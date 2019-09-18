Кибербезопасность: как обезопасить свои данные в соцсетях

Если у вас есть аккаунты в социальных сетях, за вами скорее всего следят. И сейчас речь идет не о ревнивых бывших, а о крупных корпорациях. Facebook, Google, даже VK собирают очень много информации о своих пользователях, которую они впоследствии используют для продажи. Это превращается в таргетированную рекламу, которая появляется у вас в ленте. Рассказываем, как обезопасить себя и свои данные.

Кто собирают информацию и зачем

В центре всех последних скандалов связанных с кибербезопаснотью был Facebook. Напоминаем, что им принадлежит Instagram и WhatsApp. Компанию обвинили в том, что они сливают буквально тонны информации частным компаниям без ведома пользователей. И Марк Цукерберг уже который год обещает, что все проблемы с безопасностью решатся в скорое время. Но нет никаких гарантий, что ваша информация будет в безопасности. И если в случае Facebook все приватное уходит компаниями для продажи рекламы, то, например, VK передает эти данные государственным органам. Дата или день рождения, интересы, адреса, телефоны, клички, хобби, места работы - все это важная личная информация, которую продают независимо от вашего желания. Возможно, это кажется чем-то не особо важным, ведь какая разница, сколько человек знает, в какой школе вы учились и с кем дружите? Но все уходит глубже. Компании знают, на какие сайты вы перешли, сколько времени провели там, кому написали, какие картинки выслали. Когда Facebook обвинили в сливе данных, по итогу расследования выяснилось, что у сети есть около 52 000 data points (единиц данных) на каждого человека. Одна единица - условное обозначение какой-либо личной информации о вас - любая дата, сайт, интерес и т.д. Что можно делать с 52 тысячами единиц такой информации? Наверное, это частая ситуация - вы обсуждаете что-нибудь со своим другом и через день/неделю оно появляется в вашей рекламной ленте. Создается ощущение того, что вас подслушивают. Ни у одной компании (пока) нет достаточных мощностей, чтобы обрабатывать и хранить такие массивы информации. Дело в том, что из-за количества единиц данных, социальные сети вроде Instagram просто знают, что вы захотите/увидите/обсудите еще до вас. И здесь вся эта история становится жуткой. Сети знают вас лучше, чем вы сами, чем ваши родные и близкие. Поэтому так важно понимать, какой информационный след вы оставляете в интернете.

Информационный след

К информационному следу стоит относиться как к экологическому. И если вы уж ввели какую-то информацию, то избавиться от нее сейчас почти нереально. Но можно постараться максимально воспрепятствовать тому, чтобы она просочилась дальше. Далее будет общая инструкция о том, как максимально уменьшить и сократить такой след. В каждой сети есть раздел о приватной информации/доступе к странице и так далее. В них вы обычно указываете, кто может видеть вашу страницу и какую информацию на этой странице. Это касается места работы, образования и т.д. Чтобы эта информация не продавалась третьим лицам, рекомендуем ее удалить. Если вы до сих пор не верите, что это возможно заходим во вкладку "настройки" Facebook. С левой стороны есть целый список возможностей. Конечно, лучше детально изучить каждый пункт, но остановитесь на "рекламе" (четвертая снизу). Здесь открывается несколько дополнительных вкладок. Остановимся на первых трех: "ваши интересы", "рекламодатели и компании", "ваши данные". В интересах указано все, что когда-либо вас интересовало. В рекламодателях указаны все компании, которые покупают информацию о вас. В данных указна вся личная информация, которую оставили вы сами. Если вас смущает такое пристальное наблюдение, то просто удалите все, благо, что Facebook позволяет это сделать. Правда чистить придется постоянно, так как сеть обновляет эти списки в постоянном режиме.

В случае с VK до сих пор непонятно как пройти на эту вкладку, но, если в поисковике прописать "Защита данных ВКонтакте" появиться ссылка. Здесь вы можете детально ознакомиться с главными принципами работы сайта "Вконтакте" с вашей личной информацией. Со слов администрации они "выступают за свободный и безопасный интернет", ну а информацию сайт собирает "чтобы лучше понимать Вас". При этом интересно, что в следующей вкладке указаны все, кому может быть предоставлена ваша информация: другие пользователи, сторонние разработчики приложений, поставщики услуг и государственные органы. Что интересно, отказаться от этого невозможно (если только не удалить саму страницу). Но есть возможность скачать весь архив ваших данных, которые просматривает те самые партнеры, государственные органы и т.д. Это все фотографии, все переписки, приложения, транзакции, лайки.

Мы понимаем, что отказаться от социальных сетей практически невозможно без ущерба коммуникации. Но теперь есть возможность подходить к этому более осознанно. Так, например, недавно выяснилось, что Facebook с помощью приложений для отслеживания месячных (Maya и MIA Fem) выяснял, когда у людей был секс. Поэтому даже самое интимное и сокровенное может стать достоянием корпоративного мира. Поэтому в следующий раз когда Facebook предложит вам пройти тест "какой вы цветок/щенок/время года", задумайтесь, куда в итоге пойдет информация, к которой вы так свободно даете доступ.