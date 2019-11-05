Итоги декады: как изменились технологии за 10 лет
Когда-то в 60-х годах один из основателей компании Intel Гордон Мур заметил закономерность. Новые модели микросхем появляются приблизительно через каждый год, а количество транзисторов в них увеличивается в два раза. Это значит, что производительность процессоров увеличивается экспоненциально. Эту последовательность назвали законом Мура. Несмотря на критику закона и физические ограничения, технологии все еще развиваются быстрее нашего образа жизни. И отрезок в десять лет кардинально изменил как принципы быта, так и его восприятие. Разбираем несколько главных инноваций за последюю декаду.
1
Покорение космоса 2.0, Space X и Blue Origin
Космос всегда называли последним рубежом. После холодной войны он казался недостижимым. Да, люди летали периодически на МКС и обратно, но ничего близкого к масштабам “высадки на Луне” не было. До последнего времени. Известный популяризатор науки Илон Маск и самый богатый человек на Земле Джефф Безос начали свою холодную войну. Их компании Space X и Blue Origin долгое время занимались созданием новых типов космических ракет, способных садится обратно на Землю. Должны отметить, что обе компании преуспели в этом. Развитие технологий позволило сделать полеты в космос дешевле, экономичнее и безопаснее. Все это стало первым шагом в новой странице покорения космоса. Недавно Nasa объявили о постройке базы на Луне, с дальнейшей целью – высадить человека на Марс.
2
Электромашины и Tesla
Снова Илон Маск, но теперь речь идет о другой его компании – Tesla. По факту Tesla стала первым производителем “рабочих” электрокаров в мире. О машинах на батарейках заговорили еще в девяностых, а в нулевые уже появились первые прототипы. Стали популярны гибриды, но вот полностью электрические автомобили откровенно не работали. Они ездили, но пользоваться ими в быту было невозможно. Заряд тратился слишком быстро, соответственно далеко такие машины не могли уехать. Заряжались они слишком долго, а значит пользоваться ими постоянно было нельзя. К 2012 появилась Tesla Model S и это был переломный момент. Илон Маск доказал, что электромобиль может работать и может делать это эффективно. Более того, Tesla в миг стала одной из самых популярных автомобильных компаний в мире.
3
Криптовалюты и Bitcoin
Хотя криптовалюта по факту существует с девяностых, популярность термин получил после “Биткойна”. Придумали его в 2009 году, но тогда они никому не были нужны. Настолько, что в 2010 году американец Ласло Ханеч купил за 10 000 биткойнов две пиццы. Если бы он подождал восемь лет, то 10 000 биткойнов стоили бы приблизительно 80 миллионов долларов. Да, затем биткойн претерпел кризис и стал значительно дешевле. Но благодаря криптовалютам зашла речь о технологии блокчейн, а правительство Казахстана даже планирует интегрировать ее в работу. Если вам интересно как работает криптовалюта и блокчейн, мы писали об этом по ссылке здесь.
4
Смартфоны и мобильные девайсы
Сегодня мобильный девайс – неотъемлемая часть жизни. Все исследования говорят, что мы проводим за экраном телефона слишком много времени. В среднем – это более двух часов в день, что складывается в 35 полных дней в год. Конечно, учитывая возможности мобильных девайсов, нет ничего удивительного. Вычислительная мощность одного iPhone в несколько раз превосходит мощность всех компьютеров, которые посадили Аполлон-11 на Луну. Но “мобильность” касается не только телефонов. Игровая консоль Nintento Switch появилась на рынке в 2017 году и уже за два года по количеству продаж догнала Xbox One. А месячные продажи консоли обогнали и Playstation 4.
5
Instagram и социальные сети
Социальные сети стали одним из ключевых аспектов нашей жизни. Как бы сильно мы не хотели это признавать, но по статистике люди тратят больше времени только на сон и телевизор. Даже на еду у нас уходит меньше времени, чем на социальные сети. Американское бюро статистики подвело итог, за всю жизнь человек в среднем тратит три года и семь месяцев жизни на социальные сети. Из них один год и десять месяцев на YouTube, год и семь месяцев на Facebook, восемь месяцев на Instagram и около года на Snapchat. Само собой, в зависимости от региона и реалий времени эти цифры будут меняться. Но все указывает на то, что независимо от названия социальной сети, они будут только расти.
6
Uber, Airbnb и прочие сервисы
А вы помните время, когда такси нужно было ловить рукой, или когда мы узнавали у знакомых, где можно остановиться в незнакомом городе? Теперь это анахронизмы, а те, кто убежденно продолжают так делать – староверы. Виной всему такие сервисы как Uber и Airbnb. Да, появились они чуть раньше, чем 10 лет назад, но первые деньги Airbnb заработали только в 2010-2011 году. Это была скромная сумма в 30 000 долларов. Сегодня компанию оценивают в 35 миллиардов.
7
VR и AR технологии
Долгое время виртуальная и дополненная реальность были грезами фантастов. Теперь есть Oculus Quest, HTC Vive, Lenovo Mirage, также есть официальные сэты от Sony и Microsoft. Технология развивается, их начинают использовать все больше крупных разработчиков, но VR – это все еще технология на любителя. В отличие от дополненной реальности (AR). Маски в Instagram захватили все медийное пространство. Каждый день появляется новая и все это уже становится похоже на конкурс креатива. Но за безобидной идеей “маски” скрывается сложная технология, которая считывает окружающее пространство и добавляет информацию в кадр в реальном времени.
8
Покупки в онлайн
Процесс интернет-оплаты стал максимально прост, соответственно количество транзакций значительно увеличилось. Появление и популяризация онлайн аукционов вроде Ebay и Amazon, магазинов вроде ASOS и Lamoda, защищенных систем вроде PayPal – все это позволило оплате онлайн стать главным методом расчета для современного человека. Например, в Англии 85% человек, пользующихся интернетом, для оплаты используют интернет.
9
Нейросети и искусственные интеллекты
Самообучение – это вообще тренд в современном поколении. Настолько, что мы научили самообучаться даже наши компьютеры. Итогом этой сложной и изнурительной работы стал Open AI. И здесь тоже замешан Илон Маск. Open AI – это искусственный интеллект, построенный на основе нейронной сети. Он смог обыграть команду профессионалов в одну из самых сложных игр – Dota 2. Также был резонансный случай с DeepFakes – нейронная система, которая могла замещать лица в видеороликах. Использовали ее конечно в первую очередь для порнографии. Затем появились “нейронки”, которые научились создавать искусственный голос. Затем они научились рисовать. Первую картинку, нарисованную нейронной сетью, продали за $432 000 на аукционе Christie’s.
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