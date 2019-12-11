Lenovo представили новые ноутбуки серии Yoga – S940 и C940

Lenovo прославились в первую очередь из-за своих компьютеров. В 1990 году они собрали свой первый компьютер, а к 1994 году количество произведенных ЭВМ достигло одного миллиона. Сейчас оборот компании составляет более 50 миллиардов долларов, а годовое производство компьютеров давно превысило 50 миллионов. В 2019 году компания представила два главных ноутбука своей новой линейки - S940 и C940. Впервые S940 показали в Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники, а C940 в Берлине на конференции Tech Life. Теперь ноутбуки доступны и в Казахстане. Недавно Lenovo провели закрытую презентацию в Алматы, в стенах театра АРТиШОК. Для компании этот год – важная веха в истории Lenovo. 35 лет на рынке, более 180 стран и более 60000 сотрудников по всему миру. И со слов представителей компании – это только начало.

S940

Это один из самых тонких ноутбуков в истории компании Lenovo, толщиной всего 12,2 мм и весом 1,2 килограмма. Но сделано это не в ущерб производительности, он оснащен процессором Intel Core i7 10-го поколения, оперативной памятью до 16ГБ DDR4 и видеокартой Intel Iris Plus. Это обеспечивает высокую производительность и такие "фичи" как использование искусственного интеллекта для прогнозирования потребностей пользователя. Так, например, S940 считывает движение ваших глаз и может переключаться на дополнительные мониторы, достаточно на них взглянуть. Более того, эти системы научили автоматически размывать задники во время видеозвонков. Поэтому можно смело звонить коллегам, даже если дома полный бардак и беспорядок. При этом, если пользователь отходит от компьютера, дисплей автоматически гаснет. Кстати, о дисплее - это 14-дюймовый VESA DisplayHDR 400 c поддержкой 4K, в дополнение ноутбук обустроен системой звука Dolby Atmos, что вкупе создает невероятный эффект погружения. Компьютер оснащен программным обеспечением Lenovo Smart Assistant. Это позволяет реализовать такие функции как Super Resolution – S940 автоматически улучшает качество видео с 720p до формата FHD 1080p внутри Windows Media Player. Еще одна интересная функция – это Q-Control, она активирует специальную систему охлаждения, которая позволяет увеличить время автономной работы на 20%.

C940

Версию C940 можно назвать флагманом всей линейки. Она разработана по концепции "2-в-1", то есть дисплей прокручивается на 360 градусов и ноутбук функционирует как полноценный планшет. Чтобы обеспечить максимальное удобство и комфорт, инженеры Lenovo максимально облегчили ноутбук, он весит всего 1,9 килограмм. Но не стоит думать, что у этой модели меньше функций. Дисплей размером в 15,6 дюймов, 8-ядерный процесс Intel Core, видеокарта - NVIDIA GeForce GTX1650. Это значит, что можно редактировать видео и фото, заниматься графикой и стримингом, все в разрешении 4K. Специально для режима "планшета" в корпус встроен цифровой стилус, которым можно писать и рисовать на дисплее монитора. Также ноутбук поддерживает работу с голосовыми помощниками Alexa и Cortana. Услышать их можно будет в любом положении ноутбука, так как он поддерживает системы Dolby Atmos и Dolby Vision. Звук воспроизводится с помощью встроенного вращающегося саундбара с четырьмя колонками. Безопасность – один из главных краеугольных камней C940. Он оснащен специальным сканером отпечатков пальцев и системой биометрической аутентификации Windows Hello. Более того, имеется специальная шторка для затвора камеры TrueBlock Privacy, чтобы быть уверенным, что за вами никто не следит.

Lenovo Yoga S940 будет доступен на казахстанском рынке с конца декабря 2019 во всех сетях магазинов электроники. В свою очередь, C940 будет доступен с середины января 2020 года.