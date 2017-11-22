iPhone больше не самый популярный гаджет

Авторитетный американский журнал Time составил собственный рейтинг лучших гаджетов, выпущенных в 2017 году. Оценивали журналисты технику по нескольким критериям: показателям продаж, комфорту в использовании, скорости и точности их работы. В целом Time назвал 2017 год – годом новинок. Релизами отметились такие крупные компании, как Microsoft, Apple, Samsung, Nintendo.

Всего в рейтинг Time вошли десять новых гаджетов. Вопреки ожиданиям смартфон iPhone X с "безграничным" экраном, без передней кнопки Home и технологией Face ID лидирующую позицию не занял. Ему журналисты отдали второе почетное место. А вот новый Samsung Galaxy 8, у которого, по мнению многих специалистов, Apple "слизали" дисплей без кнопок и функцию распознавания лица, занял всего лишь пятую строчку. И это несмотря на то, что именно Samsung установил новый стандарт для смартфонов в 2017 году.

Первое место неожиданно отдали игровой приставке Nintendo Switch. По данным издания, Nintendo Switch, которую можно подключать как к телевизору, так и использовать как планшетный компьютер, продавалась быстрее и лучше других приставок в 2017 году. Третьей по популярности новинкой стал ноутбук Microsoft Surface Laptop, журналисты отметили его лаконичный дизайн и то, что он способен долго хранить заряд. В топ-10 технических новинок Time также включили "умные" часы Apple Watch третьего поколения, аудиоколонку Amazon Echo, камеру Sony Alpha A7R III, игровую приставку Xbox One X и квадрокоптер DJI Spark.