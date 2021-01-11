Какой ты пирожок: чем мы делились (и будем делиться) в Инстаграме и других соцсетях

Соцсети - интегральная часть наших досуга и жизни. В соцсетях мы не только проводим свободное время, но и ищем информацию, работаем, общаемся и вдохновляемся. Пока пальму первенства держит Инстаграм, но к нему незаметно подбирается Tik Tok - соцсеть с короткими видео. Как в любом медиа, в соцсетях есть свои тренды - мы решили выделить основные, которые считывались в 2020 году и будут востребованы в 2021.

Создание сообществ

В этом году многие особенно остро ощутили потребность в сообществе - особенно те, кто остался наедине в период карантинного заточения. Самые мощные социальные движения вроде Black Lives Matter также были основаны на объединяющей силе сообществ. Тем, кому важно продвигать себя в соцсетях, стоит помнить одну вещь - людям надо ощущать себя понятыми и причастными (да, риторика напоминает схему религиозных сект, но таковы реалии). Cоздание сообщества в соцсетях - один из важнейших трендов, который останется с нами в 2021. Что это значит? Налаживать двустороннюю коммуникацию, предоставлять привилегии особенно активным подписчикам (например, доступ к специальным телеграм-каналам или Google-дискам с приятными мелочами вроде чеклистов), а также пытаться поддерживать общение с пользователем офлайн - приглашением на мероприятия или отправкой подарков.

Социальная ответственность

Из предыдущего пункта автоматически вытекает второй. Если вы решились строить сообщество, с чего лучше начать? Ответ будет стопроцентно верным, если вспомнить о массивных социальных движениях, охарактеризовавших прошлый год. Социальная ответственность перед лицом Covid-19, Black Lives Matter, движение в защиту прав ЛГБТ и прочие движения расцвели в 2020 году. Пользователи же будут ждать от компаний тех же коммуникации, понимания, сострадания и помощи. Они будут ассоциировать марку не только с реализуемым продуктом, но и с определенной работой на благо человечества. Это станет не дополнительным бонусом, а обязательным пунктом в списке требований к продукту, в том числе и к цифровому.

Personality first

В 2020 году мы особенно много делились гороскопами (даже если они были не особо похожи на гороскопы), картинками из разряда "какой ты пирожок/стакан кофе/москвич", а также любыми другими постами, в которых искали себя. Что это значит? Информации стало настолько много, что нам уже просто неинтересны новые факты - мы не хотим, чтобы бренды рассказывали о себе, мы хотим, чтобы они рассказывали о нас. Наша эгоцентричность достигает верхней точки, но ничего не поделать - людям всегда было интереснее узнавать что-то о себе. Так что, создавая контент, в первую очередь стоит сосредоточиться на том, как он срезонирует с пользователем и поможет ему рассказать о себе (не зря такие картинки были расшерены невероятное количество раз).

Ничего нового

Еще один удивительный тренд - люди с большим трудом усваивают и принимают новую информацию, им всегда удобнее читать и потреблять то, с чем они хотя бы частично знакомы или в чем разбираются. Поэтому так опасны информационные пузыри (на их примере объяснялось, как формируются ультра-правые или ультра-левые комьюнити в политической среде), они подбирают определенные статьи, на уже знакомую пользователю тему. Да, это ирония информационной доступности сегодня - перед нами необозримые просторы знаний, которые производит человечество, но наш мозг не хочет их потреблять - их слишком много, и мы перенасыщены. Если перед вами стоит цель сделать контент популярным, то в первую очередь нужно ориентироваться на что-то более доступное, и уже после предоставлять пользователям новую информацию. Только тогда есть шанс, что ваш посыл прочтут и воспримут.

Короткие видео

Если говорить подробнее о форматах, то вашим основным контентом должно стать видео. Нет необходимости доказывать, что это самый популярный формат в соцсетях. Однако, не все могут создавать длинные видео. Кроме того, общий способ потребления информации ускорился, поэтому на помощь пришли короткие видео разного формата - начиная с появления сторис, которые эволюционировали в TikTok и Reels. Более того, люди с доверием относятся не к профессионально сделанным работам, а к видео, созданным буквально "на коленке" - аутентичность остается одним из главных трендов соцсетей.

"Говорящая голова"

Буквальное продолжение предыдущего тренда - люди с удовольствием воспринимают базовый формат влога, который стал популярен еще несколько лет назад на YouTube. Что значит "говорящая голова"? Простое видео, в котором человек вещает на камеру - один из самых ходовых форматов (при условии, конечно, что спикер высказывается на волнующую тему). Более того, голосовой формат тоже - один из наиболее востребованных в ближайшие годы. Голосовая связь возвращается - поиск, заметки, аудио-сообщения, ассистенты и даже голосовые твиты будут набирать популярность. Аудио формат стал более воспринимаем, что послужило и развитию подкастов.

Цифровая гигиена

Еще один тренд, который вытекает из желания подлинности и засилья информации. Социальные сети всегда стирали границы между фактами и вымыслом — от отредактированных жизней в Инстаграме, фэйковых отзывов и постов до пародийных аккаунтов в Твиттере. Сейчас по экспоненте растет индустрия фактчекинга и информационной безопасности. Что это значит для соцсетей? Создателям контента нужно с особым тщанием относиться к правдивости распространяемой информации, а самим быть максимально честными с потребителями - помечать спонсированные посты, а также отказываться от любых попыток "накрутить" активность.