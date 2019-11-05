Итоги декады: как изменились технологии за 10 лет

Социальные сети стали одним из ключевых аспектов нашей жизни. Как бы сильно мы не хотели это признавать, но по статистике люди тратят больше времени только на сон и телевизор. Даже на еду у нас уходит меньше времени, чем на социальные сети. Американское бюро статистики подвело итог, за всю жизнь человек в среднем тратит три года и семь месяцев жизни на социальные сети. Из них один год и десять месяцев на YouTube, год и семь месяцев на Facebook, восемь месяцев на Instagram и около года на Snapchat. Само собой, в зависимости от региона и реалий времени эти цифры будут меняться. Но все указывает на то, что независимо от названия социальной сети, они будут только расти.