Как креативность помогает решать проблемы политиков, врачей и бизнесменов

Очень часто считают, что креативные подходы в работе нужны только в «креативных» индустриях - дизайне, рекламе, искусстве. А дизайн-мышление, один из самых популярных методов креативного решения задач, - просто модное слово, за которым ничего не стоит. Арт- и креативных директоров просят создать wow-эффект, не понимая, что, креативность может помочь решить более глубокие системные проблемы. Например, проблемы, с которыми сталкиваются правительства государств.

По рассказам моей подруги, работающей в консалтинговом агентстве Atolye в Стамбуле, их нанимает правительство Дубая, чтобы те помогали внедрять дизайн-мышление в различные процессы. Эмираты - не единственный пример. Сингапурцы внедрили креативный подход в государственных структурах задолго до Дубая.

В 2014 году премьер-министр Сингапура поставил перед городом-государством новую задачу - стать первой в мире "умной" нацией. По видению Ли Сянь Луна "умная" нация живет осмысленно и полноценно благодаря технологиям. Технологии должны развиваться в пользу людей, делая их жизнь комфортнее и предлагая новые возможности для всех. Чтобы это произошло, сингапурцам необходимо объединиться и активно создавать в своем городе смарт-среду.

"Нам нужны новые навыки. Необходимо зажечь в людях желание пробовать другие подходы, нарушать существующие правила, не бояться ошибаться, усваивать уроки и раздвигать границы возможного внутри и вне правительства. Поменять систему образования и научиться создавать, экспериментировать и рисковать".

Спустя пять лет можно сказать, что Сингапур преуспел в распространении культуры инноваций. Государственные служащие обучаются новаторскому подходу на воркшопах, на которых применяют методы, вроде дизайн-мышления. На эти сессии приходят обычные граждане, чтобы помогать чиновникам выявлять реальные проблемы и совместно находить решения.

В результате внедрения дизайн-мышления сингапурские больницы предлагают пациентам новые условия. Это не только более удобные кресла (казалось бы, мелочь, а играет большую роль), а полное перепланирование с тем прицелом, чтобы каждому человеку было удобно. Так, больница Khoo Teck Puat упростила опыт посещения врача для пожилых людей, разместив всю специализированную медицинскую помощь на одном этаже. Теперь пожилым пациентам не нужно ходить к специалистам в разные отделения.

Вообще система здравоохранения Сингапура одной из первых получила выгоду от развития технологий. С 2017 года, например, у них доступны онлайн-консультации с врачами Smart Health Video Consultation. В итоге больницы стали работать эффективнее, и больше пациентов получили доступ к медицинскому обслуживанию.

Пожалуй, самый креативный пример внедрения технологий в сингапурском здравоохранении - это myResponder, приложение, которое оповещает всех граждан, прошедших медицинскую подготовку, о чьем-то сердечном приступе. Оповещение срабатывает у тех, кто находится в радиусе 400 метров от пострадавшего, и позволяет ближайшему человеку оказать первую помощь в критически важные минуты до прибытия скорой помощи.

Но так было не всегда. Раньше креативность не была сильной стороной Сингапура. Опрос более чем 100 американских предприятий в городе, проведенный Торговой палатой США, показал, что у местной рабочей силы хорошие технические навыки, но проседают креативность и инновации по сравнению с остальной Юго-Восточной Азией. Одержимость хорошими оценками, которая характерна для сингапурской системы образования, как оказалось, плохо отражалась на креативных качествах выпущенных специалистов.

Чтобы наверстать упущенное, сингапурцы внедряют новые подходы и в образовании. Например, отменяют систему оценок для некоторых дисциплин, что раньше было невообразимым. Команда DesignSingapore считает, что начинать нужно с ранних лет, «прививая дизайн, как национальный навык».

Креативность - подход, с помощью которого можно придумать необычные вещи. И когда в мире мы все чаще сталкиваемся с необычными проблемами, выбор инструментов очевиден. Сегодня полем приложения креативности может стать что угодно: решение проблем, оптимизация, продажи, стратегия, маркетинг, коммуникация, рекрутинг, образование, удовлетворенность сотрудников, бизнес-модель, мероприятия, кибербезопасность, цифровизация, робототехника, дизайн, реклама, лидерство, эффективность, финансы, геймификация, социальные сети, вовлечение клиентов.

Приведу еще один пример креативности в действии. Финская общественная телерадиокомпания Yle решила, что в ведении информационных войн поможет креативный подход. Чтобы помочь подросткам узнать о троллях и дезинформации общества, финны создали игру Yle's Troll Factory. Эта игра предлагает представить себя профессиональным троллем, который распространяет ложную информацию, сеет страх и подозрения с помощью бот-сетей, платного маркетинга и интернет-мемов. Фабрика троллей показывает на конкретных примерах, как ложная информация может подрывать демократические институты, а также помогает молодым пользователям социальных сетей понять, какую роль они играют в ее распространении, пусть даже непреднамеренно.

Вокруг креативности много мифов, в основном негативных: считается, что для креативности требуется вдохновение, а оно все не приходит, что с ней нужно родиться, что плата за креативность - «фриковость» и инаковость. Из-за таких мифов многие даже не задумываются о том, чтобы развить в себе творческую составляющую и подумать, как этот, свойственный абсолютно всем, навык может помочь им в работе.

Креативность - не дар божий, а всего лишь умение. По выводам Всемирного экономического форума она входит в число трех основных навыков, необходимых для успеха в 2020 году. Нужна она для того, чтобы не отставать от мира и конкурентов-новаторов (которые в любой момент могут появиться и встряхнуть не только вас, но и всю индустрию). Во-вторых, для того чтобы создавать нужные людям продукты, облегчающие жизнь услуги, и бренды, которые полюбят клиенты.

Я часто спрашиваю владельцев казахстанских бизнесов, как они относятся к креативности. К сожалению, многие из них считают, что присутствие на рынке уже, скажем, 10 лет дает им какую-то гарантию на будущее. Многие не готовы идти на рискованные перемены и пробовать новые подходы.

Это распространенная ловушка. Основатели преуспевших компаний становятся заложниками своей экспертизы. Они думают, что обладают достаточно богатым опытом, чтобы решать любые задачи в будущем. Но это, очевидно, не так. Мы не только живем в высокотехнологичное время, мы так же готовимся встречать новых покупателей - людей, выросших со смартфоном в руках. И мы пока не знаем наверняка, что им нужно и какой опыт они хотят получать.

Когда, мы запускали BLVD X, некоторые клиенты недоумевали - зачем делать сайт, посвященный поколению Z? Зачем фокусироваться на ком-то столь молодом? А мы недоумевали в ответ: как долго мы будем игнорировать их и думать, что все крутится вокруг миллениалов? Безусловно, последние - нынешние desicion makers - самая платежеспособная аудитория. Но не за горами время, когда центенниалы, с их новыми взглядами и предпочтениями, начнут зарабатывать и тратить деньги. И тот, кто сейчас заработает их уважение - останется на плаву.

Это понимают крупные компании - только посмотрите, как изменились рекламные вижуалы. На смену изображениям жизни изысканного и чрезмерного потребления пришли фотографии обычных, таких, как мы с вами, ребят в спортивной одежде. Все стараются им угодить - от Netflix-a (которые, как заведенные, снимают сериалы про подростков) до Louis Vuitton (и других брендов, которые отчаянно выпускают коллаборацию за коллаборацией со спортивными брендами). Это поколение не купится на банальную рекламу или, боже упаси, кликбейты, они будут бойкотировать компании, которые предоставили им некачественный сервис, и открыто высказывать свое мнение. Такая аудитория выберет бренд, который эмоционально трогает ее, с чьими ценностями она согласна.

Даже в условиях Казахстана, где, как нам кажется, перемены происходят медленнее, чем в западных странах, мы меняемся. Доступа к интернету достаточно, чтобы не отставать от трендов и понимать, в каком мире хочешь жить ты.

В отчете консалтинговой компании Lippincott рассказывается о будущем покупателе. Мы будем больше знать благодаря искусственному интеллекту, генной инженерии и интеллектуальным устройствам и продолжим делиться всем подряд - от историй в Instagram до домов на Airbnb. Мы меньше будем привязаны к одному месту. Интернет позволит нам выполнять различные задачи из любой точки: работать из машины, посещать врача из дома, присоединиться к семейному ужину, находясь в отеле. То, что раньше было символом успеха, - дом с новым автомобилем - может рассматриваться как обременительное имущество.

Эти изменения не так уж далеки от нас. Так, моя сестра консультировалась со своим эндокринологом по ватсапу, потому что переехала жить в другую страну, и оплатила ее услуги онлайн-транзакцией. Вчера я совершила две рабочие встречи по Zoom, не выходя из дома. Ходят слухи, что в Центральной Азии планируется строительство коливинга, наподобие Roam, американской компании, которая занимается сдачей в аренду квартир для совместного проживания по всему миру.

Мы сталкиваемся с проблемами, которых раньше не было. Уже невозможно полагаться на привычные подходы, потому что ситуация - непривычная. Креативное мышление учит нас смотреть на вещи по-новому. Именно это нам сегодня и надо - пересмотреть устаревшие схемы и догмы.

Внедрение новых, в особенности, креативных подходов в бизнесе требует смелости и желания создавать не просто машину для зарабатывания денег, а проект с душой и смыслом. Да, это, возможно, чуть сложнее, но сколько радости ждет того, кто решится! По словам исследователя состояния «потока» Михай Чиксентмихали: «Креативность - центральный источник смысла в нашей жизни ... большинство интересных, важных вещей, созданных человеком, это результат творчества ... [и] когда мы создаем что-то, мы чувствуем, что живем более полной жизнью, чем до этого».