Поступить правильно: как подготовиться к учебе в Америке

В недавнем материале мы рассказывали о том, как поступить в европейские ВУЗы. Активный подготовительный период там начинается именно зимой, в начале года. Дедлайн у большинства европейских университетов определён в марте. С Штатами всё немного по-другому: приём документов начинается значительно раньше, а крайний срок – декабрь. В этот раз мы распишем, как подготовиться к поездке в Америку.

Что нужно учесть сразу

Сроки. В Штатах есть два дедлайна для подачи документов – Early decision и Regular decision. В большинстве университетов приём на первый дедлайн заканчивается в ноябре, во втором случае – в январе. Какая между ними разница? По словам большинства осведомлённых – практически никакой. На Early decision идут те, кто уже точно уверен в своём выборе или заранее подготовил документы (такое, кажется, случается редко). Чисто статистически процент поступивших на раннем дедлайне гораздо выше, однако стоит учитывать, что в этот период подают документы как правило ученики с хорошим портфолио.

Важно убедиться, что университет, в котором вы хотите учиться, аккредитован Департаментом образования США. Если колледж/университет не аккредитован, вам не будет выдана студенческая виза.

Какие тесты необходимо сдать

Для бакалавриата есть три необходимых теста: SAT Reasoning, TOEFL, SAT Subject Tests. На данный момент в Казахстане SAT reasoning можно сдать 5 раз: в октябре, ноябре, декабре, марте и мае. Цена экзамена – 47.5$. За эссе нужно заплатить дополнительно 17.0$. Также есть региональная плата (Fees for Regions Outside the United States). Для тех, кто сдаёт экзамены в странах Южной или Центральной Азии, дополнительно накладывается 49$. В сумме на SAT Reasoning with Essay уйдёт 113.5$.

SAT Subject Tests также можно сдать пять раз в году, но в отличие от SAT Reasoning, вместо марта появляется дата сдачи в июне. Единовременно можно сдать максимум 3 предмета. Регистрация на экзамен стоит 26$, а каждый предмет – по 22$. Ещё учитываем региональный взнос в 49$, и получится 141$ на 3 предмета.

Если английский не является вашим родным языком, университеты и колледжи США попросят вас пройти тест на знание английского языка, прежде чем принимать вас. Почти все учреждения требуют либо TOEFL, либо IELTS.

Чтобы отправить результаты экзаменов, в большинстве случаев надо будет зарегистрироваться на сайте Collegeboard. Эта программа даёт возможность отправить результаты каждого экзамена в первые четыре университета бесплатно. За оставшиеся отправки нужно платить 12$.

Что важно запомнить перед сдачей экзаменов:

– В Алматы места заканчиваются очень быстро. В прошлом году регистрация на экзамены открылась в конце апреля–начале мая. И уже через неделю–две тест-центры в Алматы были забиты.

– Результаты SAT даются через две недели, но могут быть небольшие задержки.

– Те, кто сдают SAT Subject Tests в июне, получают результаты через месяц.

Как подавать заявку

Для большинства американских колледжей и университетов работает система Common Application – это онлайн-заявка на поступление в университеты. Она действует в 49 штатах и округе Колумбия, а также в Канаде, Китае и даже в нескольких европейских городах. Но, например, у MIT своя заявка, которая заполняется на MyMIT.

Common Application помогает собрать все документы, результаты экзаменов и рекомендации в одном месте. Необходимо понимать, что для Америки очень важны рекомендательные письма. Поэтому в Common App нужно будет пригласить School Counselor (в нашем случае – это профориентатор/завуч/директор), который расскажет подробнее о школе, прикрепит ваши табели и отправит свою рекомендацию насчет вас. Помимо School Counselor, сюда же нужно будет пригласить своих учителей, которые дадут свою рекомендацию о вас и ответят на пару вопросов (обычно университеты требуют две рекомендации: одну – от преподавателя гуманитарных предметов и одну – от технических).

В этой же заявке вы можете прикрепить доказательства ваших достижений – грамоты, дипломы, портфолио, ссылки на публикации и многое другое.

Важное замечание: не поленитесь проверить почту утром 1-го января. Зачастую сайт онлайн-заявки может элементарно упасть из-за того, что все загружают документы в последний момент. И вам могут прислать уведомление, что ваше заявление пропало, и нужно залить его ещё раз.

Есть ли гранты

Высшее образование в Штатах невероятно дорогое – например, один год в Гарварде будет стоить около $70 000. В Америке нет как таковой системы грантов, но многие студенты, в том числе иностранные, могут рассчитывать на финансовую помощь. Её размер зависит от вашего бэкграунда, оценок, дохода ваших родителей и многих других факторов, а в каждом университете – свои условия.

Есть два типа помощи: need-based financial aid и merit-based. При подаче заявления на первую – вы должны заполнить специальную анкету CSS Profile, где спрашивают о том, сколько зарабатывают члены вашей семьи, сколько стоит ваш дом/квартира/машина, сколько ваша семья тратит на коммунальные услуги. Университеты обязательно запросят удостоверяющие документы по определённым вопросам. Например, справки о годовом доходе с мест работы ваших родителей. Эта анкета позволит приёмной комиссии оценить ваше финансовое состояние и предоставить вам соответствующий пакет финансовой помощи. Гарвард, например, предоставляет полную финансовую помощь семьям, зарабатывающим менее 65 000$ в год, оплачивая обучение, питание, жильё, медицинскую страховку и выделяя деньги на личные расходы студента. Правда, случается такое редко.

Есть университеты, которые практикуют need-blind financial aid, при котором обеспеченность ученика НЕ учитывается приёмной комиссией при принятии решения. Обычно, это университеты типа Гарварда, MIT, Принстона, Йеля, NYU Abu Dhabi для международных студентов. Но всё-таки большинство университетов need-aware, т.е. ваша финансовая обеспеченность может повлиять на шансы поступления – грубо говоря, университетам неинтересно давать вам стипендию.

При merit-based financial aid университет предоставляет финансовую помощь, ссылаясь на ваши достижения. Чаще всего они выдаются лимитированному количеству студентов. И критерии могут быть разными. Всю точную информацию узнаём на сайте университета.

Где жить

Университеты настоятельно рекомендуют в первый год останавливаться в общежитии. Они сравнительно дешевы, правда, состояние оставляет желать лучшего. В большинстве учебных заведений есть свои кампусы с общежитиями. Они предлагают услуги размещения при зачислении. Цена сильно варьируется: в Гарварде за общежитие платят в год примерно $10 300, в Colby – $6 770, в Amherst – $6 160. То есть в среднем $6-11 тысяч, не включая meal plan.