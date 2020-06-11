Как быть креативным лидером?

В школе и университете у меня было несколько троек. По некоторой закономерности это были тройки по предметам, на которых я спорила с преподавателем. Говорят, Весы - борцы за справедливость. Верите вы в гороскопы или нет, но эту особенность астрологи описали точно, как и то, что настроение наше скачет от плюса к минусу по пять раз на дню. Спорили мы не по предметам обучения, а потому что я категорически не соглашалась со стилем преподавания. В первой школе я ругалась из-за того, что нас называли тупыми баранами, во второй - что не пробуют другие подходы, чтобы заинтересовать в теме, в университете - потому что кому-то из преподавателей было лень отвечать на дополнительные вопросы. Я была просто занозой в том самом месте и сполна получала возмездие в виде троек за семестр.

Кажется, эта моя зацикленность на стиле не только преподавания, но и управления процессом обучения, родом из детства. Я два года училась в начальной школе в Штатах. Моя семья переехала туда по маминой работе - из Алматы 90-х в Вашингтон 90-х. У меня было два параллельных школьных опыта. В американской школе были проекты, игры, работа в командах, хип-хоп о пользе овощей, ораторское искусство, гончарный круг и другие непривычные для нашей системы образования вещи. В русскоязычной школе были стопки домашних заданий с цифрами и разбором слова по составу и бездушные отметки. Разница навсегда отпечаталась у меня в памяти. В той первой школе царила атмосфера игры и эксперимента, в которой нам хотелось не зубрить, а создавать, не выполнять то, что сказано, а проявлять инициативу. Про вторую не буду говорить, вы и сами все прекрасно помните.

Учителя - первые лидеры, с которыми мы имеем дело. В Штатах, Казахстане и Италии, где я недавно окончила магистратуру, было два-три преподавателя, которые действительно на меня повлияли. Это люди, которые умели правильно задать вопрос, вдохновить, помочь подняться на «сцену», чтобы ученики могли реализовать свой потенциал.

В своем TED-выступлении профессор Гарварда Линда Хилл очень точно высказалась о лидерстве: "Если мы хотим придумать лучшее будущее, а я подозреваю, что многие из нас находятся здесь из-за этого, нам надо переосмыслить свою задачу. Наша задача - создать пространство, где толика гениальности, присущая каждому человеку, может быть высвобождена, использована и превращена в работу коллективного гения". Хилл называет современных лидеров социальными архитекторами, которые "строят сцену, на которой люди желают и могут делиться своими талантами и знаниями".

Креативное лидерство - это умение управлять своей командой так, чтобы она реализовывала свой потенциал и создавала инновационные решения. Креативный лидер - человек, который создает условия, способствующие креативности сотрудников. Чтобы понять, какой вы лидер, вам надо будет снова прибегнуть к вопросам «почему?» и «как?».

Вопрос "Почему?"

Зачем вы делаете то, что делаете, и почему команда должна за вами идти? Лидер определяет направление и берет на себя риски. Он - исследователь, отправляющийся в неизвестность, а у исследователей должно быть вдохновляющее видение будущего. Если его нет, люди вряд ли последуют его примеру.

Чтобы найти единомышленников, лидеры формулируют миссию и видение. Сформулировать их так, чтобы людям хотелось быть частью вашей цели, - самый верный и простой способ создать команду мечты.

Миссия - это глобальная цель компании, то, зачем она существует, помимо зарабатывания денег. Видение - то, как вы реализуете свою цель через работу, продукты, услуги и опыт, которые вы создаете. Например, у Coca-Cola миссия звучит так: «Освежать мир. Привносить смысл во все, что мы делаем», а видение: «Создавать такие бренды и напитки, которые люди бы любили и которые освежали бы их тело и дух. Создать более устойчивый бизнес и лучшее общее будущее, которое имело бы значение в жизни людей и сообществ».

Для одного исследования мне нужно было провести интервью с ребятами из поколения Z - теми, кто сейчас как раз ищет свою первую работу. Примечательно, что многие центенниалы готовы работать за идею, если она имеет ценность для людей и вдохновляет их, даже если зарплата ниже, чем на должности без подобного идеологического заряда. Для них важна миссия работодателя! Но, к сожалению, я редко встречаю локальные бизнесы, которые об этом задумываются. Надеюсь, когда это поколение станет основной рабочей силой, все компании будут существовать не только для зарабатывания денег, но и для того, чтобы участвовать в положительных переменах в мире.

Вопрос "Как?"

Как вы будете работать, чтобы достигнуть своей цели? Какими будут отношения между коллегами, рабочие процессы, какие принципы вы цените и каким будет стиль вашего лидерства. По сути, это культура компании, и, если вы хотите быть гибкими, смелыми и создавать классные продукты, она должна быть креативной.

Составляющие креативной культуры:

- Команда вдохновлена. Ее работа связана с чем-то значимым;

- Все вовлечены в процесс. Каждый член команды чувствует, что вносит вклад в проект;

- Рост и развитие навыков поощряются;

- Царит доверительная атмосфера, в которой коллеги поддерживают друг друга и готовы помочь в трудной ситуации;

- Разрешено ошибаться и учиться на ошибках. Томас Эдисон сказал: «Я не провалился. Я нашел 10,000 нерабочих вариантов решения». Будьте как Томас.

- Ценятся мультидисциплинарные команды и коллективная работа;

- Поощряются эксперименты и готовность больше пробовать, чем терять время на раздумья;

- Приятная атмосфера. В креативной компании, в конце концов, попросту интересно.

Пару лет назад я попала в офис одной из крупных казахстанских компаний. Я недавно вернулась с учебы домой и была приятно удивлена: когда я уезжала, таких офисов в Алматы еще не было, по крайней мере, я о них не знала. Большое открытое пространство с продуманными уголками для уединения, комнаты для брейнштормов и игр, бинбэги, диваны, душевые кабинки. На стенах были развешены ватманы с результатами внутренних конкурсов, с идеями и фотографиями сотрудников. Коллеги делились прочитанными книгами и обсуждали расписание встреч различных клубов, которые они организовали в компании.

На эту мини-экскурсию меня позвала подруга-топ-менеджер и партнер компании, но проводил ее генеральный директор. Непринужденно и действительно заинтересованно, ему было важно, чтобы я лучше узнала о компании и ее ценностях. Мелочь? Но производит впечатление. После визита у меня осталось очень классное ощущение, что любой член команды, даже генеральный директор, не сочтет за труд рассказать незнакомому человеку о компании, даже если тот просто пришел повидать знакомую и не рассчитывал заходить в офис. Все потому, что есть вдохновляющая миссия, которая стала общим делом для сотен человек, и культура, в которой ценятся люди и их идеи.

Я знаю, для многих из вас начальство и его отношение к сотрудникам, как к инструментам достижения личных целей, - больная тема. Я и сама сталкивалась с такими руководителями. На этот случай у меня лишь одна мысль: давайте сами будем теми лидерами, за которыми нам хотелось бы пойти. Будем такими лидерами в работе, личной жизни, семье. Не управлять, а вдохновлять, не бояться ошибок, придумывать свои большие мечты, придерживаться желаемого курса и быть добрыми к самим себе.

16 июня стартует второй мини-курс от Аниты и Майи Акишевых о том, как использовать креативность в "нетворческих" сферах.