впоследствии перейдет в SpaceX на должность исполнительного директора.

Плавучий космодром для запуска ракет Space Launch

Все эти события дали жизнь новому движению и философии – NewSpace. Термин NewSpace зародился в начале 2000-х и не имел на то время точного определения. В 2018-19 годах агентство SatSearch провело исследование с целью выяснить, что такое NewSpace, специалисты пришли к выводу: "NewSpace – это подход, который фокусируется на снятии барьеров для вхождения в космическую индустрию путем предоставления более дешевого доступа в космос и к высокоточной информации из космоса, которая может быть применима здесь, на Земле, для выгоды науки и общества в целом".

Дорогие и многократно используемые вещи

Четвертого декабря 2018 года были запущены два казахстанских спутника KazSciSat и KazSTSAT-1. Но спутники были запущены не с космодрома Байконур (аренда которого обходится РФ в $115 000 000 в год), а на ракете Falcon 9, с военной базы Вандерберг в Калифорнии. Власти выбрали компанию Илона Маска потому, что её ценник ниже, чем у Роскосмоса. Сумма сделки остается в секрете, но скорее всего речь идет о миллионах долларов. И если отправка спутников с территории, расположенной за тысячи километров, обходится дешевле, чем запуск со своего собственного космодрома, значит Илон Маск делает всё правильно.

Илон Маск – эксцентричный миллиардер, его персона стала прообразом Тони Старка в киноверсии 2008 года. История жизни Илона и впрямь напоминает историю персонажа из комиксов. Но его мечты и начинания ведут нас в область научной фантастики. Ничего удивительного, ведь он большой фанат Айзека Азимова. Маск мечтает о том, что человечество станет мульти-планетарным видом: "Я действительно хочу сделать так, чтобы путь до Марса оказался возможным маршрутом – это то, чего мы сможем достичь ещё при нашей жизни". Основать ракетостроительную компанию – одно дело, сделать её финансово успешной – совсем другое. Но, как мы видим на примере ситуации с казахстанскими спутниками, ему это удалось.

"Я действительно хочу сделать так, чтобы Марс казался возможным маршрутом – это то, чего мы сможем достичь ещё при нашей жизни"

Илон Маск

Подготовка пилотируемой миссии SpaceX к МКС

SpaceX строит продвинутые ракеты и космические корабли. Компания основана в 2002 году, и её цель – совершить революцию в развитии космических технологий. Одна из задач – колонизация других планет – это официальное мотто компании, которому она следует беспрекословно уже на протяжении 18 лет. Главный шаг на пути к колонизации других планет – это снижение стоимости запуска ракет. Для этого в SpaceX разработали ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy. С первого дня разработчики преследовали цель сделать их многоразовыми. На счету у SpaceX – 93 запуска, из которых только 5 были неудачными. Это беспрецедентные показатели, но самое удивительное – это 51 успешный случай возвращения первой ступени на Землю и корабли-дроны. Многие эксперты аэрокосмической сферы сравнивают по значимости многоразовое использование ракет с первым полетом братьев Райт или с Boeing 707 (именно с него началась эпоха реактивных самолетов).

"Когда мы летим в Боинге 747 на большие расстояния, мы не выбрасываем его после полета и не выкатываем новый для нового полета"

Нил Деграсс Тайсон

Они были смуглые и золотоглазые

Если Нил Деграсс Тайсон полностью поддерживает Маска в вопросе многократного использования ракет, то вот лететь на Марс он согласен только после того, как Маск отправит туда свою маму и вернет её в целости и сохранности. Красная планета – это заветная цель SpaceX. Именно по поводу колонизации этой неприветливой планеты они всё и затеяли. Но это не какие-то отдаленные планы. Это реальность в лице космической программы Interplanetary Transport System. Над ней в данный момент ведется активная работа, корабль Starship систематически проходит тесты, и каждый прототип заменяется более совершенным. Если всё пойдет по плану, то уже в 2022 году корабль Starship совершит полет к планете Марс (доставка груза), а в 2025 году на поверхность Красной планеты приземлится экипаж, состоящий из гражданских и государственных космонавтов. Будет ли среди пассажиров мама Илона Маска – пока не известно.

Прототип космического корабля Starship

Если программа колонизации Марса похожа на мираж, то планы по освоению Луны и окололунной орбиты уже подписаны в официальном документе НАСА. 30 марта 2020 года SpaceX подписали контракт по снабжению станции на орбите Луны. Строительство начнется в 2022 году, в рамках программы "Артемида". Программа "Артемида" заслуживает отдельного материала, но вкратце – это проект НАСА, призванный закрепить постоянное присутствие человека на Луне и окололунной орбите. Программа включает в себя строительство космической станции, лунной базы, заправочных станций и т.д. В 2023 году Илон Маск планирует отправить в тур вокруг Луны первого частного пассажира – Юсаку Маезава. Как считают эксперты, космический туризм вначале будет лишь привилегией богатых людей, но с увеличением потока снизится общая стоимость поездки до Луны и обратно, что привлечет новых туристов и огромные инвестиции.

В 2018 году из 30-ти запусков космических ракет 9 пришлось на долю SpaceX. На данный момент компания Илона Маска – самый крупный игрок на рынке. Директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин недавно обвинил SpaceX в дэмпинге цен. Илон Маск ответил, что проблема российских ракет в том, что они не подходят для повторного использования.

Голубая Луна

В 2000 году, за два года до Илона Маска, другой миллиардер – Джефф Безос – основал частную аэрокосмическую компанию и назвал её Blue Origin. Джефф Безос, как и Маск, большой фанат научной фантастики. Ещё в детстве, в школьной газете он высказал мнение, что Земля и её ресурсы конечны. Если в детстве он только мечтал о космосе, то в мае 2019 года, будучи самым богатым человеком в мире, Джефф презентовал прототип посадочного модуля для высадки на Луну. Более того, Blue Origin вошла в список компаний, отобранных НАСА для разработки и производства прототипов космических аппаратов для высадки на Луну в рамках новой американской лунной программы "Артемида". Получается, что за высадку на поверхность Луны будет отвечать частная компания. Но планы Джеффа Безоса на этом не заканчиваются. Так как ресурсы Земли конечны, он предлагает переместить всю тяжелую и "грязную" индустрию в космос. Плюсов в таком подходе много, самый очевидный – сохранение Земли. Возможно, в будущем она даже превратится в планетарный заповедник. Но где тогда жить человечеству?

Прототип посадочного модуля Blue Moon

В этом вопросе заключается кардинальное отличие планов Безоса от планов Маска. Если Илон грезит терраформингом Марса и колониями на Красной планете, то Джефф Безос уверен – люди будут жить в колониях О'Нила. Колония О'Нила – это план по освоению космоса посредством гигантских космических станций. Проект разработан принстонской группой ученых, под руководством Джерарда О’Нила. О'Нил даже показывал этот план Айзеку Азимову, и тот был приятно удивлен тем, что сам не додумался до этого. Ведь зачем покорять неудобные для жизни далекие планеты, когда можно построить огромные станции рядом с Землей. Здесь Безос проявляет свою логистическую гениальность. Он понимает, что строительство таких огромных станций потребует невероятное количество ресурсов. Поднимать их с Земли, учитывая силу гравитации, почти невозможно. Доставка же ресурсов с Луны потребует в 24 раза меньше энергетических затрат. Вот для чего Blue Origin нужен проект Blue Moon (Голубая Луна). Если Илон Маск – идеалист и мечтатель, то Джефф Безос – прагматик и бизнесмен. Он бы не стал вкладываться в космос просто так. Значит, там есть деньги, значит там – будущее.

Колония О'Нила

По результатам опроса населения США (за 2018 год), 60% опрошенных высказались против космических программ. Они считают, что НАСА должно следить только за климатическими и экологическими изменениями в атмосфере Земли. Но это значит – остановить развитие науки и навсегда остаться в колыбели человечества, на Земле.

"Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели" "Исследование мировых пространств реактивными приборами", 1911—1912

Константин Эдуардович Циолковский