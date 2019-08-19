Говорящий телевизор: возможности новой модели LG E9

Недавно прошла ежегодная церемония Европейской ассоциации журналов по аудиовидеотехнике (EISA), на которой выбирают самые прорывные технологии этого года. В жюри входит порядка 55 изданий из 25 стран. Одним из фаворитов стала компания LG – она получила награды за достижения в дизайне, за высокий уровень потребительской ценности и производительности. А за технологию OLED корейская компания LG получает награды уже восемь лет подряд. Отдельного внимания заслужила модель телевизора OLED E9 с наградой "Лучший продукт 2019-2020". Его особенность – стеклянная рамка, которая создает ощущение "парения", словно экран висит в воздухе. Рассказываем о главных "фишках" нового телвизора.

Глубина цвета 10 бит и 8,3 миллиона пикселей

Один из главных плюсов телевизора – матрица с 10-битной глубиной цвета, вместо привычной 8-битной. Что это значит? На каждый бит приходится один из трех цветов RGB, и в итоге с 8-битной матрицей получается 256 оттенков. Если же количество битов увеличить до 10, то оттенков станет 1024. Соответственно, зритель сможет воспринимать более насыщенные цвета, которые будут максимально приближены к реальности. На небольших экранах это разглядеть тяжело, но телевизор E9 оснащен 8,3 миллионами пикселей. Всё это позволяет разглядеть даже самые темные детали.

Процессор a9 Gen2

Новый процессор – это модернизированный вариант процессоров прошлого поколения. Здесь полностью переработаны алгоритмы обработки цвета и движения. А это значит, что будет доступна максимально стабильная и четкая картинка даже в 4K. Плюс четырехступенчатое подавление шума, корректировка яркости и обработка картинки с помощью искусственного интеллекта. Всё это позволяет получить изображение хорошего качества, несмотря на особенности исходного источника. Все действия процессор выполняет автоматически, в несколько этапов: анализ контента, проверка на качество, цифровая обработка изображения, и в итоге получается оптимизированная ИИ картинка.

ThinQ

Эта технология напоминает нам, что мы уже живем в футурум-реальности. OLED E9 может управлять другими совместимыми устройствами "умного" дома. Так, например, если вы захотите заказать еду на дом, теперь это можно сделать с помощью телевизора. Также в E9 встроены системы Google Assistant и Amazon Alexa. Всё это увеличивает количество доступных голосовых услуг: воспроизведение музыки, прогноз погоды, переключение каналов, настройка будильников и сигнализаций. Можно спланировать даже поездку в отпуск или, например, купить себе новый холодильник. Стоит отметить, что функции Amazon Alexa и Google Assistant пока недоступны на территории Казахстана.