Искусственный интеллект в кармане: Huawei Mate 10 Pro

В начале декабря на полках магазинов появится один из самых ожидаемых смартфонов года – Huawei Mate 10 Pro. От конкурентов его отличает уникальная деталь – первый в мире процессор с искусственным интеллектом. Это выводит уровень пользования на новый уровень. С момента первого включения телефон начинает процесс самообучения. Он запоминает ваши привычки, анализирует историю поиска и частоту использования приложений. А вся информация теперь хранится не в облаке, а непосредственно в самом устройстве. Таким образом он полностью подстраивается под своего хозяина и становится максимально удобен в использовании.

Помимо того, с помощью системы SuperCharge можно полностью зарядить батарейку за 55 минут, притом что 20 минут хватит для целого дня работы в умеренном режиме. Особого внимания заслуживает двойная камера Leica на 12 и 20 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения. Также она распознает до 13 сцен и объектов в кадре и автоматически подбирает оптимальные настройки. Существует возможность использования эффекта "боке", он размывает фон и придает снимкам невиданную глубину. Еще одна интересная особенность – это переводчик, разработанный с помощью Microsoft. Он может работать как в онлайн-, так и оффлайн-режимах. Вместо стандартного набора действий теперь любой текст можно перевести, просто сфотографировав его или задав функцию автономного перевода голоса, скриншота или чата. В остальном Mate 10 Pro ничем не уступает конкурентам: полноэкранный дисплей с диагональю 6 дюймов, поддержка двух сим-карт на 4G, сканер отпечатка пальца и прямое подключение к монитору, что позволяет пользоваться им как компьютером.