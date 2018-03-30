Как за вами следят Facebook и Google?

Мы неразлучны с гаджетами и современными технологиями – не выпускаем телефоны из рук, проверяем электронную почту посредством "умных часов", с их же помощью следим за пульсом и количеством шагов, пройденных за день, много сидим за компьютером. Даже наши холодильники подключены к интернету. Любое из этих устройств собирает информацию о своем пользователе в режиме 24/7. Каждый зарегистрированный аккаунт, каждый переход по ссылке и каждый клик образуют уникальный цифровой отпечаток человека. Все это хранится в базе данных, где о человеке известно буквально все – от перемещений на карте города и просмотренного пять лет назад видеоролика до всех сообщений, переписки в почте, информации о покупках, полученных файлах и прослушанных песен. "Слежка" за нами ведется непрерывно, и работает она иногда эффективнее, чем ФСБ, ЦРУ и МИ6 вместе взятые. Таким образом, такого понятия как "личная информация" в принципе не существует. Редакция Buro 24/7 разобралась по каким пунктам нас отслеживает одни из крупнейших интернет компаний Google и Facebook.

Google

Компания перестала работать исключительно как поисковая машина давно. Сегодня через Google работают сервисы такси, приложения и даже покупки. Всю личную информацию Google собирает на своих серверах.

История местоположений

При наличии любого аккаунта в Google, есть возможность отслеживать местоположение пользователя. Каждый подключенный девайс в этом случае становится "жучком", который показывает где вы. То есть каждая поездка на велосипеде, поход в кино или ресторан – эта информация хранится в интернете. И этого не избежать даже если улететь в другую страну. Конечно, всегда можно отключить историю местоположений, но нет никаких гарантий, что теперь вы в безопасности.

Проверить информацию можно здесь.

Онлайн и оффлайн активность

Здесь отслеживается каждый поисковой запрос, все посещенные веб-страницы, сохранения и просмотренные ролики. Каждое действие можно удалить или объединить в группу. Со слов представителей Google, сбор этой информации ведется для "предоставления нужной информации в нужный момент. Например, предлагать интересные видео и музыку, которая вам понравится".

Проверить информацию можно здесь.

Персонализация рекламы

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему кроссовки, которые вы рассматривали вчера в интернет-магазине сегодня висят на рекламном баннере, то виной всему персонализация Google. Собрав личную информацию и предпочтения клиента, поисковик выделяют перечень интересных пользователю тем и транслируют таргетированную рекламу на более чем два миллиона сайтов и приложений.

Проверить информацию можно здесь.

История приложений и расширений

На этой странице показаны все скачанные приложения и расширения свзяанные с аккаунтом Google. Каждое из них требует доступ к личной информации для составления графиков, рекомендаций и работе с контактами. У каждого приложения разные права доступа, но ни одно из них не имеет возможность менять пароль, удалять аккаунт, отправлять и получать деньги через Google Play.

Проверить информацию можно здесь.

История YouTube

Здесь хранится абсолютно вся история ваших действий на YouTube: история поиска (включая дату и время), история просмотров (учитывается даже количество просмотренных минут и секунд на каждом видео) и комментарии и записи, оставленные в сообществах.

Проверить информацию можно здесь.

Архивная информация Takeout

Эта функция создавалсь на случай непредвиденной потери данных. Если вдруг пользователь теряет информацию, она должна сохраняться в Takeout. В список информации входят: закладки в браузере, все email, контакты, файлы с Google Drive, фотографии с телефона, информация о покупках, товары купленные через Google, календарь на телефоне, история местоположения, прослушанная музыка, купленные книги, все использованные телефоны, отправленные ссылки и даже количество сделанных шагов в любой день. Более того, здесь хранится информация с историей поиска и каждым запросом в Google за все время существования аккаунта, все прочтенные новости и каждое найденное и сохраненное изображение.

Проверить информацию можно здесь.

Facebook

В справочном центре Facebook есть вкладка "Загрузка Ваших данных". В ней – вся сохраненная о пользователе информация.

Информация о себе

В базе социальной сети – полученные и отправленные сообщения (аудиосообщения тоже) за всю историю существования аккаунта; файлы, которые пользователь получал и отправлял; все контакты подключенного телефона. Более того, Facebook знает каждый отправленный вами стикер.

Темы рекламы

Принцип работы аналогичен Google. Он преимущественно базируется на кликах и переходах, но говорят, что слова, использованные в личных диалогах тоже играют роль. Здесь хранится история всех кликов на рекламу и даже список рекламодателей с вашей контактной информацией.

Вход в Facebook

Тут можно отследить периодичность и частоту входов в социальную сеть Facebook. Обладая этой информацией, можно узнать, где человек использует социальную сеть, в какое время, как часто и с какого гаджета.

Подключенные приложения к Facebook

Благодаря этой функции Facebook обладает предиктивной способностью угадывать ваши интересы и желания. На основе этой информации строится поток новостей и предложенной "интересной" рекламы. То есть, если перед сном вы играли в шахматы на смартфоне и приложение подключилось к Facebook, то на следующий день стоит ждать предложенных новостей по теме.