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Жизнь / Наука и технологии

iPhone больше не самый популярный гаджет

10 главных новинок электроники, которыми запомнился 2017 год

iPhone больше не самый популярный гаджет

Авторитетный американский журнал Time составил собственный рейтинг лучших гаджетов, выпущенных в 2017 году. Оценивали журналисты технику по нескольким критериям: показателям продаж, комфорту в использовании, скорости и точности их работы. В целом Time назвал 2017 год – годом новинок. Релизами отметились такие крупные компании, как Microsoft, Apple, Samsung, Nintendo.

Всего в рейтинг Time вошли десять новых гаджетов. Вопреки ожиданиям смартфон iPhone X с "безграничным" экраном, без передней кнопки Home и технологией Face ID лидирующую позицию не занял. Ему журналисты отдали второе почетное место. А вот новый Samsung Galaxy 8, у которого, по мнению многих специалистов, Apple "слизали" дисплей без кнопок и функцию распознавания лица, занял всего лишь пятую строчку. И это несмотря на то, что именно Samsung установил новый стандарт для смартфонов в 2017 году.

Первое место неожиданно отдали игровой приставке Nintendo Switch. По данным издания, Nintendo Switch, которую можно подключать как к телевизору, так и использовать как планшетный компьютер, продавалась быстрее и лучше других приставок в 2017 году. Третьей по популярности новинкой стал ноутбук Microsoft Surface Laptop, журналисты отметили его лаконичный дизайн и то, что он способен долго хранить заряд. В топ-10 технических новинок Time также включили "умные" часы Apple Watch третьего поколения, аудиоколонку Amazon Echo, камеру Sony Alpha A7R III, игровую приставку Xbox One X и квадрокоптер DJI Spark.

iPhone больше не самый популярный гаджет (фото 1)

 

Buro247.kz

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