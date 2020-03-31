Маркетинг в эпоху коронавируса: как бренды меняют свои стратегии, чтобы оставаться с покупателем
Говорить о коронавирусе и его влиянии на мир можно бесконечно. Если открыть первые страницы главных СМИ планеты - от The New York Times до BBC, Euronews и Al-jazeera - то можно понять, что сегодня в мире больше не происходит ничего кроме коронавируса. В то же время, жизнь продолжается. И люди, запертые по домам, продолжают контактировать, работать и потреблять. Экраны смартфонов и компьютеров стали новым окном в мир, и это предоставило новые возможности для тех, кто продолжает работать с товарами и их продвижением. Что это значит для маркетинга в эпоху пандемии?
В первую очередь карантинная ситуация дала невероятный толчок e-commerce. например, магазины онлайн-доставки оказались перегружены по всему миру - и Алматы не исключение. На первый взгляд, что можно сделать еще, чтобы простимулировать этот спрос? В англоязычной среде уже появился популярный акроним WFH (который расшифровывается как ‘working from home’), а вместе с ним и термин ‘WFH style’, который бренды используют для того чтобы продемонстрировать ассортимент домашней одежды. Казалось бы, разве может быть более удобный момент для инвестиции в роскошную пижаму? Может быть, стоит еще раз напомнить людям, что они могут получить почти все, что захотят просто сидя дома?
Но все не так очевидно, как кажется. 2020 год - не то время, когда реклама создается исключительно ради рекламы. Сегодняшний продукт - неважно, будь это сервис доставки, платье или алкогольный напиток - в первую очередь нацелен на то, чтобы решить проблемы потребителя. И если сейчас каждый из нас страдает от неопределенности, тревожности за будущее, скуки, боязни болезни или невозможности найти контакт со своими детьми - первой целью бренда должно быть помочь нам справится с этим.
“Классическая реклама и ее инструменты будут казаться неискренними, как будто бренды используют ситуацию в своих интересах”, - рассказывает Сесилия Гейтс, генеральный директор креативного агентства Gates Creative в интервью WWD. “Сейчас самое время сделать шаг назад. Все, очевидно, боятся того, что пандемия может сделать с экономикой, и потребители сейчас крепко держатся за свои кошельки, но мы должны переждать эти следующие несколько недель, а затем подвести итоги.”
Очевидно, что когда твои ключевые продукты - это автомобили, одежда или фены - оставаться на одной волне с потребителем сложнее, чем обычно. И тогда приходит время для действительно больших жестов, которые, более чем вероятно, не окупятся - просто потому что они никак не нацелены на прибыль. Все это - исключительно имиджевый ход, выгода от которых рассчитана на очень долгосрочную перспективу. Многие бренды уже сейчас бросают силы на борьбу с вирусом. Модные марки, в числе которых Saint Laurent, Balenciaga и Gucci, начали производство медицинских масок (не обычных потребительских). LVMH отправила мощности косметических производств на создание санитайзеров. Технологические гиганты вроде Tesla, Ford и Dyson инвестировали средства и мощности в производство ИВЛ - аппаратов искусственной вентиляции легких. Некоторые решения кажутся особенно интересными. Например,
производитель алкогольной продукции Diageo бесплатно выделит «нейтральный зерновой спирт» – этиловый спирт крепостью 96%, используемый в основном для производства водки и джина, – производителям дезинфицирующих средств в разных странах. Другие компании идут на другие, не менее важные меры. Например, Chanel сообщили, что собираются выплачивать зарплаты всем работникам компании до 8 мая самостоятельно - об этом сообщила Елизавета Буйнова в своем телеграм-канале ‘shoes&drinks’. Это связано с тем, что во Франции очень развито социальное страхование - если гражданин Франции отправляется в неоплачиваемый отпуск, то зарплату ему выплачивает государство. Chanel cообщили, что в данном случае важнее, чтобы социальные выплаты получили люди, напрямую задействованные в борьбе с коронавирусом.
Но что делать компаниям, которые не способны инвестировать бюджеты в такого вида проекты - грубо говоря, МСБ? Основатель коммуникационной компании Эллен Нивен рассказывает, что в этом случае лучший выбор - просто оставаться на связи. Не промоутировать свои продукты под инфоповодом карантина или социального дистанцирования, а просто создавать очень личный месседж, который поможет людям увидеть других людей за логотипами марок. "Социальные медиа - это место, где мы можем быть более откровенными”, - рассказывает Нивен. "Содержательное, личное послание может поднять настроение. Например, хороший пример - пост Пьерпаоло Пиччоли, в котором читает его личное отношение, нежели чем корпоративная речь”.
Пару недель назад Пьерпаоло Пиччоли опубликовал в Instagram фотографию себя дома в Неттуно в окружении своих эскизных материалов. "Домой. Эта страна преодолевала самые трудные моменты с гордостью, вдохновением и оптимизмом. И так оно и будет, в очередной раз. Есть время двигаться и время оставаться неподвижным. Даже дома наше воображение может привести нас куда угодно. Такая серьезная ситуация не помешает нам мечтать. Наша воля сильна, наш долг - сопротивляться, и мы будем продолжать мечтать, сильнее, чем когда-либо, и мы поднимемся сильнее, чем когда-либо.” - написал дизайнер в подписи. Такой формат коммуникации - мотивирующий и вдохновляющий - сегодня как никогда актуален. Важно, что дизайнер не упомянул ни бренд, ни моду, что в данной ситуации кажется особенно релевантным.
С другой стороны, по мнению экспертов, покупки - один из немногих способов для людей отвлечься. Этот паттерн помогает нам поддерживать тот же самый образ жизни хотя бы в некоторых аспектах, тем самым успокаивая нашу нервную систему. Вик Драбики, основатель и генеральный директор агентства стратегии и брендинга January Digital, признала, что коронавирус ставит бренды и компании в трудное положение. Им действительно нужно поддерживать связь с потребителями. “К сожалению, нет одного правильного пути, но есть сотни неправильных путей” - рассказывает Драбики.
В этом случае работает одно хорошее эмпирическое правило: "всегда ошибайся на стороне человечества.”
“Слишком часто мы думаем, что наш бизнес гораздо важнее, чем он есть на самом деле”, - говорит Драбики. "Хотя наши предприятия действительно играют важную роль в жизни некоторых, они обычно не так важны для всего человечества. Если ваш посыл касается более широкой картины, то это будет ощущаться и давать гарантию, что ваш бренд действует соответствующим образом.”
Что нам остается, в итоге? Если суммировать все вышесказанное, можно сделать вывод - в период кризисных ситуаций всем нам следует оставаться людьми и пытаться помочь тем, кто оказался в беде. Человеческий маркетинг - пожалуй, именно так можно будет назвать стратегии, которые рождаются в этот момент.
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