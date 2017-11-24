Лучшие селфи с новым Huawei Mate 10 Lite

Совсем скоро в Казахстане стартуют продажи новой линейки смартфонов Mate от Huawei. Одна из самых интересных моделей – Mate10 Lite. Телефон оснащен сразу четырьмя камерами – двумя фронтальными с разрешением на 13 и 2 мегапикселей и двумя основными – на 16 и 2 соответственно. Компания на фоне популярности селфи полностью переработала подход к этому типу фотографии. Передняя камера оснащена особой "умной вспышкой", которая позволяет делать четкий снимок в независимости от уровня освещенности. Она автоматически регулирует яркость, что позволяет сохранять уровень профессионального света в любых условиях. Стоит отметить, что индекс цветопередачи остается на уровне 80%, в то время как 100% – это естественный солнечный свет. Помимо того, 120-градусный угол освещения позволяет сделать снимок более естественным, а свет – мягким. Эффект "бабочки" может сделать изображение лица объемным и максимально приблизить результат к студийной портретной съемке. А с помощью эффекта "Боке" можно получить фотографию с необычной глубиной пространства. Также Mate10 Lite дает возможность редактировать фокус уже после съемки и обладает функцией "живой картинки", которая снимает двухсекундные микровидео.

Но камера – не единственный плюс нового Huawei. Поработали специалисты и над полноэкранным 5,9-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, благодаря чему создается впечатление, будто экран лишен рамок.

На полках магазинов смартфон должен появиться уже в начале этого декабря.