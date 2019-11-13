Как технологии будущего меняют наш быт: на примере телевизоров LG

Недавно мы рассказывали, как поменялись технологии за прошедшие десять лет. И то, что еще в 2010 казалось нам домыслом фантастов, сегодня - реальность. Например, искусственный интеллект - больше не футуристичная технология, а вещь, которую мы можем использовать в быту. Например, новый телевизор LG NanoCell TV применяет искусственный интеллект для улучшения качества изображения и звука, а технология глубинного обучения создает детализированное изображение и потрясающий звук, которые оптимизируются в зависимости от входящего контента. Процессор усилит динамику и детализацию в спортивных передачах, акустику звуковых эффектов. Телевизор самостоятельно подстроит яркость экрана в зависимости от освещения комнаты, а звук будет направлен на того, кто смотрит телевизор.

Сегодня эти телевизоры - самые передовые жидкокристаллические модели компании, которые обеспечивают превосходное качество изображения, точную цветопередачу и более широкий угол обзора. Для тех, кто рассматривает телевизор как часть интерьера, будет важным его дизайн с ультратонкими рамками. Технология NanoCell использует наночастицы, которые очищают цвета, отфильтровывая тусклые цвета и усиливая чистоту диапазона RGB.

Также телевизор сам может подобрать контент в любых стандартах HDR, в том числе самом передовом - Dolby Vision, для получения качественного изображения даже при ярком освещении. Процессор α9 Gen 2 осуществляет тонкую настройку звука и акустики в соответствии с типом контента. То есть, программа сама определяет тип программы - будет ли это музыкальный концерт, боевик или драма, в результате чего концерт будет звучать объемно, а спецэффекты в экшн фильме усилятся. В дополнение к регулировке звуковых настроек, осуществляемой искусственным интеллектом в зависимости от ситуации, пользователи при желании могут выполнять ручную настройку.

Встроенная система обработки изображения и масштабирования позволяет с легкостью адаптировать входящий контент для экрана с разрешением 8K (7680*4320 пикселей) и показывать зрителю по-настоящему детализированную картинку. Также телевизор поддерживает стандарт HDMI 2.1 для просмотра контента с разрешением 8K со скоростью 120 кадров в секунду и предлагает высокую скорость передачи кадров 4K, автоматический режим низкой задержки, вариативную частоту обновления и улучшенный реверсивный звуковой канал.