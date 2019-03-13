LG Electronics выпустили премиум-линию техники

Компания LG Electronics запустила премиум-линейку LG Signature. От остальных продуктов её отличают новый дизайн и smart-технологии, которые позволяют минимизировать усилия при взаимодействии с продуктом.

Всего в линейку LG Signature вошло четыре продукта: телевизор, холодильник, стиральная машина и климатический комплекс. Телевизор Oled серии W по толщине не превышает 3 миллиметров, за счёт чего выглядит как изображение на стене или картина. Телевизор поддерживает полный спектр HDR-форматов, включая Dolby Vision, благодаря которому дома вы можете получить объемный звук как в кинотеатре.

Стиральная машина понравится тем, кто хочет сократить длительность стирки. У неё есть два отделения, куда одновременно можно загружать две разные партии белья: цветное и белое, обычные и деликатные ткани, большие и маленькие партии, а также вещи детей и взрослых. Технология Centum System минимизирует вибрацию и уровень шума до 65 Дб. Приятная деталь в дизайне – сенсорная панель, встроенная в дверцу.

Особенность холодильника LG Signature InstaView – в тонированном отделении, которое становится прозрачным, если дважды постучать по его поверхности. Функция Auto Open Door автоматически открывает дверцу – достаточно наступить на проекцию световой надписи на полу. Каждая полка холодильной камеры имеет светодиодную подсветку. Специальный гигиенический фильтр Hygiene Fresh+ устраняет бактерии и неприятные запахи, а в морозильной камере предусмотрено автоматическое выдвижение ящиков.

Климатический комплекс из новой линейки оснащен прозрачной панелью, которая позволяет непосредственно наблюдать процесс очистки воздуха. Комплекс фильтрует вредные химические и загрязняющие вещества, а также обеспечивает комфортный уровень влажности в помещении.