История телевидения вместе с LG: от черно-белого до 8K

Телевидение стало революционным открытием для своей эпохи. Оно полностью перекроило наше восприятие информации и методы коммуникации с большой аудиторией. Компания LG стала одним из первооткрывателей индустрии. В 1966 году был презентован новый черно-белый телевизор на корейском рынке. Он стал первым полноценным вкладом LG в развитие технологии. В 2004 году компания представила один из самых больших телевизоров на рынке, который почти в два раза превышал размеры экрана VD-191. К 2012 году случилась следующая революция - презентация новой серии телевизоров LG OLED TV. К 2013 в продажу поступили первые 55-дюймовые LG OLED TV, а через год OLED начали поддерживать инновационный формат 4K, а затем и с поддержкой HDR.

На ежегодной выставке бытовой электроники IFA в Берлине LG показали первый в мире 8K OLED-телевизор с разрешением 88 дюймов. Добиться этого позволила передовая технология OLED. Она основана на светодиодах следующего поколения, которым не требуется подсветка, благодаря этому можно делать ультратонкие и сворачивающиеся экраны. Технология OLED не имеет аналогов и позволяет достигать безграничной контрастности и глубокого черного цвета, из-за чего картинка выглядит максимально реалистично. LG OLED TV способен отображать порядка одного миллиарда цветов без потери качества, из-за чего можно разглядеть даже самые мелкие детали изображения.

Но компания LG пошла дальше и выпустила телевизор с технологией NanoCell. Она использует наночастицы, которые очищают цвета, отфильтровывая тусклые тона, тем самым улучшая цветопередачу. Также здесь используется прогрессивная технология локального затемнения, специально оптимизированная для формата 8K, благодаря чему телевизоры управляют фоновой подсветкой для глубокой передачи черного цвета, высокой контрастности и детализации.