Мы уже рассказывали о том, как видеоигры постепенно вторгаются на территории литературы и кино, изменяя и подчиняя себе классические жанры. В принципе, на сегодня не осталось форматов, до которых не дотянулась бы рука геймификации – не обошла она стороной и искусство. Пока контемпорари художники экспериментируют с функционалом и возможностями, многие разработчики вдохновляются искусством. Мы решили вспомнить несколько игр, которые были созданы под впечатлением от разных жанров и форм арта.

Okami

Возможностей для интеграции художественных практик в игру много, но самая популярная – это визуальная стилистика. Весь визуал Okami создан в стиле техники суми-э – японской техники рисования тушью и минеральными красками на рисовой бумаге. Она развилась в XV-XVI веках в период Муромати и оказала значительное влияние на европейскую школу живописи акварелью. Сюжеты игры вдохновлены японской мифологией: главные герои здесь – богиня Солнца Аматерасу, принявшая вид волчицы (“оками” с японского переводится как “волк”) и ее маленький напарник Иссун. История начинается с того, что в деревню возвращаются демоны Орочи (что переводится как “змеи”), много лет назад заточенные в пещере предыдущей реинкарнацией Аматерасу. Богине надо спасти население от проклятия и найти богов, которые даруют ей нужные способности. Вокруг стилистики здесь строится почти всё – в этом плане разработчики постарались серьезно. Многие базовые действия надо выполнять с помощью кистей и красок – например, красками можно починить разрушившийся мост или дорисовать звезды в созвездии, помочь селянам и заработать очки. Краски пригодны не только для этого, ими можно сбивать летающих врагов, так как изначально богиня будет располагать только оружием ближнего боя.

The Procession to Calvary

“Крестный ход на Голгофу” (а именно так переводится игра) – отличный вариант для тех, кто обожает юмор “Страдающего средневековья” и “Монти Пайтон”, а также неплохо разбирается в самых известных шедеврах эпохи Возрождения. Разработчики предлагают игрокам окунуться в порой абсурдный мир сюжетов Ренессанса и вдоволь посмеяться над тем, что происходит на картинах Ван Эйка и Рембрандта. Как такового сюжета здесь нет – это классическая игра point-and-click (это значит, что всё, что вам надо – это нажимать кнопки в разных углах экрана). Вы можете изучать картины и иногда рубить мечом, загадки есть, но они несложные и поддаются банальной логике. Каких-то отдельных знаний по фламандскому или итальянскому искусству тоже не требуется, но с ними будет гораздо веселее. В любом случае, те, кто неравнодушен к черному юмору и способен не обидеться на откровенный стеб в отношении культовых картин Возрождения, по достоинству оценят игру и пройдут её до конца (а это всего 2-3 часа). Приятный бонус – музыкальное сопровождение – Бах, Монтеверди, Вивальди и Берд.

Dordogne

Конкретно эта игра выйдет только в следующем году, но уже сейчас обзорщики игровых порталов оставляют восторженные отзывы. Сюжет незамысловат: француженка Мими приезжает в дом своей недавно погибшей бабушки и изучает письма, которые та оставила ей в наследство. Каждое письмо содержит подсказки и указания, которым надо следовать. В процессе игроки смогут сыграть сразу за две версии Мими – взрослую и десятилетнюю. Какая тут связь с искусством? Разработчики невероятно заморочились над визуальным стилем игры – всё выполнено в стилистике акварельной живописи, а некоторые пейзажи откровенно напоминают импрессионистские работы.

Islands: Non-places

Islands: Non-Places, по-хорошему, и игрой-то не назовешь: разработчик Карл Бертон хотел создать игру, лишенную каких-либо квестов, заданий и достижений. На это его вдохновили идеи сюрреализма и концепции французского этнографа Марка Оже, который разработал теорию “ничейных пространств” – мест, в которых люди проводят большую часть своей жизни, но практически никогда не замечают их. Зачастую эти места обезличены, но Бертону захотелось вдохнуть в них жизнь и показать, что произойдет, когда эти пространства приоткроют свои скрытые свойства. Всего игра имеет 10 уровней, каждый уровень – это отдельная сцена или арт-инсталляция, и каждый придерживается той концепции, которая удобнее для него. Задача игрока сводится к тому, чтобы вращать сцену и нажимать на разные предметы. Нажатие провоцирует изменение сцен и появление сюрреалистических образов.

The Unfinished Swan

The Unfinished Swan – приключенческая игра, где главный герой – мальчик Моро, недавно потерявший мать, художницу, которая никогда не заканчивала написание картины. В детский дом ему разрешают взять только одну её работу – лебедя с недорисованной головой. В один из дней он замечает, что лебедь сбежал с его картины. Моро решает отправиться вслед за ним и узнать тайны семьи. Основная идея игры состоит в том, чтобы открывать для себя мир, который целиком состоит из белого – чтобы что-то увидеть в нём, надо нанести черную краску. По мере продвижения игрока, ему открываются всё новые подробности неизвестного мира, всплывают тайны его матери. Таким образом, игрок должен “рисовать” собственную реальность.