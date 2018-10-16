Как псевдо-исследования обманули все научное сообщество

В начале октября западную науку потряс очередной скандал. Трое учёных – Джеймс Линдси (доктор математических наук), Хелен Плакроуз (специалист по религиозной литературе эпохи Возрождения) и Питер Богоссян (доктор философских наук) – на протяжении одного года публиковали абсурдные и откровенно неадекватные исследования, которые соответствовали устоявшейся идеологии. Они преследовали конкретную цель – доказать, что идеология взяла верх над здравым смыслом.

Зачем?

В науке существует конкретный метод обоснования любого исследования. Он так и называется – научный метод. На его основе ученые строят свои теории и гипотезы. Основа лежит в эмпирических наблюдениях и экспериментах над объектом исследования, только тогда полученные данные можно назвать научными. Важнейшее требование – это объективность, беспристрастность работы, которая исключает любую субъективность толкований результатов. Героев статьи беспокоило текущее состояние западной науки, когда социальная справедливость берёт верх над истиной. Например, одна из опубликованных учеными фейк-статей рассматривала секс собак в парке в контексте понятия "изнасилование". Статью отметили специальной наградой. "Цель науки – истина. Но это уже никому не интересно. Главное – соответствовать идеологическим нормам. Это значит: осуждать угнетателей и поддерживать всех униженных и оскорблённых", – говорят авторы исследований.

Что публиковалось?

Ученые выбрали себе псевдонимы и на протяжении года отправляли в разные научные журналы статьи, которые были выполнены в формате серьёзных исследований. "Шкала абсурда" варьировалась от дрессировки мужчин, как собак, до белых студентов в цепях во время лекции. Ожирение, угрожающее здоровью, неожиданно стало проявлением свободы выбора человека, а мастурбация мужчины с мыслями о голой женщине – сексуальным насилием. Из 20-ти написанных работ семь были приняты к публикации. Опубликовано могло быть и больше, но шутникам пришлось раскрыть свои личности.

В чем суть?

Ученые не отрицают важности социальной справедливости. Их исследование – это не попытка приуменьшить значимость проблем расизма и сексизма. Хелен, Питер и Джеймс хотели указать на предвзятость научного сообщества, когда борьба с несправедливостью ставится выше научной истины. Сейчас они опасаются, что их выходка будет стоить им академического будущего, но Джеймс Линди в интервью для Wall Street Journal сказал: "Риск влияния предвзятых исследований на образование, СМИ, политику и культуру куда важнее всего того, что еще может случиться с нами".