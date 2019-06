Как звучит дуэт Леди Гага и Рахманинова? Музыка от нейронной сети MuseNet

Нейронные сети – это тот самый продукт из будущего, который одновременно удивляет и пугает. Благодаря их эффективности мы можем автоматизировать многие процессы и облегчить нашу жизнь. С другой стороны, результат работы сетей стал настолько "человечным", что иногда становится жутко. Их уже научили творить – рисовать картины и писать музыку. Компания OpenAI, основанная Илоном Маском и Сэмом Альтманом, как раз занимается созданием таких сетей. Её новый проект MuseNet – это специальный алгоритм, который обучился генерировать музыкальные произведения. MuseNet умеет играть на десяти музыкальных инструментах и способен писать музыку в нескольких жанрах одновременно. На официальном сайте можно попробовать объединить стилистические приёмы Моцарта с песней Adele – Someone Like You, или полистилистику Рахманинова с Poker Face Леди Гага. Данные для анализа были собраны из разных онлайн-источников. Большой вклад в развитие библиотеки внесли порталы ClassicalArchive и BitMidi, они и предоставили большую часть MIDI-файлов для анализа.

Одна из главных отличительных способностей алгоритма – самостоятельное обучение. Он создан на генераторе заметок GPT2, который на основе массива "скормленных" нейросети данных может предугадать следующую ноту. Если не вдаваться в детали, то новая технология позволяет предугадывать ноты с большей точностью. Так, например, если выбрать стилистику Рахманинова и "смешать" с песней Poker Face, в начале трека прозвучит партия Poker Face и только в дальнейшем начнется импровизация в стиле Рахманинова.

На сайте можно опробовать систему в двух режимах. В простом вы можете выбрать стиль и начальный проигрыш для песни из уже имеющейся базы данных, и вам даётся уже заготовленный результат. В сложном режиме можно выбрать ещё и инструменты. Процесс создания займёт больше времени, но зато вы сможете создать уникальное произведение. Мы, например, "смешали" Шопена с Cry Me A River Джастина Тимберлейка. Получилось забавно.