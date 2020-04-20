На прошлой неделе мы рассказывали о том, как коронавирус влияет на моду в целом, и что происходит сейчас с онлайн-ритейлом. Сегодня мы подробнее исследуем то, как бренды продолжают коммуницировать с потребителем, который не готов делать реальную покупку, но с удовольствием инвестирует время (а нередко и деньги) в цифровой опыт - например, в игры.

По отчетам Quantum Metrics, за последние три месяца выручка от онлайн-продаж выросла на 50%, в то время как в модном сегменте она просела на 11%. Одежду, обувь и сопутствующие товары часто называют дискреционным товаром - то есть приобретенным по личному усмотрению, а не из нужды. От таких продуктов отказываются в первую очередь в нестабильной экономической ситуации, что не могло не сказаться отрицательно на индустрии. В то же время потребители, вынужденные соблюдать самоизоляцию, по-прежнему нуждаются в развлекающем контенте и так называемых comforting-покупках, которые помогают поддерживать бодрое расположение духа. Эту проблему решают приложения и игры, которые предлагают опыт переодевания, покупок и примерок в цифровом формате.

Forma

Приложение Forma появилось в 2019 году, но за время карантина (с начала марта) количество скачиваний удвоилось и сейчас продолжает расти. Приложение позволяет загружать либо свою фотографию, либо воспользоваться фото модели и на него примерять виртуальные образы. Среди партнеров Forma - Proenza Schouler, Farfetch и Marc Jacobs, и их договоренность позволяет напрямую загружать в приложение онлайн-каталоги, которые могут “примерять” юзеры. При желании бренды могут интегрировать возможность примерки и на страницы своих онлайн-магазинов, создавая таким образом полноценную виртуальную примерочную.

Drest

Помните, в детстве вы вырезали бумажных кукол из журналов и одевали их в бумажные платья? Как оказалось, эта идея ничуть не устарела со временем. Бывший модный редактор Люси Йеманс создала приложение Drest, которое позволяет одевать цифровые аватары в реальную дизайнерскую одежду. Пользователи могут участвовать в стайлинг-челленджах, зарабатывать баллы, докупать аксессуары внутри игры и, конечно, покупать настоящую одежду - от Gucci, Burberry и всех партнеров Farfetch. По словам Люси, с начала года популярность приложения росла экспоненциально, и сейчас процент скачиваний продолжает увеличиваться.

Wanna-by

Wanna-by - пока не отдельное приложение, но сервис, который позволяет производить не только примерку, но и любой другой AR-опыт (дополненная реальность). Сейчас огромным успехом в соцсетях пользуется их приложение Wanna Kicks, которое рассчитано на примерку обуви - с его помощью многие бренды уже устраивают премьеры новых кроссовочных дропов, в том числе и Gucci. Само Wanna-by позволяет примерить даже такие вещи, как новый цвет лака для ногтей - сделать это можно и с помощью видеозаписи.

The Fabricant

Подобная ситуация - отличное время для создания и продвижения полноценной виртуальной одежды. Этим уже занялись создатели платформы The Fabricant, продающие диджитал-одежду за вполне реальные деньги. Например, одно из первых платьев они продали за 9500 долларов с помощью блокчейн-технологии. Его созданием занималась блогер Йоханна Ясковска, многим известная под ником @johwska - именно она создала одну из первых виральных масок в Инстаграме. The Fabricant, которые уже успели поработать с Tommy Hilfiger, Puma и Napapijri, начали тестировать новую платформу Leela, которая создает 3D-аватары пользователей из их селфи.