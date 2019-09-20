Новые гаджеты от LG: робот-пылесос, шкаф, обрабатывающий одежду паром, и умная стиральная машина

Технологии настолько плотно вплелись в нашу повседневную жизнь, что уже сложно представить наш день без них. Но LG идет дальше. Каждый год компания выпускает новые гаджеты с искусственным интеллектом, которые могут взаимодействовать друг с другом в рамках системы "умного дома". Разбираем несколько главных новинок:

SmartThinQ

Если в начале нулевых под "умным домом" подразумевалась большая сложная установка, которая стоила сотни тысяч долларов, теперь все умещается в приложение. SmartThinQ позволяет контролировать все подключенные домашние системы через телефон. Обогрев, кондиционирование, стиральная машина, холодильник, отслеживание чистки дома и многое другое. Приложение поможет вам уснуть, а утром разбудит и пожелает хорошего дня.

PuriCare

PuriCare - это уникальная система очистки воздуха для дома. Благодаря своему дизайну, система может проводить круговую очистку и поглощать загрязняющие вещества, при этом распределяя чистый воздух по всему дому. Это значит, что PuriCare можно установить в любой комнате и обеспечить чистоту по всей территории. Это обеспечивает специальный усилитель очистки, который может циркулировать с вращением на 70 градусов. На гаджете установлен индикатор PM 1.0, который позволяет определить концентрацию загрязнения воздуха. Рассчитывается она из концентрации пыли и запаха (газа). Всего есть шесть уровней от зеленого (чистый) до фиолетового (максимально загрязненный).

InstaView Door-in-Door

Это новая технология, которая будет использоваться на холодильниках компании LG. На одной из дверей размещается специальная панель из зеркального стекла. Если постучать по нему два раза, оно становится прозрачным. Сделано это для того, чтобы человек мог проверить наличие продуктов, не открывая дверцу. Тем самым из основной камеры не выходит холодный воздух и его потеря сокращается на 41%, что впоследствии позволяет экономить лишнюю электроэнергию.

HOM-BOT Square

Этому небольшому квадратному уборщику дали прозвище - "Мастер уборки углов". Дизайн и удлиненные 7-сантиметровые щетки позволяют роботу обеспечивать эффективную уборку даже в самых отдаленных углах. В пылесос встроено несколько камер. Верхняя II-Slam помогает ему определить свою местоположение, отслеживать и формировать маршрут. А с помощью датчика OFS робот сканирует пол и анализирует состояние пола и определяет необходима ли там чистка. Ультразвуковые сенсоры распознают препятствия на пути HOM-BOT и останавливают робота до столкновения. Пылесос можно запрограммировать на несколько разных режимов ("зигзаг", "мое место", "клетка за клеткой" и "пятно"), они подходят под разные конфигурации комнаты.

LG AI DD (стиральная машина)

Новые стиральные машины LG оснащены специальным искусственным интеллектом AI DD. С его помощью машина автоматически определяет вес одежды, тип ткани и подбирает оптимальный режим стирки. Увеличенный объем барабана позволит загрузить одежду на всю неделю вперед. А технология паровая технология Steam Plus почти полностью нейтрализует аллергены и разглаживает до 30 складок, что впоследствии облегчает глажку.

LG Styler

Styler - это паровой шкаф, который поможет вам собраться на встречу в 20 раз быстрее. Если традиционная сушка занимает порядка 30 минут, то Styler с помощью технологии TrueSteam займет всего полторы минуты. Шкаф не только высушивает одежду, он помогает вернуть ей первоначальный вид и свежесть, а также стерилизовать ее и полностью уничтожить бактерии и аллергены.