Мечта любого геймера – новый IPS-монитор LG UltraGear

Видеоигры сегодня – одна из самых перспективных медиа-сфер. Причем это касается не только финансовой стороны вопроса (в прошлом году общий доход индустрии составил 118 миллиардов долларов, что почти в два раза больше, чем доходы музыкальной и киноиндустрий), речь идет о самовыражении, карьере, креативе и развитии технологий. Именно технологии позволили индустрии взлететь выше своих конкурентов. Сегодня достижения технологий могут буквально погрузить вас внутрь игры. Новый монитор в серии LG UltraGear как раз ставит главной целью "погружение".

На днях компания представила первый монитор с технологией Nano IPS. Она позволяет достигнуть максимально точной цветопередачи, фактически моментального отклика и частоты обновления в 144 Гц. Это значит, что новый монитор от LG может передавать картинку с невероятной скоростью. Это особенно актуально для киберспортсменов, где одна миллисекунда может отделять от победы. Также монитор поддерживает широкую цветовую гамму (DCI-P3 98%), что позволяет добиться ярких и детализированных изображений без мерцания. Также монитор поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, которая устраняет разрывы на экране и позволяет экрану адаптироваться к необходимой частоте кадров. В LG провели более 300 тестов на производительность и качество изображения. Более того, существуют специальные игровые настройки, для оптимизации игрового процесса. Например, режим "Динамической синхронизации движения" – синхронизирует ваши ощущения с происходящим в игре, снижая задержку ввода. То есть каждый ваш клик будет моментально отражаться на экране. "Стабилизатор черного", в свою очередь, дает полную видимость даже в самых темных сценах. Технология автоматически определяет самые темные области и делает их ярче. Это актуально для шутеров, где враги могут прятаться в самых темных углах карты.