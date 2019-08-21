Как электрокары, нейросети и электросамокаты вредят окружающей среде

Нужно признать, что "быть эко" – это тренд. А когда тема становится популярной, к ней подключаются крупные компании. Каждый второй конгломерат позиционирует себя как "эко-френдли" с политикой устойчивого развития. В каких-то случаях это может быть манипуляцией. В качестве примера рассмотрим три технологии, созданные "во благо", которые на самом деле могут вредить окружающей среде.

Электросамокаты

Новый девайс призван увеличить микромобильность граждан. И теперь, вместо поездки на тяжелом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, человек может прыгнуть на электрический самокат (не выделяющий CO2) и поехать. Довольно простая логика. Самокат работает от зарядки и потребляет только электроэнергию, в воздух вредных веществ не выделяет. Кажется, что никакого экологического следа от него не может быть. Но исследователи Джозеф Холлингсворт, Бренна Коупленд и Джеремая Джонсон считают иначе. В исследовании, опубликованном на IOP Publishing, представлен следующий тезис – электросамокаты в среднем выделяют больше выбросов на пассажиро-километр, чем дизельный автобус, электромопед, электрический велосипед или обычный велосипед. С деталями и цифрами можно ознакомиться по ссылке здесь. Выбросы происходят из-за зарядки устройства. Электричество в вашей розетке, вероятнее всего, добывается благодаря сжиганию угля. Большая часть выбросов считается исходя из добычи сырья и его обработки для процесса производства самоката (алюминиевая рама, литий-ионная батарея, электрический мотор). Но все это не имеет большой разницы, потому что в итоге пассажиро-километр считает исходя из общего времени пользования самокатом. В теории эксплуатационный срок одного электросамоката должен составлять два года. По факту, в среднем их используют 28,8 дней. После они теряются, ломаются, тонут в воде или просто без дела стоят в чулане. Соответственно все выбросы, полученные в процессе производства оказались совершенно не оправданы.

Нейросети

Темпы инноваций сейчас превышают фантазии даже самых смелых фантастов. И в современном мире, информация стала дороже нефти. Главная сложность – добыча и обработка этой информации. Собственно, для этого и начали тренировки различных нейросетей. Все это требует невероятных вычислительных мощностей и соответственных затрат электроэнергии. По подсчетам ученых Эммы Штрубель, Ананьи Ганеш и Эндрю Мак-Каллума, углеродный след от обучения одного алгоритма для создания текста составляет порядка 284 тонн CO2. Для сравнения, жизненный цикл автомобиля, а это несколько десятков лет, почти в пять раз меньше. Эти цифры зависят от дневных затрат энергии и времени, необходимом для обучения сети. В среднем на тренировку одной уходит порядка 270 000 часов. Ученые изучали сети Transformer, ELMo, BERT, GPT-2. Учитывая популярность использования нейросетей, это может стать довольно серьезной экологической проблемой.

Электрокары

У Tesla есть большой багажник, пять мест, скорость разгона, а еще она не облагается налогом. Машина работает на батарее, а заряжается от розетки. Теоретически, углеродный след должен быть равен нулю. Но в учет нужно брать весь производственный цикл. А это значит, что Tesla (и остальные электрические автомобили) загрязняют планету другим образом.Топливо не сжигается в двигателе, но, как и в случае с самокатами, электростанция жжет тонны угля. Сами батареи и остальная электроника в автомобиле нуждается в большом количестве редких материалов, которые выкапываются из земли. Добывающие предприятия, как правило, не сильно заботятся об экологии, и после добычи остается мертвая земля, насыщенная химикатами. Многие эксперты переживают не столько о сегодняшнем влиянии производства электрокаров на экологии, сколько об утилизации отходов. После всего цикла, от таких машин остаются огромные токсичные батареи. И сейчас не существует экономически выгодной схемы по их переработке. Однако, чем больше людей пересядут на электрокары, тем выше станет и экономическая выгода. Поскольку многие редкие материалы можно извлечь заново и пустить в повторное использование.

Все это значит, что пора задуматься о конечном цикле производства любого товара. Важно не только количество выделенного CO2 и последующая утилизация. Важен процесс производства, материалы из которого продукт сделан и итоговый экологический след крупных компаний. Отказаться от благ цивилизации сложно, но, возможно, вместо покупки электросамоката стоит начать больше ходить пешком.