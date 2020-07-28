Как отличить науку от псевдонауки?

Мир сложный, неоднозначный и загадочный, человечество еще со времен античности пытается понять, как он устроен. Мы достигли в этом определенных успехов, благодаря науке. Эти методы познания мира построены на четких правилах, что в итоге привело к активному технологическому и социальному развитию. Учитывая очевидную полезность науки, логично предположить, что человечество будет стремиться именно к научному познанию мира. Но нет, параллельно с наукой начали развиваться так называемые псевдо или лженауки. И теперь есть диаметрально противоположный взгляд на устройство вселенной с такой же претензией на истинность. Попробуем разобраться, что значит приставка “псевдо”, почему важен принцип фальсифицируемости и стоит ли доверять астрологам.

Карл Поппер и псевдонаука

Чем отличается научное знание от любого другого? В первую очередь, наука всегда претендует на объективность. Это значит, что как род человеческой деятельности, наука описывает мир независимый от субъекта, существующий сам по себе (объективная реальность). Научный метод же – это определенная систематика, которая позволяет отличить то “объективное” знание. Конечно, всегда можно задаться философским вопросом – “А возможно ли объективное знание вообще?”, пока предположим, что да. Базируется такой метод на эмпирическом наблюдении – опытном. Для этого происходит формирование гипотезы (предположение, недоказанное утверждение), основанной на индуктивных наблюдениях. Дальше проводится эксперимент для получения дедуктивной информации. Это значит, что синтез информации происходит до тех пор, пока не будет исключена неопределенность. Проблему различия научного и ненаучного знания обозначают проблемой демаркации. Этот вопрос неоднократно возникал за всю историю развития науки, но связан он в первую очередь с именем австрийского философа Карла Поппера. В 1935 году он решил однозначно решить проблему демаркации, выделив науку и псевдонауку. Для этого Поппер вводит принцип фальсифицируемости (не стоит путать с фальсификацией). Если упросить, то любая теория, претендующая на научность, может называться таковой, только в случае возможности ее опровержения. Если теория построена так, что проверить невозможно, вероятно мы имеем дело с псевдонаукой. Так, например, астрология долгое время считалась серьезной академической дисциплиной. Но ближе к концу 19-го века, из-за популяризации научного метода, ученые показали, что в астрологии невозможен эксперимент и полностью отсутствует объяснительная сила теории. С точки зрения Поппера, астрология не соблюдает принцип фальсифицируемости, потому что последователи науки стремятся ее опровергнуть. Последователи псевдонауки же ищут принципы подтверждения своих теорий. Английский философ Имре Лакатос во время эфира на радио BBC сказал: “Слепая преданность теории – это не достоинство интеллекта, это преступление против интеллекта”.

Критика и истина

Однако Поппер и его принцип фальсифицируемости неоднократно подвергались дальнейшей критике. Философ Томас Кун считал, что Поппер был наивен в своей вере в опыт, так как одних лишь эмпирических данных недостаточно для решения проблемы демаркации. Другой философ Уильям Бартли показал, что если применить принцип фальсифицируемости к самому принципу, то он окажется псевдонаучным. Также, если слова Поппера были бы аксиоматическими, то психоанализ можно посчитать псевдонаукой, так как многие наблюдения не фальсифицируемы. Однако вряд ли кто-то в современном академическом мире усомнится в научности психоанализа и психологии. Несмотря на критику и явные недостатки методологии Поппера, он внес значительное развитие в диалог о демаркации. Но если отбросить сложные философские вопросы, как человеку 21-го века разобраться в том, где настоящая наука, а где наука с приставкой “лже”, “псевдо”, “квази” и “пара”.

Прежде всего нужно вернуться к Попперу и задуматься о возможности опровержения теории. Если она подана как нечто абсолютное, неопровержимое и всегда истинное, вероятно стоит задать вопрос о целесообразности такого знания. То же самое касается и громких и абстрактных заявлений как “лечит все болезни” и “поможет прийти к успеху”. Невозможность проверки исследований другими – красный флаг. Если “ученый” оставляет их закрытыми для научного сообщества, то вероятнее всего к нему применима приставка “псевдо”. Конечно, это при условии, что исследования вообще имеются. В мире бесконечного медийного шума недооцененным остается поиск и проверка источников. Именно поэтому набирают популярность теории заговора и сомнительные исследования, подверженные кризису репликации. Показательным здесь будет случай трех ученых Джеймса Линдси, Хелен Плакроуз и Питера Плакроуза. Они на протяжении года намеренно публиковали псевдо-исследования с громкими политически-заряженными заголовками. В исследованиях поднимались вопросы политкорректности, сексизма, расизма и так далее. Так они хотели показать, что в академической среде заголовок может играть большее значение, чем объективность исследования.

Здравая скептическая позиция хороша тем, что она помогает нам избежать ошибки. С другой стороны, что плохого в нумерологии, астрологии и физиогномике? Наверное, ничего и такую деятельность можно посчитать безобидной. Но здесь стоит вопрос моральной ответственности ученого. Ведь если мы будем базировать свою жизнь на непроверенной информации, это может быть чревато последствиями для личного здоровья. Это не страшно, когда звезды говорят, что сегодня будет плохой день. Страшно, когда человек готов заложить дом для того, чтобы узнать, что ему скажут звезды.