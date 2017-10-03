Телефон, которым пользуются Доктор Стрэндж и Бруклин Бэкхем

Мы отдаем за смартфоны слишком много денег. Об этом говорит компания Huawei, представляя новый бренд – Honor. В смартфонах новой марки сочетаются самые важные качества – отличная камера, футуристичный дизайн, богатый функционал и приятная цена. Honor вышел на рынок всего четыре года назад, но уже в 2015 году составил около 40% общих продаж Huawei.

Смартфон Huawei Honor 9 оснащен 5,15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, процессором HiSilicon Kirin 960, двойной основной фотокамерой с фазовым и лазерным автофокусами, сканером отпечатков пальцев в кнопке "Домой", фронтальной камерой на 8 мегапикселей, а также аккумуляторной батареей емкостью 3200 мАч.

Honor рассчитан на более молодую и прогрессивную аудиторию. Поэтому сейчас его международными амбассадорами являются Бруклин Бэкхем и Доктор Стрэндж. Именно этим смартфоном пользуется герой Бенедикта Камбербетча в последнем фильме. Honor 9 и Honor 9 Premium поступят в продажу уже в середине октября. Honor 9 с объемом 64 GB будет стоить 149 990 тенге, а Honor 9 Premium с 128 GB – 179 990 тенге.