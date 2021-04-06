NFT-токены, или как люди зарабатывают на несуществующем искусстве

Сегодня только и разговоров, что о NFT. Из недавних нашумевших кейсов – проданная на аукционе Christie's за 69,35 млн $ цифровая картина художника Beeple. В статье разберем, что такое NFT-токены и как они влияют на развитие творческой индустрии.

NFT (Non-Fungible Token) – это невзаимозаменяемые токены (токен – эквивалент “ценным бумагам” в цифровом мире). Под NFT подходит любой цифровой контент – аудио, видео, фотографии, доменные имена, даже твиты. Если в случае с биткоином, меняя одну единицу валюты на другую, вы не видите разницы, то в случае с NFT каждый токен – индивидуален, что обеспечивает его невзаимозаменяемость. Например, ваш стол – невзаимозаменяемый актив, потому что вы можете обменять его на другой стол, но он не будет эквивалентен вашему. При этом, это не значит, что он уникален – токены могут выпускаться ограниченным тиражом. NFT основан на блокчейне, что обеспечивает полную прозрачность в передаче токенов.

В общих чертах, NFT – это сертификат владения предметом диджитал-искусства. Но это не значит, что приобретая NFT-токен, покупатель получает авторские права на работу. Приобретение NFT можно сравнить с покупкой картин: вы приобретаете оригинальную работу Ван Гога, но это все еще работа Ван Гога, она остается доступной в виде печатных и цифровых копий для любого желающего. Если коллекционирование физических арт-объектов зачастую связано с удовольствием от факта обладания, то NFT – больше про инвестирование: купить сейчас, чтобы перепродать дороже.

NFT – огромный плюс для "креаторов": токены подразумевают прямое взаимодействие покупателя с создателем. На NFT-маркетплейсах не обязательно быть полноценным творцом – купить могут все и что угодно, материальная ценность определяется хаотично. Если результат творчества был куплен неоднократно, то за каждую последующую сделку автор получает процент. Быть удостоенным места в галерее куда сложнее. Зачастую часть прибыль от продажи предмета искусства через галерею забирают посредники в лице кураторов. Площадки для продажи токенизированного искусства тоже могут взимать комиссию – так работает сеть Ethereum. Но есть маркетплейсы, вроде OpenSea, которые избавляют пользователей от дополнительных расходов. NFT – это другой вид искусства, поэтому критикам и дилерам приходится пересматривать свои эстетические представления. Как это сделали в музее Эрмитаж: 25 марта на сайте появилось объявление о первой в России выставке NFT-токенов искусства.

NFT существуют с 2014 года, “бум” интереса пришелся на 2017, когда люди начали массово скупать Crypto Kitties – изображения котят, записанные с помощью блокчейна. Их стоимость в пиковые момент доходила до сотен тысяч долларов. На сегодня самый прибыльный NFT-проект – NBA Top Shot. Фанаты национальной баскетбольной лиги могут приобрести токенизированные записи лучших бросков Леброна Джеймса – современный цифровой эквивалент коллекционных баскетбольных карточек. Стоимость одного такого NFT-токена равна 240 000$ . Люксовые бренды тоже стремятся выйти на NFT – о своем намерении недавно сообщили Gucci . Никто не хочет оставаться в стороне: NFT – отличный способ заработать не только на ценителях искусства, но и на фанатах бренда.