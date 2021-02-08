В начале января произошло нечто беспрецедентное. Вслед за штурмом Капитолия сторонниками Дональда Трампа, последовала повсеместная блокировка аккаунтов действующего на тот момент президента США в главных социальных сетях. Facebook, Snapchat и YouTube ограничили доступ Трампа к платформам на неопределенный срок, а Twitter – навсегда. Помимо этого, Google и Apple удалили со своих платформ приложение Parler – небольшую соцсеть, которую, как утверждается, использовала для коммуникаций группа ультраправых. Amazon и вовсе перекрыл доступ социальной сети к облачному хостингу, в результате чего Parler более не активен. Мимолетное ликование левых и ненавистников Трампа сменилось бурным обсуждением будущего демократии в социальных сетях. Вопрос поставили ребром: неужели это знаменует кризис единственного пространства свободного слова?

Из аполитичного пространства – в место сбора активистов

Предпосылок к недавнему инциденту с Дональдом Трампом на самом деле было немало.

В отличие от традиционных средств массовой информации, интернет (как и социальные сети) долгое время являлся платформой, практически полностью свободной от регуляции и цензуры. Традиционные СМИ регулируются не только редакционным надзором, но и законом о СМИ. Информация в социальных сетях создается и распространяется многочисленными пользователями и не подлежит регулированию. И если еще лет десять назад интернет был местом для видео с котиками и безобидных "челленджей", сейчас это еще один канал для политического и социального активизма. Алгоритмы генерирования персонального контента тоже сыграли свою роль. С их помощью пользователям с определенными взглядами "скармливают" информацию, которая для них наиболее интересна, даже если она основана на ложных суждениях. Таким образом создаются социальные вакуумы – эхо-камеры, в которых "варятся" единомышленники, зачастую радикальных взглядов. Интернет потерял аполитичный характер и отчаянно нуждался в реформах.

Контроль контента соцсетей самими техгигантами был ожидаемым. Twitter и Facebook занялись мониторингом информации, которой делятся пользователи, и начали делать пометки на непроверенных фактах, либо вовсе их скрывали. В 2020 году такого контента было много: от ложной информации по поводу пандемии и вакцин до неверных фактов о выборах в США. Дезинформация исходила как от обычных пользователей, так и от высокопоставленных лиц. Например, Трамп и его союзники не раз были уличены в распространении ложной информации в период выборов 2020 года, и соцсети пытались процесс регулировать. Для многих этого было недостаточно – бытует мнение, что, если бы главные онлайн-платформы забанили Трампа своевременно, захвата Капитолия можно было бы избежать. Однако в действительности никто не ожидал настолько радикальных действий со стороны крупнейших интернет-компаний. Бан в отношении Трампа продемонстрировал не только взгляды элиты технологической сферы, но и их власть над общественными взглядами и государственными деятелями.

Фактически бан был абсолютно законным – конституция США не запрещает частным лицам и компаниям подвергать цензуре других. Да, Facebook является частной компанией и принадлежит частному лицу – Цукербергу. Он открыто высказал свое мнение по поводу поведения Трампа в соцсети и назвал причины его бана – политик подстрекал к насилию и не раз нарушал правила пользования Facebook. Но Facebook – отдельная структура, функционирующая без влияния Цукерберга. В ней участвуют миллионы человек с иным мнением. В этом смысле является ли руководитель Facebook частным лицом с правом устанавливать соответствующие его мировоззрению правила для многомиллионной пользовательской аудитории? Более того, есть предположения, что действия таких компаний, как Facebook, были обусловлены желанием собственной выгоды – им было необходимо занять выигрышную позицию перед лицом ныне правящей партии в стране.

Сами техгиганты замечены в нарушении прав пользователей. А всё большая вовлеченность в распространяемый на платформе контент лишь укрепляет власть соцсетей над виртуальным обществом. По итогам исследования Pew Research Center 2020 года, 64% американцев считают, что соцсети негативно влияют на ситуацию в стране. По их мнению, соцсети усугубляют социальную поляризацию, создают эхо-камеры и ограничивают голоса консерваторов и Дональда Трампа (при этом в число порицателей соцсетей входят 53% демократов и 78% республиканцев). Однобокость соцсетей парализует здравые дискуссии и фактически лишает пространство свободы слова.

Приводится аргумент, что сам президент способствовал тотальному разрыву между республиканцами и демократами, а платформу Parler заблокировали из-за угрозы терроризма. Тогда возникает следующий вопрос: кто будет оценивать ошибочность и степень угрозы информации, особенно если она касается личного мнения?

Должны ли государства регулировать контент соцсетей?

Результаты самовластия в соцсетях обеспокоили многих глав государств. Это неслыханно, чтобы частная компания устроила суд над одним из самых влиятельных политических деятелей! Вслед за другими, польское правительство осудило действия соцсетей по отношению к Трампу. Государственный секретарь Министерства юстиции Польши Себастиан Калета сообщил, что в новый законопроект будет включен пункт, по которому компании соцмедиа не смогут удалять посты, не нарушающие польский закон. Похожие правила должны быть установлены на территории Европейского Союза. Однако интернет – это безграничное пространство. Некоторые эксперты предлагают социальным платформам придерживаться правил каждой страны. Является ли это эффективной стратегией для глобального интернет-пространства? Если каждое государство будет подвергать цензуре любую активность в соцсетях, пропадет необходимая и во многих случаях единственная отдушина в странах с ограниченной свободой прессы.

Ограничение интернет-свободы – не аномалия, а частая практика. Согласно отчету Freedom House, пандемия ускорила падение уровня глобальной интернет-свободы. Под предлогом охраны здоровья населения, государства систематически внедряли всё более интрузивные методы онлайн-слежки и скрывали информацию от масс. По мнению экспертов Freedom House, каждое государство постепенно двигается к кибер-суверенитету – возможности регулировать киберпространство, ограничивая поток информации в пределах своей страны.

Действительно ли социальные сети являлись свободным пространством?

На ум приходит концепт, предложенный философом Мишелем Фуко. Он использовал архитектурное строение паноптикум как визуальное отображение дисциплинарного общества – грубо говоря, "самоконтролируемого" общества. Паноптикум – идеальная тюрьма для контроля за заключенными, придуманная Иеремией Бентамом. Она представляет собой цилиндрическое строение, тюремные камеры в ней расположены по круговой, они имеют сквозные прозрачные стены, а в середине цилиндра находится смотровая башня. Смотритель имеет полный обзор сооружения, видит всех заключенных, которые, в свою очередь, не знают, наблюдают ли за ними в определенный момент, или нет. По такому принципу построены многие государственные учреждения, в которых необходима авторитарная форма управления – от школ до воинских частей.

Концепт паноптикума применим и в цифровом контексте. Интернет может казаться анонимным пространством, но каждый пользователь осознает, что за ним наблюдают. Подразумевается не только диджитал-след – оставляемая информация, которую компании могут использовать в своих целях. Виртуальное общество – самый главный "надзиратель" активности в интернете. Он видит каждый лайк, шэр и комментарий, из чего складывается общая картина – образ человека, его интересы и взгляды. Чувствуя на себе всевидящий взгляд интернета, мы взаимодействуем с виртуальным обществом определенным образом, создавая собственное цифровое обличье.

Тому пример – сancel-культура: попробуйте высказать отличное от основной массы мнение, и вас "забросают камнями", доложат о вашем комментарии или аккаунте, который соцсети имеют право удалить (при достаточном количестве жалоб). В этом случае государственные правовые органы не имеют особой власти, модераторами контента выступают сами пользователи.

Интернет был и будет контролируемой единицей – корпорациями, властями или виртуальным обществом. Куда склонят чашу весов недавние события – узнаем в ближайшем будущем.