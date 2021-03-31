Индира Габбасова, Ирина Пи и Карин Сомерсет в спецпроекте Lenovo

Lenovo Kazakhstan подготовили спецпроект «Смелость быть собой» и сняли в нём трёх талантливых девушек: Индиру Габбасову, Ирину Пи и Карин Сомерсет. Героини поделились тем, как они искали себя в жизни и какую роль в этом играет ноутбук Lenovo Yoga.

Lenovo представил ультратонкий и лёгкий ноутбук Yoga Slim 7. Слоган новинки говорит за себя – «Создан для каждого из нас». Универсальным устройство делает в первую очередь его дизайн: Yoga Slim 7 доступен в трёх цветовых решениях.

Оттенок «Тёмный мох» вдохновлён природой и подходит для всех любителей путешествий. Особое отношение Карин к природе отражено как в её творческих проектах, так и в выборе рабочего устройства:

Мне близка Азия за её бесконечное жизнелюбие и размеренность. Каждая поездка сюда наглядно демонстрирует, как важно учиться видеть красоту в настоящем, неприкрашенном, в том, чем мы уже обладаем. И в умении быть благодарным за это. Здесь местные буддисты научили меня простой концепции, если человек видит красоту и доброту вокруг, он становится мгновенно счастливее.

Самый ценный ресурс сегодня - это время, превращённое в энергию. Хочется успевать делать больше и не отвлекаться на шум вокруг. Для нас с командой ноутбук – это основной рабочий инструмент изучения, создания концептов, сторибордов, графического дизайна и безусловно это постоянная коммуникация с клиентами от Катара до Алматы.

Мне нравится, что во время путешествий или, например, скаута для проектов, можно не заряжать устройство более 10 часов и оставаться на связи с партнерами. Легко, удобно и продуманно.

Ноутбук в оттенке «Орхидея» назван в честь нежного тропического цветка. Сочетание стиля и естественной красоты характеризует вторую героиню – Ирину Пи. Днём на городской ферме и пчелиной пасеке, а вечером за диджейским пультом – совмещать разные задачи Ирине помогает ноутбук.

Чтобы развивать в себе разные черты, в первую очередь, нужно быть открытым для всего нового и быть готовым меняться. Пробовать. То, что подходит именно вам, можно выяснить только экзистенциальным путем.

Ноутбук для меня – это в первую очередь инструмент для работы. Поэтому он должен быть очень производительным, долго держать заряд, а также иметь лёгкий вес, чтобы его удобно было носить с собой. Для меня также важен объём памяти для хранения всех нужных данных.

Тканевое покрытие Yoga Slim 7 не только выглядит выразительно, но и надёжно защищает тонкий алюминиевый корпус. Ноутбук в тканевом покрытии предназначен для тех, кто любит эксперименты в стиле. Творить и открывать новые грани себя – девиз Индиры, и Yoga Slim 7 позволяет ей вдохновляться и создавать контент.

Я ещё нахожусь в поиске себя и любимого дела, пытаюсь создать идеальный баланс между работой и личным. Я вдохновляюсь самим процессом создания контента и творческими людьми, которые меня окружают.

Ноутбук позволяет мне быть всегда на связи и эффективно использовать свое время и ресурсы. Я могу взять его собой в поездку или кафе, выполнить рабочие задачи в самолете или машине. Большую часть времени его использую для работы - переписка по почте, видеозвонки, редактирование материала и общение с коллегами по текущим делам. В вечернее время ноутбук мне необходим уже для досуга: посмотреть любимый сериал за ужином или поставить на фоне подкаст.

Дизайн ноутбука – не единственное, что олицетворяет характер героинь. Под тонким корпусом прячется настоящая мощь в виде производительного процессора от Intel® или AMD на выбор, а также видеокарты NVIDIA® GeForce® GTX 1650. Все эти характеристики позволяют с лёгкостью заниматься графической работой, монтированием видео и созданием другого контента. Ёмкий аккумулятор дарит полную свободу самовыражения – можно реализовать творческую идею в любом месте и в любое время, когда придёт вдохновение.

Lenovo Yoga Slim 7 доступен во всех сетях магазинов электроники.