Интерактив и иммерсивность: AR и VR в современном мире

Каждый новый месяц мы посвящаем определенной теме. Октябрь – о киберпанке, который мы заслужили. Начнем месяц с интерактивных и иммерсивных технологий – инновациях в сфере дополненной и виртуальной реальности. Началось всё с забавы – с видеоигр, а сейчас эти технологии используются в армии, для тренировок с использованием военных симуляторов. Далее – обо всём, что стоит знать о современном значении AR и VR, об их применении и актуальности.

Смазанные дефиниции

При определении AR и VR невозможно избежать философского вопроса: "Что есть реальность?". Не вдаваясь в детали, отметим, что реальностью называются явления и факты, существующие в действительности. Виртуальностью – объекты и субъекты, созданные посредством технических средств и имитирующие реальность. Дополненная реальность – это использование виртуального в реальном. Так, вымышленный мир видеоигры можно назвать виртуальным, а маски в Instagram – дополненной реальностью.

Разберемся, как именно происходит взаимодействие с виртуальным. Человека помещают в новую среду при помощи визуальных, аудиальных и тактильных элементов. Визуальное – это экраны и мониторы, которые транслируют изображение. Пик развития – очки виртуальной реальности со стереоскопическим 3D-изображением. Аудиальное – воспроизведение звука/музыки. Для достижения максимального эффекта погружения обычно используется объемный многоканальный звук. Тактильное – передача ощущений через VR-контроллер. С эволюцией технологии меняются также и формы устройств – от пультов до накладок на пальцы – но принцип работы остается неизменным. Гироскопы и датчики движения считывают положение человека и помещают его "проекцию" в виртуальное пространство. Благодаря этому приему пользователь может напрямую взаимодействовать с виртуальным миром.

Использование технологий

Основная сфера применения AR и VR – видеоигры. Голубая мечта разработчиков – поместить игрока внутрь вымышленного мира (как в фильме "Трон). Игровая индустрия продвигает развитие интерактивных технологий, а затем эти инновации перенимают другие сферы. Например, профессиональные гоночные команды используют видеоигровые симуляторы, в связке с новейшими контроллерами, звуком и картинкой, для воссоздания опыта настоящей гонки. Так гонщики оттачивают свои навыки без риска для жизни, а компаниям не приходится тратиться на бензин, новые покрышки или починку автомобиля в случае аварии. По схожему принципу проходит основная тренировка пилотов современных пассажирских самолетов. Особой популярностью симуляторы пользуются у военных. VR и AR позволяют тренировать солдат (без угрозы для каждого из них получить пулю). Также технологии часто применяют в медицине, астрономии, архитектуре, образовании, туризме. И даже в музейной деятельности – специалисты научились создавать виртуальные туры по музеям и интерактив с экспонатами посредством дополненной реальности.

Мы поговорили с Сакеном Сыдыковым, девелопером Singularity Lab, об интерактивных технологиях и их использовании в Казахстане:

"Технологии AR и VR масштабно используются в двух сферах – образования и развлечения. Крупные компании и предприятия (нефтяные, строительные, медицинские) активно используют их для обучения сотрудников. В этом также заинтересованы школы. К нам (в Singularity Lab) обращалось несколько казахстанских школ для помощи в разработке интерактивных образовательных решений. А упоминая о "развлечении", я имею в виду маркетинговые решения с целью привлечения аудитории/клиентов. Например, для Instagram-аккаунта (самый частый случай в Казахстане) – путем имплементации масок.

Не знаю, насколько хорошо люди понимают принципы этих технологий, но рынок растет. С каждым месяцем выходят новые продукты, связанные с интерактивностью. Однако применение интерактива – вопрос неоднозначный. Есть большая преграда в виде VR-шлема. Без него невозможно ощутить полноту погружения в виртуальную среду. Большой шаг вперед в этой нише совершил Facebook, создав шлем Oculus Quest. Он не требует высоких характеристик компьютера, ему не нужны провода и базовые станции трекинга, он даже без контроллера может работать. Развитие таких технологий – вопрос времени. Осознание их важности придет лишь тогда, когда мы почувствуем их воздействие на повседневную жизнь. Пока этого не произошло.

Многие критикуют технологию, заявляя: "Картинка плохого качества и устают глаза". Но критика вырвана из контекста. Рассмотрим в качестве примера шлем высочайшего качества – Valve Index. Он использует видеокарту. Вопрос качества картинки – вопрос производительности видеокарты. Чем она мощнее, тем качественнее будет изображение. Другой момент – необходимость этой картинки. Если хочется просто развлечься, играя в Beat Saber, можно обойтись обычным Oculus Quest. Критика, конечно, оправдана, но сравните компьютерную графику 15-летней давности и современную. Технологический прогресс шагает семимильными шагами, и полное погружение в виртуальную реальность обязательно наступит.

AR и VR отвечают на вызовы времени. Главная проблема 2020 года – пандемия и невозможность проведения массовых мероприятий. Мы работаем над решением. Наш новый проект – виртуальная ЭКСПО. Каждый пользователь может создать свой аватар, общаться, обмениваться визитками, посещать различные экспозиции, слушать конференции, лекции – и всё это в рамках одной платформы".