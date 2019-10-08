Кризис репликации или почему “британские ученые” так часто ошибаются

Как часто мы в обиходе встречаемся с фразой "британские ученые доказали"? Оказалось, что достаточно часто, потому что "британские ученые" превратились в мем и со временем полностью дискредитировали себя. К фразе привязалась негативная коннотация и она стала определением глупого или нелепого исследования (определение с Lurkmore – "синоним исследователей, работающих над совершенно безумными, идиотскими и не представляющими никакой практической ценности проектами"). Но если отбросить семантические особенности, невольно "британские ученые" подняли важный вопрос – "как проверить исследование?". Такие исследователи закрываются ширмой научности, из-за чего простому человеку так сложно определить истинность той или иной научной работы. На деле, даже в научном сообществе с этим возникли большие проблемы. Одна из них – кризис репликации. Разбираемся, что это значит, зачем нужно p-значение (произносится как "пи") и кому в итоге верить.

Кризис репликации

Сначала разберемся с терминологией. Под кризисом репликации понимается методологическая проблема – когда большинство научных исследований слишком сложно или невозможно повторить. Реплицируют исследования, чтобы убедиться в истинности результатов. Иногда кризис проявляется и в самих результатах. Даже если ученым удается повторить эксперимент/исследование, то результаты часто отличаются от заявленных ранее. Все это вызывает много сомнений, и в итоге непонятно, чей результат верный. В публичный дискурс вопрос кризиса попал недавно, когда в 2016 году журнал Nature провел опрос среди 1576 ученых на тему репликации. Большинство согласились, что в научной среде действительно есть кризис, 70% опрошенных пытались повторить эксперименты других научных групп и потерпели неудачу. Несколькими годами ранее ученый института ISSTI, Даниэль Фанелли опубликовал свое исследование "Как много ученых фальсифицируют исследования? Систематическая рецензия и мета-анализ исследования данных". В нем он выяснил, что из списка опрошенных 1,97% признались, что фальсифицировали или дополняли результаты исследования хотя бы раз, 33,7% признались, что пользовались сомнительными практиками исследования. При этом 14,7% сообщили, что знают коллег, которые занимаются фальсификацией.

Собственно, а что плохого в фальсификации? Здесь можно развести дискуссию об объективной реальности, но все банально: фальсификация может вредить человеческой жизни. Представьте результаты неправильного исследования в медицине. Людям могут прописать препараты, которые им не нужны, в худшем случае такие препараты могут вызвать аллергию, ухудшение состояния или смерть. Кризис репликации наблюдается не только в социальных науках или естествознании, но в экономике, маркетинге, политике. Даже в точных науках возникают такие проблемы. В 2011 году в ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) заявили, что эксперимент подтвердил – частицы нейтрино движутся быстрее скорости света. Впоследствии выяснилось, что эксперимент был неточным из-за неправильно подключенного провода. Возникает логичный вопрос – а зачем заниматься фальсификацией, кому это выгодно?

Зачем фальсифицировать и что за p-значение

Наука в общественном восприятии выступает неким гарантом объективности, чем-то высоким и неподкупным. И если смотреть на главные принципы научного метода, так оно и должно быть. Но реальность показала, что факт не выводится из "должного", и ученые свободно манипулируют результатами в своих целях. Наука – это такая же сфера деятельности, как маркетинг или финансы. Для продвижения по карьерной лестнице ученым нужно публиковать научные работы. Чтобы определить, насколько релевантны результаты исследования в ученой сфере начали использовать p-значение. Это вероятность получить такое же или более экстремальное значение статистики, по сравнению с ранее наблюдаемым. Принято считать, что p-значение должно быть p < 0,05, чтобы иметь хоть какой-нибудь статистический вес. Даже не погружаясь в математику можно догадаться, что при наличии строгого численного порога, ученые могут подогнать результат. Тем самым их исследование становится "приемлемым", и они смогут за него получить рейтинг. Еще один пункт – научные журналы, которые занимаются публикацией таких исследований. Чтобы их читало больше людей нужны "кликбейты", эквивалент в научном мире – это противоречивые названия исследований, вроде "темнокожим футболистам дают красные карточки чаще, чем белым". Тематика популярных/острых вопросов и p < 0,05 - чаще всего этого достаточно для публикации.

В прошлом году трое ученых, - доктор математических наук Джеймс Линдси, специалист по религиозной литературе эпохи Возрождения Хелен Плакроуз и доктор философских наук Питер Богоссят - на протяжении года намерено публиковали абсурдные исследования с целью показать, что журналы фокусируют внимание не на объективных критериях, а на трендовых темах. Рассмотрим более конкретный пример: в Корнеллском университете проводили исследование о политкорректности. Студентов разделили на группы в случайном порядке, наблюдали и впоследствии дали им попробовать себя в генерации потенциального бизнес-проекта внутри кампуса. Результаты исследования гласят, что политкорректные студенты были более склоны к креативному мышления и справились со своими задачами лучше остальных. Возникает целый список вопросов – как отследить степень политкорректности среди студентов, как оценить креативный потенциал бизнес-проекта, как проверить истинность политкорректного поведения студентов. И в конце концов, если повторить этот эксперимент в любом другом университете, скажем на юге Америки, или в казахстанском университете, результат останется таким же? Мы это вряд ли когда-нибудь узнаем, потому что журналам неинтересно публиковать вторичный эксперимент, который опровергает изначальный результат. Не говоря о публикации так называемых нулевых результатов (не имеющие релевантное значение).

Скептицизм и истинность

Но сейчас идет обсуждение того, чтобы сменить p < 0,05 на p < 0,005. Такое решение усложнит сбор статистических данных, отсеяв большинство исследований, не заслуживающих доверия. Также ученые предлагают постоянно увеличивать выборку, поскольку чем больше выборка – тем выше шанс получить точный непредвзятый результат. Также набирает популярность научный сайт Retraction Watch, который публикует отклоненные исследования. Он позволит ученым публиковать реплицированные исследования и даже нулевые результаты.